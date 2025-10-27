ดุ๊ก ภาณุเดช ขายบ้านหรู 28 ล้าน โดนเมาท์ ดาราตกอับ ไม่ทน เผยเหตุผลแท้จริง

ดุ๊ก ภาณุเดช ประกาศขายบ้านดำหรูย่านคลองสามวา ราคา 28 ล้านบาท เจ้าตัวเผยเหตุผลที่ขาย เพราะมีบ้านหลายหลัง เริ่มดูแลไม่ไหว จะย้ายไปอยู่บ้านหลังเขาใหญ่ ไม่ใช่ดาราตกอับ ดังคนเมาต์
ดุ๊ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ นักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถ ตัดสินใจประกาศขายบ้านหรูอีกหนึ่งหลัง ย่านคลองสามวา สีดำตกแต่งร่มรื่นสไตล์ยุโรป 3 ห้องนอน 2 ห้องรับแขก 1 ห้องครัวใหญ่ 5 ห้องน้ำ มีห้องใต้หลังคา เรือนกระจก สระว่ายน้ำขนาดเล็ก บนที่ดิน 167 ตารางวา ในโครงการฟอเรสปาร์ค ถนนเลียบคลองสอง บางชัน
หลังดุ๊กโพสต์ออกไป ไม่วายมีขาเมาท์ว่าที่ต้องขายบ้าน เพราะเป็นดาราตกอับ ร้อนถึงเจ้าตัวต้องมาชี้แจงอีกรอบว่า สาเหตุที่ขายบ้าน เพราะจะย้ายไปอยู่อีกหลัง ไม่ได้ตกอับ
“ที่ขายบ้าน ไม่ได้เป็นดาราตกอับ ไม่ได้ไม่มีงานทำหรอกครับ จะมาอยู่บ้านใหม่ที่เขาใหญ่ บางคนก็ใส่ใจดีจัง!!”
ทั้งนี้ถ้าอ่านโพสต์ของพระเอกรุ่นใหญ่ดีๆ เจ้าตัวก็อธิบายสาเหตุตั้งแต่แรกแล้วว่า ที่ขายเพราะมีบ้านหลายหลังเริ่มดูแลไม่ไหว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เกิดอะไรขึ้น? บูม หมูทะ ปิดร้านอาหาร-ขายบ้าน ปัญหาชีวิตสะสม ซ้ำถูกโกงเงินล้าน
- สนไหม? ขายบ้านแถมสิงโต แถว จ.เชียงใหม่ หลังละ 7.3 ล้านบาท
- สลด เด็กป.5 ปั่นจักรยานชนคนจนพิการ ต้องจ่ายเงินกว่า 100 ล้าน ประกาศขายบ้านใช้หนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: