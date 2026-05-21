บันเทิงบันเทิงเกาหลี

ตำรวจสรุปคดี ‘คิมซูฮยอน’ ถูกใส่ร้าย ยันพบหลักฐาน ทนาย ‘คิมแซรน’ ร่วมมือยูทูบเบอร์ ใช้ AI กุข่าวปลอม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 15:03 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 15:03 น.
72
ตำรวจสรุปคดี 'คิมซูฮยอน' ถูกใส่ร้าย ยันพบหลักฐาน ทนาย 'คิมแซรน' ร่วมมือยูทูบเบอร์ ใช้ AI กุข่าวปลอม

ตำรวจสรุปคดี ‘คิมซูฮยอน’ ยืนยันพบหลักฐาน ทนายของ ‘คิมแซรน’ ร่วมมือยูทูบเบอร์ ใช้ AI กุข่าวปลอม โยงคดีพรากผู้เยาว์-สาเหตุเสียชีวิตอดีตดาราสาว

ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีสะเทือนวงการบันเทิงเกาหลีใต้กับประเด็นพิพาทระหว่าง คิมซูฮยอน นักแสดงหนุ่ม ถูกโยงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงดัง “คิมแซรน” ล่าสุดสื่อเกาหลีเปิดเผยว่า ตำรวจกังนัม กรุงโซล ออกหมายจับ คิมเซอี (Kim Se-ui) หลังพบหลักฐานเผยแพร่ข้อมูลเท็จและมีเจตนาใส่ร้ายป้ายสี คิมซูฮยอน ทั้งที่ทราบดีว่านักแสดงหนุ่มไม่ได้คบหากับ คิมแซรน อดีตนักแสดงหญิงผู้ล่วงลับตั้งแต่สมัยวัยรุ่น เพื่อหวังสร้างรายได้ให้กับช่องยูทูปของตัวเอง

นอกจากนั้น ตำรวจยังพบว่า บทสนทนาทางแอปพลิเคชันส่งข้อความและหลักฐานอื่น ๆ ที่ คิมเซอี นำมาเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมด โดยตำรวจสรุปว่า หลังจากได้รับภาพถ่ายหน้าจอแชตทั้งหมด 11 ภาพจากครอบครัวของ คิมแซรน มาเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างผู้เสียชีวิตกับบุคคลที่ระบุว่า “ไม่ทราบชื่อ” ในปี 2016

แต่ทาง คิมเซอี ได้มีการแก้ไขและดัดแปลงภาพหน้าจอทั้งหมด 7 ภาพ รวมถึงการเปลี่ยนชื่อคู่สนทนาเป็นนักแสดงหนุ่ม “คิมซูฮยอน” ก่อนจะโพสต์ภาพที่ดัดแปลงใหม่แล้วลงโซเชียลของตัวเอง เพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นแชตระหว่าง คิมซูฮยอน กับ คิมแซรน ทั้ง ๆ ที่ตัวเองก็รู้ดีว่าไม่ใช่แบบนั้น

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังเปิดเผยอีกว่า ไฟล์เสียงของคิมแซรน ที่ทาง คิมเซอี ปล่อยออกมาเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นก็ถูกดัดแปลงโดย AI และยังได้รับการยืนยันอีกว่า ทนายความตัวแทนของครอบครัว คิมแซรน ก็ถูกดำเนินคดีพร้อมกับ คิมเซอี ด้วยเช่นกัน โดยมีการวางแผนและกระทำผิดอย่างเป็นระบบ ด้วยการส่งหลักฐานให้ คิมเซอี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จ และขยายความซ้ำในข้อมูลเท็จเหล่านั้นด้วย

ขณะที่ทาง โกซังรก ทนายความของ คิมซูฮยอน ได้ออกแถลงการณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ระบุว่า ฝ่ายของ คิมซูฮยอน ไม่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนใด ๆ ต่อทนายความของครอบครัวผู้เสียชีวิต เขาตั้งข้อสังเกตว่า ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ยืนยันข้อกล่าวหาเรื่องการสมรู้ร่วมคิดและเปลี่ยนสถานะทนายความให้เป็นผู้ต้องสงสัย

พร้อมเสริมว่า เป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่งที่ทนายความของผู้ต้องสงสัยจะถูกระบุว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดและต่อมาถูกเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ต้องสงสัย มีรายงานว่า ตำรวจระบุในหมายจับว่า เรื่องนี้ส่งผลให้สถานะทางสังคมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมของ คิมซูฮยอน พังทลายลง รวมถึงทำลายอาชีพการงานของเขาด้วย ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังกล่าวเสริมว่า หากผู้ต้องสงสัยยังคงเผยแพร่ข้อมูลเท็จในขณะที่กำลังเข้ารับการรักษาทางจิตเวช อาจนำไปสู่ความเสียหายร้ายแรงและแก้ไขไม่ได้

