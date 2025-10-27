ข่าว

“กัน จอมพลัง” ควักเงินส่วนตัวคืนแล้ว “บอสณวัฒน์” ลั่น ต้องการเงินจากมูลนิธิเท่านั้น

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 10:50 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 10:50 น.
56
"กัน จอมพลัง" ควักเงินส่วนตัวคืนแล้ว ด้าน "บอสณวัฒน์" ลั่น ต้องการเงินจากมูลนิธิเท่านั้น

“กัน จอมพลัง” โพสต์แจ้ง โอนเงินส่วนตัว 50,000 บาท คืน “บอสณวัฒน์” แล้ว หลังถูกซักฟอกกลางวงแถลงข่าวปมความไม่โปร่งใสของมูลนิธิ

27 ตุลาคม 2568 นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” ว่า ตนได้โอนเงินส่วนตัวจำนวน 50,000 บาท คืนให้กับ นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กัน จอมพลัง ระบุว่า “ตอนนี้ผมได้โอนเงินส่วนตัวผมคืนให้ 50,000 ตามที่คุณณวัฒน์ เจ้าของมิสแกรนด์ ขอเงินบริจาคช่วยชายแดนคืนจากมูลนิธิ ผมได้โอนกลับไปที่บุญชีที่คุณณวัฒด์เปิดขอบริจาคเอาเงินให้ทหารครับ”

ส่วนด้านบอสณวัฒน์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เช่นเดียวกันว่า “ผมไม่ได้ต้องการเงินส่วนตัวของกัน ผมต้องการเงินคืนจากมูลนิธิ เพื่อให้เราหลุดพ้นการเกี่ยวโยง” และระบุเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่า “ผมได้แจ้งไปชัดเจนแล้วว่าผมไม่รับเงินส่วนตัวมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทมหาชน ผมมีสิทธิ์ผมชอบอะไรที่ตรงไปตรงมาให้ใครไปคนนั้นก็เอามาคืน ให้ระวังทุกคอมเม้นต์นะครับผมเป็นคนพูดชัดเจนว่าเงินจะต้องกลับมาจากมูลนิธิเท่านั้น”

กัน จอมพลัง โพสต์ คืนเงินให้บอสณวัฒน์แล้ว
FB/ กันจอมพลัง ช่วยสู้

การโอนเงินคืนครั้งนี้ สืบเนื่องจากเหตุการณ์แถลงข่าวชี้แจงประเด็นเงินบริจาคมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งบอสณวัฒน์ ในฐานะผู้บริจาค ได้เข้าร่วมซักถามถึงความไม่โปร่งใสของมูลนิธิ

บอสณวัฒน์ ได้ตั้งคำถามว่าเหตุใด น.ส.กาญจนา สถาวร ซึ่งเป็นประธานกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามตัวจริง ถึงไม่เคยปรากฏตัวต่อสื่อ ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดว่า กัน จอมพลัง (ซึ่งเป็นเพียงที่ปรึกษา) เป็นเจ้าของมูลนิธิ ณวัฒน์ กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวเปรียบเสมือนการใช้ กัน จอมพลัง เป็นพรีเซนเตอร์บังหน้า

FB/ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil

นอกจากประเด็นเรื่องประธานมูลนิธิแล้ว บอสณวัฒน์ ยังได้แสดงความไม่สบายใจในข้อบังคับของมูลนิธิ (ข้อ 39) ที่ระบุว่าหากเลิกกิจการ จะโอนทรัพย์สินให้มูลนิธิธรรมนัส และตั้งคำถามถึงการที่ กัน จอมพลัง สามารถประสานงานใช้เฮลิคอปเตอร์ของหน่วยงานราชการได้

บอสณวัฒน์ ได้ถามว่า หากประชาชนที่บริจาคไปเพราะเข้าใจผิดและรู้สึกไม่สบายใจ จะสามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ ซึ่ง กัน จอมพลัง ตอบในขณะนั้นว่า ขอไปปรึกษากันก่อนและจะให้คำตอบในวันจันทร์ แต่ล่าสุด กัน จอมพลัง ก็ได้ตัดสินใจใช้เงินส่วนตัวโอนคืนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เก้า เกริกพล ยินยันไม่ได้เลิก ครูเคท เผยภรรยาป่วยซึมเศร้าหลังคลอด บันเทิง

