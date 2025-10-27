ข่าวต่างประเทศ

เหี้ยมเกินคน หนุ่มนิวยอร์กฆาตกรรมแฟนสาว-ลูกชายวัย 4 วัน ด้วยการบีบคอ-จุดไฟเผา

Photo of Bas Basเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 14:17 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 14:17 น.
88

หนุ่มนิวยอร์กวัย 30 ปีถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม หลังลงมือสังหารแฟนสาววัย 29 ปี ด้วยการบีบคอ ก่อนที่จะจุดไฟเผาอพาร์ตเมนต์ คร่าทั้งชีวิตแฟนสาวและลูกชาวัยเพียง 4 วัน

เกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญในนิวยอร์ก เมื่อชายคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าบีบคอแฟนสาว และจุดไฟเผาบ้าน ขณะที่แฟนสาวและลูกชายที่เพิ่งคลอดได้เพียง 4 วันยังคงอยู่ในบ้าน

คิเดน ฮายเล่ (Kidane Haile) วัย 30 ปี ถูกสั่งฟ้องและถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหาฆาตกรรมระดับสอง ในเขตอีรี เคาน์ตี โดยเขาถูกกล่าวหาว่าฆ่า แคธลีน คาร์ริก (Kathleen Carrig) วัย 29 ปี และลูกชายแรกเกิดของพวกเขาชื่อ โนอาห์ ที่อพาร์ตเมนต์ของทั้งคู่เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา

สำนักงานดับเพลิงเมืองบัฟฟาโลได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เมื่อเวลาประมาณ 08:35 น. ตามเวลาท้องถิ่น เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุ นางสาวคาร์ริกและทารกน้อยถูกประกาศว่าเสียชีวิตคาที่ ส่วนฮายเล่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการสูดดมควัน ก่อนจะถูกปล่อยตัวและถูกนำไปควบคุมตัวโดยตำรวจ

ไมค์ คีน อัยการเขต กล่าวในการแถลงข่าวว่า: “ข้อกล่าวหาคือ นายฮายเล่ฆาตกรรม แคธลีน คาร์ริก ด้วยการบีบคอ และทำก่อนที่จะเจตนาจุดไฟเผาบ้าน เราคาดว่าหลักฐานจะแสดงให้เห็นว่าเขาเจตนาจุดไฟด้วยน้ำมันเบนซิน”

สำนักงานแพทย์ชันสูตรอีรี เคาน์ตี ยืนยันว่าการเสียชีวิตของนางสาวคาร์ริกคือคดีฆาตกรรม ที่เกิดจากภาวะขาดอากาศหายใจเนื่องจากการบีบคอ

ในรายงานระบุว่าตัวของ ฮายเล่ เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินของมหาวิทยาลัยบัฟฟาโล (University at Buffalo) ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการประกันตัวที่ศูนย์ควบคุมตัวอีรี เคาน์ตี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้

เพลิงไหม้ครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับอาคารและทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.27 ล้านบาท) วิลเลียม เรนัลโด กรรมาธิการดับเพลิงเมืองบัฟฟาโล กล่าวว่า “นักดับเพลิงทุกคนได้รับผลกระทบอย่างมาก” จากเหตุการณ์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับทารกแรกเกิด

ขณะที่ คริสโตเฟอร์ สแกนลอน รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองบัฟฟาโล กล่าวว่า “หากประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่มีต่อครอบครัวคาร์ริกเป็นเครื่องบ่งชี้ ผมรู้ว่าชุมชนนี้ได้สูญเสียบุคคลที่ยอดเยี่ยมไปแล้วจริงๆ”

ฮายเล่ให้การปฏิเสธความผิด และหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง เขาต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 25 ปีถึงตลอดชีวิต

อ้างอิง : www.mirror.co.uk

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ใบแดงชนาธิป ข่าวกีฬา

ดูคลิปเต็ม “ชนาธิป” โดนใบแดงในไทยลีก เปิดใจถึงกรรมการทำแฟนบอลคอมเมนต์สนั่น

5 นาที ที่แล้ว
&quot;แพทองธาร&quot; เผย &quot;ทักษิณ&quot; เสียใจ ที่ไม่มีโอกาสกราบพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าว