ในทางกลับกันยูทูปเบอร์ชื่อดัง คิมเซอี อ้างว่า การที่อัยการขอหมายจับเป็นการสมคบคิดเพื่อขัดขวางการทำงานด้านสื่อสารมวลชนของเขา ระหว่างการถ่ายทอดสดเมื่อวันก่อน เดิมทีเขาตั้งใจจะทำข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีล่วงละเมิดทางเพศที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองชื่อดังในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และยืนยันว่าหมายจับถูกขออย่างกะทันหันเพื่อขัดขวางการรายงานข่าวของเขา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : m.entertain.naver

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป เศรษฐกิจ

เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

4 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/6/69 จับตาเด่น ระวังเลขเบิ้ล เตรียมรับทรัพย์รัวๆ Line News

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/6/69 จับตาเด่น ระวังเลขเบิ้ล เตรียมรับทรัพย์รัวๆ

7 นาที ที่แล้ว
ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิชีวาสมุทร ข่าว

อึ้งตัวเลข! ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิ วันเดียวยอดพุ่ง

13 นาที ที่แล้ว
เพชร ปากปลาร้า เมินดรามาล้อเลียน ทราย สก๊อต ลั่น รถทัวร์มันเล็ก ชอบรถสิบล้อ บันเทิง

เพชร ปากปลาร้า เมินดรามาล้อเลียนแผลใจ ทราย สก๊อต ลั่น “รถทัวร์มันเล็ก ชอบรถสิบล้อ”

35 นาที ที่แล้ว
วอลโว่ เรียกรถอีวีรุ่น EX30 คืน 1,668 คัน เปลี่ยนแบตฯ ใหม่ทั้งหมด พร้อมยุติการขาย ข่าว

วอลโว่ เรียกรถอีวีรุ่น EX30 คืน 1,668 คัน เปลี่ยนแบตฯ ใหม่ทั้งหมด พร้อมยุติการขาย

39 นาที ที่แล้ว
สื่อใหญ่สหรัฐฯ New York Post ตีข่าวดราม่า ทราย สก๊อต ข่าวต่างประเทศ

สื่อใหญ่สหรัฐฯ ตีข่าว ทราย สก๊อต ดราม่าลามสั่งปลด พาย สุนิษฐ์ พ้นทุกตำแหน่ง

41 นาที ที่แล้ว
ไข้หวัดลึกลับ ระบาดฟุกุโอกะ คนแห่หาหมอวันละ 100 ราย ไม่ใช่โควิด-ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

ไข้หวัดลึกลับ ระบาดฟุกุโอกะ คนแห่หาหมอวันละ 100 ราย ไม่ใช่โควิด-ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่

49 นาที ที่แล้ว
เขื่อน ภัทรดนัย ส่งกำลังใจ ทราย สก๊อต ตั้งแต่วันแรก วอนสังคมเป็นพื้นที่ปลอดภัย อย่าซ้ำเติมเหยื่อ บันเทิง

เขื่อน ภัทรดนัย ส่งกำลังใจ ทราย สก๊อต ตั้งแต่วันแรก วอนสังคมเป็นพื้นที่ปลอดภัย อย่าซ้ำเติมเหยื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศ. ร่อนหนังสือ แจ้งองค์กรกว่า 5,200 แห่ง ขอให้หักเงินเดือนลูกหนี้ เริ่ม พ.ค. 69 เศรษฐกิจ

กยศ. ร่อนหนังสือ แจ้งองค์กรกว่า 5,200 แห่ง ขอให้หักเงินเดือนลูกหนี้ เริ่ม พ.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสรุปคดี &#039;คิมซูฮยอน&#039; ถูกใส่ร้าย ยันพบหลักฐาน ทนาย &#039;คิมแซรน&#039; ร่วมมือยูทูบเบอร์ ใช้ AI กุข่าวปลอม บันเทิง

ตำรวจสรุปคดี ‘คิมซูฮยอน’ ถูกใส่ร้าย ยันพบหลักฐาน ทนาย ‘คิมแซรน’ ร่วมมือยูทูบเบอร์ ใช้ AI กุข่าวปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีน่าจังเตือน ทราย สก๊อต หยุดแฉปัญหาครอบครัว บันเทิง