เก้า เกริกพล เคลียร์ปมรักร้าว ยังรักกันดี-ไม่ใช่คอนเทนต์ ภรรยาอารมณ์สวิงหลังคลอด

33 วินาที ที่แล้ว
ปฏิทินตำรวจหุ่นล่ำเกาหลี 2025 กลับมาแล้ว คัด 49 นายตำรวจหุ่นฟิต สานต่อโครงการกุศล 7 ปี รายได้ช่วยซื้อผ้าอนามัยให้เด็กขาดแคลน ข่าวต่างประเทศ

ร้องซี้ด เกาหลีใต้ถ่าย ปฏิทินตำรวจหุ่นล่ำ 2026 กล้ามแน่น รายได้ช่วยการกุศล

6 นาที ที่แล้ว
&quot;กัน จอมพลัง&quot; ควักเงินส่วนตัวคืนแล้ว ด้าน &quot;บอสณวัฒน์&quot; ลั่น ต้องการเงินจากมูลนิธิเท่านั้น ข่าว

“กัน จอมพลัง” ควักเงินส่วนตัวคืนแล้ว “บอสณวัฒน์” ลั่น ต้องการเงินจากมูลนิธิเท่านั้น

14 นาที ที่แล้ว
เสรีพิศุทธ์ แจงข่าวด่วน เสียชีวิต คาดคนเข้าใจผิดเพราะเปลี่ยนภาพข่าวดำ ข่าว

เสรีพิศุทธ์ แจงข่าวด่วน เสียชีวิต คาดคนเข้าใจผิดเพราะเปลี่ยนภาพข่าวดำ

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลสุดฮา เด็กเดินขอเงินไปรักษาป้าป่วยหนัก ชาวเน็ตบอกหน้าคุ้นๆ ที่แท้ใช้รูป “เลดี้ กาก้า” มาอ้าง

29 นาที ที่แล้ว
สรุปแนวปฏิบัติจากสื่อหลัก วิธีติดริบบิ้นดำไว้อาลัย พระพันปีหลวง ตำแหน่ง-ขนาด-รูปแบบ การติดที่ &quot;หน้าอกซ้าย&quot; หรือ &quot;ต้นแขนซ้าย&quot; พร้อมข้อควรระวัง ข่าว

คู่มือติดริบบิ้นดำไว้อาลัย ‘พระพันปีหลวง’ ให้ถูกต้องเหมาะสมและสุภาพ

31 นาที ที่แล้ว
สื่อเขมรเผย กัมพูชา เริ่มถอนอาวุธหนัก ออกจากเขาพระวิหารแล้ว หลังลงนามสันติภาพกับไทย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา เริ่มถอนอาวุธหนัก ออกจากเขาพระวิหารแล้ว หลังลงนามสันติภาพกับไทย

33 นาที ที่แล้ว
นเรนทรา โมดี นายกฯ อินเดีย แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข่าว

นายกฯ อินเดีย ‘นเรนทรา โมดี’ แสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวงสวรรคต

40 นาที ที่แล้ว
พระราชกรณียกิจพระพันปีหลวง ข่าวในพระราชสำนัก

ย้อนชม สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จฯ พิธีเปิดกรงนกใหญ่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

41 นาที ที่แล้ว
เลขมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน เลขทะเบียนรถเคลื่อนพระศพ เวลา-วันที่ สวรรคต เลขอายุ 93 พรรษา เลขเด็ด

เลขมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน เลขทะเบียนรถ

44 นาที ที่แล้ว
ระเบิดป่วนใต้ นราธิวาสวันนี้ 27 ตุลาคม ข่าวอาชญากรรม

เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดใน พื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลรางวัล &quot;หวยลาวพัฒนา&quot; 20.00 น. คืนนี้ 27 ตุลาคม 2568 พร้อมเปิดปูมหลังสถิติ 3 งวดล่าสุด (24, 22, 20 ต.ค.) เพื่อใช้อ้างอิงแนวโน้ม หวยลาว

หวยลาววันนี้ 27 ต.ค. 68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา ถ่ายทอดสดคืนนี้ 2 ทุ่มตรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.นฤมล แจงชัดกรณีงดงานรื่นเริงช่วงถวายความอาลัย ไม่กระทบ กีฬาสี-จตุรมิตร ข่าว