“แพทองธาร” เผย “ทักษิณ” เสียใจ ที่ไม่มีโอกาสกราบพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ชื่นชม ตำรวจสน.พระราวัง ช่วยยายพลัดหลงตอนถวายความอาลัย-ส่งกลับบ้านปลอดภัย

15 นาที ที่แล้ว
ททท. แจ้งเลื่อนงาน วิจิตรเจ้าพระยา 2568 แสดงแสงสีเสียงริมเจ้าพระยา เดิมกำหนด 1 พ.ย.–15 ธ.ค. เพื่อความเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์ สื่อคาดอาจเริ่มใหม่ 1 ธ.ค. รอยืนยัน ท่องเที่ยว

ททท. สั่งเลื่อน วิจิตรเจ้าพระยา 2568 งดแสดงพลุ งานรื่นเริง ถวายความอาลัย

23 นาที ที่แล้ว
&quot;บอสณวัฒน์&quot; โดนทัวร์ลงยับ หลังไม่จบ แม้ &quot;กัน จอมพลัง&quot; โอนเงินส่วนตัวคืนแล้ว ข่าว

กระแสตีกลับ “บอสณวัฒน์” หลังไม่จบ แม้ “กัน จอมพลัง” โอนเงินส่วนตัวคืนแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ เริ่ม 27 ต.ค. ทุกวัน 08.30-16.00 น. เช็กขั้นตอน-การแต่งกายที่นี่ ข่าวในพระราชสำนัก

สรุปขั้นตอน ถวายสักการะพระบรมศพ “สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง” ณ ศาลาสหทัยสมาคม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหี้ยมเกินคน หนุ่มนิวยอร์กฆาตกรรมแฟนสาว-ลูกชายวัย 4 วัน ด้วยการบีบคอ-จุดไฟเผา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงพิการทวงเยียวยาแพทองธาร ข่าวการเมือง

แพทองธาร แต่งดำเยี่ยมทักษิณ เจอลุงผู้พิการปรี่ทวงเยียวยาร่วมแสน ปมประชันหน้ายิ่งเศร้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดุ๊ก ภานุเดช ขายบ้านหรู 28 ล้าน โดนเมาท์ ดาราตกอับ ไม่ทน เผยเหตุผลแท้จริง บันเทิง

ดุ๊ก ภาณุเดช ขายบ้านหรู 28 ล้าน โดนเมาท์ ดาราตกอับ ไม่ทน เผยเหตุผลแท้จริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบดมินตัน

ดราม่า “หมิว พรปวีณ์” ถอนตัวซีเกมส์ 2025 สุดทนกับส.แบดมินตัน ‘วิว-เมย์’ โดนหักเบี้ยเลี้ยงเหลือ 6 พัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมปอง นครไธสง ประกาศเลื่อนงานแต่ง 1 ปี บันเทิง

สมปอง ขอเลื่อนงานแต่ง 1 ปี ล้มแผนวิวาห์ ชี้ บรรยากาศตอนนี้สนุกไม่ได้จริง ๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปานเทพ&quot; อัดรัฐบาล ล้มเหลวเจรจากับกัมพูชา ไม่สงวนสิทธิยกเลิก MOU 2543 หวั่นไทยเสียดินแดนถาวร ข่าว

“ปานเทพ” อัดรัฐบาล ล้มเหลวเจรจากับกัมพูชา ไม่สงวนสิทธิยกเลิก MOU 2543 หวั่นไทยเสียดินแดนถาวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ให้ พลเอก ชาติชาย น้าวแสง นายทหารราชองครักษ์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ ให้ “พลเอก ชาติชาย น้าวแสง” พ้นหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิแอร์ บัลแมง ดีไซเนอร์ คู่บารมี สมเด็จพระพันปีหลวง รังสรรค์ผ้าไทยสู่แฟชั่นโลก ต้นกำเนิด ชุดไทยพระราชนิยม แฟชั่นและความงาม

