เหี้ยมเกินคน หนุ่มนิวยอร์กฆาตกรรมแฟนสาว-ลูกชายวัย 4 วัน ด้วยการบีบคอ-จุดไฟเผา
หนุ่มนิวยอร์กวัย 30 ปีถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม หลังลงมือสังหารแฟนสาววัย 29 ปี ด้วยการบีบคอ ก่อนที่จะจุดไฟเผาอพาร์ตเมนต์ คร่าทั้งชีวิตแฟนสาวและลูกชาวัยเพียง 4 วัน
เกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญในนิวยอร์ก เมื่อชายคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าบีบคอแฟนสาว และจุดไฟเผาบ้าน ขณะที่แฟนสาวและลูกชายที่เพิ่งคลอดได้เพียง 4 วันยังคงอยู่ในบ้าน
คิเดน ฮายเล่ (Kidane Haile) วัย 30 ปี ถูกสั่งฟ้องและถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหาฆาตกรรมระดับสอง ในเขตอีรี เคาน์ตี โดยเขาถูกกล่าวหาว่าฆ่า แคธลีน คาร์ริก (Kathleen Carrig) วัย 29 ปี และลูกชายแรกเกิดของพวกเขาชื่อ โนอาห์ ที่อพาร์ตเมนต์ของทั้งคู่เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา
สำนักงานดับเพลิงเมืองบัฟฟาโลได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เมื่อเวลาประมาณ 08:35 น. ตามเวลาท้องถิ่น เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุ นางสาวคาร์ริกและทารกน้อยถูกประกาศว่าเสียชีวิตคาที่ ส่วนฮายเล่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการสูดดมควัน ก่อนจะถูกปล่อยตัวและถูกนำไปควบคุมตัวโดยตำรวจ
ไมค์ คีน อัยการเขต กล่าวในการแถลงข่าวว่า: “ข้อกล่าวหาคือ นายฮายเล่ฆาตกรรม แคธลีน คาร์ริก ด้วยการบีบคอ และทำก่อนที่จะเจตนาจุดไฟเผาบ้าน เราคาดว่าหลักฐานจะแสดงให้เห็นว่าเขาเจตนาจุดไฟด้วยน้ำมันเบนซิน”
สำนักงานแพทย์ชันสูตรอีรี เคาน์ตี ยืนยันว่าการเสียชีวิตของนางสาวคาร์ริกคือคดีฆาตกรรม ที่เกิดจากภาวะขาดอากาศหายใจเนื่องจากการบีบคอ
ในรายงานระบุว่าตัวของ ฮายเล่ เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินของมหาวิทยาลัยบัฟฟาโล (University at Buffalo) ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการประกันตัวที่ศูนย์ควบคุมตัวอีรี เคาน์ตี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
เพลิงไหม้ครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับอาคารและทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.27 ล้านบาท) วิลเลียม เรนัลโด กรรมาธิการดับเพลิงเมืองบัฟฟาโล กล่าวว่า “นักดับเพลิงทุกคนได้รับผลกระทบอย่างมาก” จากเหตุการณ์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับทารกแรกเกิด
ขณะที่ คริสโตเฟอร์ สแกนลอน รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองบัฟฟาโล กล่าวว่า “หากประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่มีต่อครอบครัวคาร์ริกเป็นเครื่องบ่งชี้ ผมรู้ว่าชุมชนนี้ได้สูญเสียบุคคลที่ยอดเยี่ยมไปแล้วจริงๆ”
ฮายเล่ให้การปฏิเสธความผิด และหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง เขาต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 25 ปีถึงตลอดชีวิต