นฤมล แจงชัดงดกิจกรรมรื่นเริง ยังจัดกีฬาสี-จตุรมิตรได้ ไม่ปิดกั้นโอกาสนักเรียน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย พระพันปีหลวง &quot;สมเด็จย่า ผู้เปรียบเสมือนแม่&quot; ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง “สมเด็จย่า ผู้เปรียบเสมือนแม่”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจปารีสรวบ 2 ผู้ต้องสงสัยปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ขโมยเครื่องเพชรราชวงศ์ฝรั่งเศส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายละเอียดการเปิดให้ประชาชน ถวายสักการะพระบรมศพ ข่าว

รายละเอียดเปิดให้ประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ 27 ต.ค.68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กษัตริย์นโรดม สีหมุนี, พระวรราชมารดา, ฮุน มาเนต และ รมว.กลาโหม ร่วมส่งสารแสดงความเสียพระราชหฤทัย สื่อชี้เป็นการทิ้งความบาดหมาง ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ทิ้งความบาดหมาง ร่วมแสดงความอาลัย แด่ สมเด็จพระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิธีเดินทาง เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบรมมหาราชวัง รถเมล์ MRT เรือข้ามฟาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดูแลตัวเองในภาวะโศกเศร้า กรมสุขภาพจิตห่วงประชาชน จัดทีมเยียวยาห้วงถวายความอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการค้าภายในขอความร่วมมือขายชุดดำในราคาที่เหมาะสม ข่าว

คุมเข้ม ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาชุดดำ ไม่ปิดป้าย-กักตุน โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 9 ครบทุกคู่ พร้อมตารางคะแนนล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

สร้างภาพชุดดำ ชุดไทยจิตรลดา ด้วย AI Gemini ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มกระซวกแทง &quot;เจ้าโลก&quot; คู่ขาจนขาดเละ แค้นข่มขืนลูกสาว รุนแรงจนเลือดออก ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มกระซวกแทง “เจ้าโลก” คู่ขาจนขาดเละ แค้นข่มขืนลูกสาว รุนแรงจนเลือดออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดี้ นิติพงษ์ เดือดถึงนายก จี้ รมว.ศึกษา มาอบรม ปมสั่งงดงานรื่นเริง 1 ปี ข่าว

ดี้ นิติพงษ์ เดือดถึงนายก จี้ รมว.ศึกษา มาอบรม ปมสั่งงดงานรื่นเริง 1 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก! มิ้วกี้ ไปรยา ป่วยหนักเข้า ICU โพสต์ “เห็นความตายอยู่ข้างหน้า”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 10:50 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 10:50 น.
56
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เก้า เกริกพล ยินยันไม่ได้เลิก ครูเคท เผยภรรยาป่วยซึมเศร้าหลังคลอด

เก้า เกริกพล เคลียร์ปมรักร้าว ยังรักกันดี-ไม่ใช่คอนเทนต์ ภรรยาอารมณ์สวิงหลังคลอด

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
ปฏิทินตำรวจหุ่นล่ำเกาหลี 2025 กลับมาแล้ว คัด 49 นายตำรวจหุ่นฟิต สานต่อโครงการกุศล 7 ปี รายได้ช่วยซื้อผ้าอนามัยให้เด็กขาดแคลน

ร้องซี้ด เกาหลีใต้ถ่าย ปฏิทินตำรวจหุ่นล่ำ 2026 กล้ามแน่น รายได้ช่วยการกุศล

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568

ไวรัลสุดฮา เด็กเดินขอเงินไปรักษาป้าป่วยหนัก ชาวเน็ตบอกหน้าคุ้นๆ ที่แท้ใช้รูป “เลดี้ กาก้า” มาอ้าง

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
สื่อเขมรเผย กัมพูชา เริ่มถอนอาวุธหนัก ออกจากเขาพระวิหารแล้ว หลังลงนามสันติภาพกับไทย

กัมพูชา เริ่มถอนอาวุธหนัก ออกจากเขาพระวิหารแล้ว หลังลงนามสันติภาพกับไทย

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
Back to top button