“กัน จอมพลัง” ควักเงินส่วนตัวคืนแล้ว “บอสณวัฒน์” ลั่น ต้องการเงินจากมูลนิธิเท่านั้น
“กัน จอมพลัง” โพสต์แจ้ง โอนเงินส่วนตัว 50,000 บาท คืน “บอสณวัฒน์” แล้ว หลังถูกซักฟอกกลางวงแถลงข่าวปมความไม่โปร่งใสของมูลนิธิ
27 ตุลาคม 2568 นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” ว่า ตนได้โอนเงินส่วนตัวจำนวน 50,000 บาท คืนให้กับ นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กัน จอมพลัง ระบุว่า “ตอนนี้ผมได้โอนเงินส่วนตัวผมคืนให้ 50,000 ตามที่คุณณวัฒน์ เจ้าของมิสแกรนด์ ขอเงินบริจาคช่วยชายแดนคืนจากมูลนิธิ ผมได้โอนกลับไปที่บุญชีที่คุณณวัฒด์เปิดขอบริจาคเอาเงินให้ทหารครับ”
ส่วนด้านบอสณวัฒน์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เช่นเดียวกันว่า “ผมไม่ได้ต้องการเงินส่วนตัวของกัน ผมต้องการเงินคืนจากมูลนิธิ เพื่อให้เราหลุดพ้นการเกี่ยวโยง” และระบุเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่า “ผมได้แจ้งไปชัดเจนแล้วว่าผมไม่รับเงินส่วนตัวมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทมหาชน ผมมีสิทธิ์ผมชอบอะไรที่ตรงไปตรงมาให้ใครไปคนนั้นก็เอามาคืน ให้ระวังทุกคอมเม้นต์นะครับผมเป็นคนพูดชัดเจนว่าเงินจะต้องกลับมาจากมูลนิธิเท่านั้น”
การโอนเงินคืนครั้งนี้ สืบเนื่องจากเหตุการณ์แถลงข่าวชี้แจงประเด็นเงินบริจาคมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งบอสณวัฒน์ ในฐานะผู้บริจาค ได้เข้าร่วมซักถามถึงความไม่โปร่งใสของมูลนิธิ
บอสณวัฒน์ ได้ตั้งคำถามว่าเหตุใด น.ส.กาญจนา สถาวร ซึ่งเป็นประธานกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามตัวจริง ถึงไม่เคยปรากฏตัวต่อสื่อ ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดว่า กัน จอมพลัง (ซึ่งเป็นเพียงที่ปรึกษา) เป็นเจ้าของมูลนิธิ ณวัฒน์ กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวเปรียบเสมือนการใช้ กัน จอมพลัง เป็นพรีเซนเตอร์บังหน้า
นอกจากประเด็นเรื่องประธานมูลนิธิแล้ว บอสณวัฒน์ ยังได้แสดงความไม่สบายใจในข้อบังคับของมูลนิธิ (ข้อ 39) ที่ระบุว่าหากเลิกกิจการ จะโอนทรัพย์สินให้มูลนิธิธรรมนัส และตั้งคำถามถึงการที่ กัน จอมพลัง สามารถประสานงานใช้เฮลิคอปเตอร์ของหน่วยงานราชการได้
บอสณวัฒน์ ได้ถามว่า หากประชาชนที่บริจาคไปเพราะเข้าใจผิดและรู้สึกไม่สบายใจ จะสามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ ซึ่ง กัน จอมพลัง ตอบในขณะนั้นว่า ขอไปปรึกษากันก่อนและจะให้คำตอบในวันจันทร์ แต่ล่าสุด กัน จอมพลัง ก็ได้ตัดสินใจใช้เงินส่วนตัวโอนคืนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