ลีน่าจัง เตือน ทราย สก๊อต กลับไปขอโทษแม่ ควรให้อภัย-เลิกแฉอดีต ทำเสียชื่อเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” เปิดตัว “ภาสพงศ์” ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ดันนโนยายรถบินได้ ทำได้ใน 6 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ 9 องคมนตรี ร่วมประชุมรับมือภัยแล้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! ร้านคาเฟ่น้ำผัก-ผลไม้เจ้าดัง จ.เชียงใหม่ ประกาศปิดกิจการสิ้นเดือนพ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการมา 5 ปี เศรษฐกิจ

ใจหาย! คาเฟ่น้ำผัก-ผลไม้เจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 30 พ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการมา 5 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพื่อนร่วมงานเข้าพบตำรวจ หลังติดต่อเพื่อนไม่ได้ อาจเป็นผู้เสียชีวิตศพที่ 8 บนรถเมล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สั่งล็อกอาคารโหนกระแส หลังสามีส่งข้อความขู่ฆ่าออกอากาศ ข่าว

ระทึกกลางไลฟ์! หนุ่ม กรรชัย สั่ง รปภ. คุมเข้มตึก หลังสามีส่งข้อความขู่ฆ่าผู้เสียหายกลางโหนกระแส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการเกาหลีจ่อหมายจับยูทูบเบอร์ดัง ใช้ AI ปลอมเสียงใส่ร้าย คิมซูฮยอน บันเทิงเกาหลี

จ่อออกหมายจับ ยูทูบเบอร์ใช้ AI กุข่าว คิมซูฮยอน โยงสาเหตุเสียชีวิต ‘คิมแซรน’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชิลเกิ๊น! ลุงขี่สามล้อไฟฟ้า ลงถนนใหญ่-อุโมงค์ ไม่สนโลก จนรถตามหลังต้องชะลอ ข่าว

ชิลเกิ๊น! ลุงขี่สามล้อไฟฟ้า ลงถนนใหญ่-อุโมงค์ ไม่สนโลก จนรถตามหลังต้องชะลอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ น้องแอล เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ เพิ่งเลื่อนตำแหน่งเป็น ผจก.คลินิกเสริมความงาม ก่อนเสียชีวิต ข่าว

เปิดประวัติ น้องแอล เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ เพิ่งเลื่อนตำแหน่งเป็น ผจก.คลินิกเสริมความงาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เผยเคยเชิญ อ.แก้กรรม มาออกโหนกระแส ข่าว

รอดตัวไป! หนุ่ม กรรชัย เคยเชิญ อ.แก้กรรม ออกโหนกระแส ลั่นถ้ามาไอหนุ่มโดนอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. สั่งบังคับใช้กฎหมาย บริเวณจุดตัดทางรถไฟ เตรียมเรียกตำรวจถกทั่วประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยืนยัน DNA แล้ว &quot;น้องแอล สุภาพร&quot; เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

ยืนยัน DNA แล้ว “น้องแอล สุภาพร” เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สิริพงศ์” เผยผลสอบ คนขับรถไฟประมาท พบใช้สารเสพติดหลายตัว ก่อนชนรถเมล์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เดือด “พรรคประชาชน” อัดไร้วุฒิภาวะ หลังวิจารณ์ประชุมร่วมคณะองคมนตรี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใครอีก? เน็ตไอดอลชื่อดัง ติดพนันงอมแงม จนหนี้ท่วมหัว เพื่อนรอเช็กบิลเพียบ บันเทิง

ใครอีก? เน็ตไอดอลชื่อดัง ติดพนันงอมแงม จนหนี้ท่วมหัว เพื่อนรอเช็กบิลเพียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 15:03 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 15:03 น.
72
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/6/69 จับตาเด่น ระวังเลขเบิ้ล เตรียมรับทรัพย์รัวๆ

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/6/69 จับตาเด่น ระวังเลขเบิ้ล เตรียมรับทรัพย์รัวๆ

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิชีวาสมุทร

อึ้งตัวเลข! ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิ วันเดียวยอดพุ่ง

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
วอลโว่ เรียกรถอีวีรุ่น EX30 คืน 1,668 คัน เปลี่ยนแบตฯ ใหม่ทั้งหมด พร้อมยุติการขาย

วอลโว่ เรียกรถอีวีรุ่น EX30 คืน 1,668 คัน เปลี่ยนแบตฯ ใหม่ทั้งหมด พร้อมยุติการขาย

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
Back to top button