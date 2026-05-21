อึ้งตัวเลข! ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิ วันเดียวยอดพุ่ง

ทราย สก๊อต เปิดยอดบริจาคมูลนิธิชีวาสมุทร วันเดียวทะลุหลักแสน เตรียมหาบริษัทประกันช่วยเจ้าหน้าที่ทางภาคเหนือ
โซเชียลฮือฮา ทราย สก๊อต ออกมาอัปเดตยอดเงินบริจาคของ มูลนิธิชีวาสมุทร ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ทราย – Merman Ψ พร้อมเปิดเผยตัวเลขเงินสมทบทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือสังคม โดยแจกแจงรายละเอียดยอดเงินบริจาค ดังนี้
- ยอดบริจาคประจำวัน : 103,120 บาท
- ยอดรวมในสัปดาห์นี้ : 2,035,480 บาท (อาทิตย์ที่แล้ว 227,280 บาท)
- ยอดรวมในเดือนนี้ : 2,281,880 บาท
หนุ่มทรายเขียนข้อความแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนจากหัวใจ พร้อมประกาศภารกิจต่อไปคือการนำเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือกลุ่มผู้เสียสละที่ทำงานในพื้นที่ภาคเหนือ โดยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ประกาศหาพันธมิตรใจดีเพื่อมาร่วมอุดมการณ์เดียวกัน
“มีบริษัทประกันที่อยากช่วยผมมอบประกันให้เจ้าหน้าที่ทางภาคเหนือมั้ยครับ? มูลนิธิชีวาสมุทรของทรายได้ยอดบริจาคเยอะมากครับ- ขอบคุณทุกๆคนมาก ๆ จริง ๆ ครับผม”
หลังจากเขาโพสต์ข้อความดังกล่าวประมาณ 2 ชั่วโมง ชาวเน็ตเข้ามากดไลก์เกือบ 1 แสนครั้ง หลายคนคอมเมนต์ชื่นชมความโปร่งใสและการทำงานที่รวดเร็วของมูลนิธิ นอกจากนี้ชาวโซเชียลยังช่วยกันแท็กชื่อบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ให้เข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องปฏิบัติงานอย่างเหน็ดเหนื่อยในพื้นที่ภาคเหนือ