ปิแอร์ บัลแมง ดีไซเนอร์ คู่บารมี สมเด็จพระพันปีหลวง รังสรรค์ผ้าไทยสู่แฟชั่นโลก ต้นกำเนิด ชุดไทยพระราชนิยม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝีพายแข่งเรือท่าตูม สุรินทร์ ข่าว

ระดมค้นหา 3 วัน กลางกระแสน้ำเชี่ยว สุดท้ายเศร้า! เปิดคลิปนาทีพบร่าง 2 ฝีพายแข่งเรือท่าตูม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออมสินเปิดจองกระปุกแสงแห่งการออม 27-30 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

ออมสิน เปิดลงทะเบียนรับกระปุก 27-30 ต.ค.นี้ จำนวนจำกัด เช็กเงื่อนไขที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;Boots&#039; หลักสูตรนาวิกน้องใหม่ ของ Netflix ถูกเพนตากอนโจมตีว่าเป็น &quot;ขยะ Woke&quot; แต่กลับฮิตติดชาร์ตอันดับ 2 สหรัฐฯ อ่านปมขัดแย้งคำตอบจากผู้สร้าง บันเทิง

ยิ่งด่ายิ่งดัง ‘Boots’ ซีรีส์ทหารเกย์ Netflix พุ่งติดชาร์ต หลังเพนตากอนสับ “ขยะ Woke”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เทียบเลขเด็ด ปฏิทินจีน 1 พฤศจิกายน 2568 สรุปเลขเด่น 2 กลุ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนแจ้งยกเลิก &quot;ราตรีเพลินเพลง&quot; และละครเพลง &quot;HARRIS THE MUSICAL&quot; ที่กำหนดจัด 19 ธ.ค. 68 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข่าว

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ งด 2 งานใหญ่ ธ.ค. ถวายความอาลัย “พระพันปีหลวง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพ &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; ข่าวในพระราชสำนัก

หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยิ่งใหญ่ ! คลิปพิธีแห่พระรอบเมือง “อ๊ามจุ้ยตุ่ย” ม้าทรง 2,500 องค์โร่โชว์อภินิหาร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรเคลมชุดลายธงชาติไทยที่ลิซ่าใส่ในคอนเสิร์ต บันเทิง

เคลมไว! ลิซ่าใส่ชุดลายธงชาติไทย เขมรโผล่เมนต์ ขอบคุณที่ไม่ลืมกัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีเว้นท์

งานพลุพัทยา 2568 ยกเลิกไหม เช็กมาตรการล่าสุด จากเมืองพัทยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ ขอบคุณร้านค้า ไม่ฉวยโอกาส โก่งราคาชุดดำ พร้อมสั่งคุมเข้ม หากเจอโดนโทษหนัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทำความรู้จัก “แร่แรร์เอิร์ธ” ขุนทรัพย์หายากในไทย องค์ประกอบสำคัญของโลกเทคโนโลยี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 14:17 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 14:17 น.
88
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใบแดงชนาธิป

ดูคลิปเต็ม “ชนาธิป” โดนใบแดงในไทยลีก เปิดใจถึงกรรมการทำแฟนบอลคอมเมนต์สนั่น

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
&quot;แพทองธาร&quot; เผย &quot;ทักษิณ&quot; เสียใจ ที่ไม่มีโอกาสกราบพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

“แพทองธาร” เผย “ทักษิณ” เสียใจ ที่ไม่มีโอกาสกราบพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568

ชื่นชม ตำรวจสน.พระราวัง ช่วยยายพลัดหลงตอนถวายความอาลัย-ส่งกลับบ้านปลอดภัย

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
ททท. แจ้งเลื่อนงาน วิจิตรเจ้าพระยา 2568 แสดงแสงสีเสียงริมเจ้าพระยา เดิมกำหนด 1 พ.ย.–15 ธ.ค. เพื่อความเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์ สื่อคาดอาจเริ่มใหม่ 1 ธ.ค. รอยืนยัน

ททท. สั่งเลื่อน วิจิตรเจ้าพระยา 2568 งดแสดงพลุ งานรื่นเริง ถวายความอาลัย

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
Back to top button