ศาลฝรั่งเศส พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต หญิงวัย 27 ฆ่าข่มขืนเด็กหญิง
ศาลฝรั่งเศส พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต หญิงวัย 27 ฆ่าข่มขืนเด็กหญิง 12 ปี โดยเป็นผู้หญิงคนแรกในประเทศฝรั่งเศสที่ถูกจำคุกตลอดชีวิต
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ศาลปารีส ประเทสฝรั่งเศส ได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ดาห์เบีย เบนคิเรด หญิงวัย 27 ปี หลังจากที่เธอก่อเหตุฆ่าข่มขืน โลล่า ดาเวีต เด็กหญิงวัย 12 ปี
สำหรับประเทศฝรั่งเศสนั้นโทษจำคุกคลอดชีวิตนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เห็นได้ไม่บ่อย และ น.ส.เบนคิเรด เป็นผู้หญิงคนแรกในฝรั่งเศสที่รับโทษดังกล่าว
คดีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2565 โดยร่างของผู้ถูกตายในกล่องพลาสติก ซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบผู้ก่อเหตุเดินเข้าหาผู้ตาย ก่อนจะล่อลวงไปยังอพาร์ทเม้นท์
น.ส.เบนคิเรด ได้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย 12 ปีมากกว่าหนึ่งครั้ง ก่อนที่จะทำร้ายร่างกายด้วยมีดและคัตเตอร์ ก่อนจะใช้เทปพันศีรษะ และทำให้เด็กหญิงวัย 12 ปีเสียชีวิตในที่สุด
จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นผู้อพยพมาจากอัลจีเรีย โดยเธอเข้ามาด้วยวีซ่านักเรียน โดยช่วงที่เกิดเหตุวีซ่าของเธอหมดอายุแล้ว ซึ่งคดีดังกล่าวได้สร้างกระแสต่อต้านผู้อพยพในช่วงเวลาดังกล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผัววิปริต รับสารภาพ คดีวางยา-ลวงชาย 72 คน ข่มขืนเมียหมดสติ
- เด็กหญิงสวีเดน 16 ปี ถูกผู้อพยพข่มขืน แต่ศาลไม่เนรเทศ อ้างเพราะข่มขืนไม่นานพอ ไม่ร้ายแรง
- ศาลจีนเข้ม สั่งประหารชีวิต 11 สมาชิกแก๊งค์มาเฟียทำคอลเซ็นเตอร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: