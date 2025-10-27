ข่าว

นายกฯ ขอบคุณร้านค้า ไม่ฉวยโอกาส โก่งราคาชุดดำ พร้อมสั่งคุมเข้ม หากเจอโดนโทษหนัก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 11:37 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 11:37 น.
“อนุทิน” สั่งกรมการค้าภายใน คุมเข้มราคาชุดดำ ขอบคุณร้านค้าที่ไม่ฉวยโอกาส พร้อมเตือนพวกโก่งราคา-กักตุนสินค้า โทษหนักสูงสุดคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท

27 ตุลาคม 2568 นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำให้ความต้องการจัดหาชุดดำและเสื้อผ้าโทนไว้ทุกข์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ขอบคุณร้านค้าที่ให้ความร่วมมือไม่ฉวยโอกาส แถมลดราคา เพื่อให้ชาวบ้านได้สวมใส่ชุดดำและเสื้อผ้าโทนไว้ทุกข์แสดงความอาลัย

นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมการค้าภายใน ติดตามสถานการณ์ด้านราคาและต้นทุนสินค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งร้านค้าจำหน่ายเสื้อผ้า และช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศ ป้องกันไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าเอาเปรียบผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดหาชุดดำและเสื้อผ้าโทนไว้ทุกข์ได้ในราคาที่เป็นธรรม มีทางเลือกหลากหลาย ทั้งจากหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ โดยไม่ให้ประชาชนถูกเอาเปรียบจากสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ใช้สิทธิเลือกซื้อชุดดำกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ภาพจาก: รัฐบาลไทย

หากประชาชนพบเบาะแส และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจำหน่ายชุดดำ สามารถแจ้งได้ที่ กรมการค้าภายใน สายด่วน 1569 และสภาองค์กรของผู้บริโภค สายด่วน 1502 นอกจากนี้ยังสามารถร้องเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สายด่วน 1166

ขอย้ำเตือนผู้ประกอบการและร้านค้า หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยกรณีไม่ปิดป้ายราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากจำหน่ายในราคาที่สูงเกินสมควรหรือเอาเปรียบผู้บริโภค มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีกักตุนสินค้าเพื่อหวังผลกำไร มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

