ดุ๊ก ภาณุเดช ขายบ้านหรู 28 ล้าน โดนเมาท์ ดาราตกอับ ไม่ทน เผยเหตุผลแท้จริง

เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 14:13 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 14:22 น.
58
ดุ๊ก ภาณุเดช ประกาศขายบ้านดำหรูย่านคลองสามวา ราคา 28 ล้านบาท เจ้าตัวเผยเหตุผลที่ขาย เพราะมีบ้านหลายหลัง เริ่มดูแลไม่ไหว จะย้ายไปอยู่บ้านหลังเขาใหญ่ ไม่ใช่ดาราตกอับ ดังคนเมาต์

ดุ๊ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ นักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถ ตัดสินใจประกาศขายบ้านหรูอีกหนึ่งหลัง ย่านคลองสามวา สีดำตกแต่งร่มรื่นสไตล์ยุโรป 3 ห้องนอน 2 ห้องรับแขก 1 ห้องครัวใหญ่ 5 ห้องน้ำ มีห้องใต้หลังคา เรือนกระจก สระว่ายน้ำขนาดเล็ก บนที่ดิน 167 ตารางวา ในโครงการฟอเรสปาร์ค ถนนเลียบคลองสอง บางชัน

หลังดุ๊กโพสต์ออกไป ไม่วายมีขาเมาท์ว่าที่ต้องขายบ้าน เพราะเป็นดาราตกอับ ร้อนถึงเจ้าตัวต้องมาชี้แจงอีกรอบว่า สาเหตุที่ขายบ้าน เพราะจะย้ายไปอยู่อีกหลัง ไม่ได้ตกอับ

“ที่ขายบ้าน ไม่ได้เป็นดาราตกอับ ไม่ได้ไม่มีงานทำหรอกครับ จะมาอยู่บ้านใหม่ที่เขาใหญ่ บางคนก็ใส่ใจดีจัง!!”

ทั้งนี้ถ้าอ่านโพสต์ของพระเอกรุ่นใหญ่ดีๆ เจ้าตัวก็อธิบายสาเหตุตั้งแต่แรกแล้วว่า ที่ขายเพราะมีบ้านหลายหลังเริ่มดูแลไม่ไหว

เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 14:13 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 14:22 น.
58
Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

