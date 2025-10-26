ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เดินทางไปมาเลเซีย ร่วมลงนามข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 07:14 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 07:14 น.
50

โดนัลด์ ทรัมป์ เดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมลงนามข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา พร้อมแสดงความเสียใจต่อชาวไทย พระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้โพสต์ข้อความลงทรูธโซเชียล เปิดเผยว่าขณะนี้เขากำลังเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งเขาจะร่วมลงนามข้อตกลงสันติภาพ ระหว่างไทยและกัมพูชาที่เขาเป็นคนเจรจาไกล่เกลี่ยเอง

พร้อมยังแสดงความเสียใจกับคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสร็จสวรรคต

นายทรัมป์ กล่าวต่อว่าเขาจะพบกับนายกรัฐมนตรีที่ยอดเยี่ยมของไทย (อนุทิน ชาญวีรกูล) เมื่อเครื่องลงจอด และเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าร่วมในเหตุการณ์สำคัญนี้ได้ เราจะลงนามในข้อตกลงสันติภาพทันทีที่เดินทางมาถึง แล้วพบกันเร็วๆนี้

