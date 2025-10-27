ระดมค้นหา 3 วัน กลางกระแสน้ำเชี่ยว สุดท้ายเศร้า! เปิดคลิปนาทีพบร่าง 2 ฝีพายแข่งเรือท่าตูม
เหตุคนจมน้ำสูญหาย 2 ราย ระหว่างแข่งขันเรือประจำปีอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พบสองร่างฝีพายหนุ่มอายุ 24 กับ 19 ปีแล้ว หลังกู้ภัยจากทั่วสารทิศระดมกำลังค้นหานาน 3 วัน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
กรณีเกิดอุบัติเหตุ “เรือพายล่มกะทันหันภายในงานแข่งเรือยาวลำน้ำมูล ม.7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือพายประเพณีประจำปีของอ.ท่าตูม มีเรือพายท้องถิ่น 40 ฝีพายเข้าร่วมแข่งขัน แต่ต่อมาปรากฏว่า เรือเกิดการพลิกคว่ำทำให้มีคนสูญหาย 2 ราย เหตุเกิดตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.68 เวลาประมาณ 11.50 น.
ทราบชื่อต่อมา คือ นายเพ็ญเพชร อายุ 24 ปี และนายรวีนันท์ อายุ 19 ปี โดยบุคคลสูญหายทั้งสองคน เบื้องต้นใส่เสื้อทีมเรือบัลลังก์ทอง สวมกางเกงผ้าร่มโทนสีเทาขายาว โดยผู้สูญหายว่ายน้ำไม่เป็น ด้านญาติผู้ที่สูญหายต่างก็รอด้วยความหวังและเกิดเป็น
สอบถามบุคคลภายในเรือมีอาการเหน็ดเหนื่อยต่างคนต่างเอาชีวิตรอดไม่สามารถช่วยเพื่อนข้างเคียงได้ทัน ได้ประสานทีมงาน 61 รัตนบุรีนักประดาน้ำค้นหาผู้สูญหายแล้ว โดยหนึ่งในผู้สูญหายนั้นมีรายงานว่าว่ายน้ำไม่เป็นด้วย ด้าน พ.ต.อ.คารม บุญสด ผกก.สภ.ท่าตูม ได้ประชุมวางแผนการค้นหาผู้สูญหาย ร่วมกับทีมกู้ภัย 9 หน่วย จำนวน 60 นาย ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการ หลังเกิดเหตุเรือล่มกลางแม่น้ำมูล และพยายามค้นหาทั้งวันทั้งคืน
เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ซึ่งระดมกำลังค้นหาต่อเนื่องมีการใช้เรือท้องแบนและเรือยนต์กว่า 10 ลำ ล่องสำรวจตามแนวแม่น้ำมูลจากจุดเกิดเหตุไกลกว่า 10 กิโลเมตร แต่ ยังไม่พบร่องรอยของผู้สูญหายแต่อย่างใด อุปสรรคสำคัญมาจากสภาพแม่น้ำมูลที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวและระดับน้ำสูง ส่งผลให้การค้นหาตลอดกว่า 2 วันที่ผ่านมามีความยากลำบากเป็นอย่างมาก
อัปเดตล่าสุดวันนี้ (27 ต.ค.68) มีรายงานพบร่างของผู้สูญหายทั้ง 2 ราย พร้อมกับระบุข้อความแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตมาณที่นี้.
อ่านข่าวประจำวัน ข่าวภูมิภาคทั่วประเทศ อัปเดตส่งตรงจากโลกออนไลน์ล่าสุด
- สลด ดช. 10 ขวบรอดตาย พ่อสละเสื้อชูชีพให้ ไม่รู้ชะตากรรม แม่-น้อง พบศพ เรือล่ม ฮาลองเบย์
- โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ งด 2 งานใหญ่ ธ.ค. ถวายความอาลัย พระพันปีหลวง
- กัมพูชา ทิ้งความบาดหมาง ร่วมแสดงความอาลัย แด่ สมเด็จพระพันปีหลวง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: