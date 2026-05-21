ข่าวการเมือง

“พี่เต้” เปิดตัว “ภาสพงศ์” ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ดันนโนยายรถบินได้ ทำได้ใน 6 เดือน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 14:56 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 14:56 น.
65

เต้ มงคลกิตติ์ เปิดตัว ภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์ ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ดันนโนยายรถบินได้ ทำได้ใน 6 เดือน พร้อมทั้งร่วมมือต่างประเทศตัดต่อพันธุกรรม สร้างสัตว์คล้ายไดโนเสาร์

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประธานที่ปรึกษากลุ่ม กรุงเทพบินได้ หรือ พี่เต้ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดตัวแคนดิเดตลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่า กทม. โดยส่ง นายภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์ เป็นแคนดิเดตผู้ว่าเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ส่วนทีมงานประกอบด้วย พล.ท.อัศวิน รัชฎานนท์ ผู้สมัครรองผู้ว่าฯ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง, น.ส.ภคอร จันทรคณา ผู้สมัครรองผู้ว่าฯ กทม.ฝ่ายสังคม เมืองอัจฉริยะและนวัตกรรม , นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิรี ผู้สมัครรองผู้ว่าฯ ฝ่ายการคลัง การเงิน และกิจการทั่วไป

โดยนโยบายหลักคือ การแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่มาของชื่อกลุ่ม “กรุงเทพบินได้” ภายใต้แนวคิดพัฒนารถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้สามารถบินได้ เพื่อลดปัญหารถติดอย่างยั่งยืน โดยระบุว่าทำได้ใน 6 เดือน

พร้อมเดินหน้าผลักดันให้คลองแสนแสบมีคุณภาพน้ำสะอาดจนสามารถบริโภคได้ สนับสนุนเยาวชนเล่น E-Sport และส่งนักวิทยาศาสตร์ด้านตัดต่อพันธุกรรมไปร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อสร้างสัตว์ดึกดำบรรพ์คล้ายไดโนเสาร์และจัดตั้งสวนสัตว์ดึกดำบรรพ์ “สำนักสัตว์ดึกดำบรรพ์จูราสสิก” เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และเพิ่มโบนัสข้าราชการและลูกจ้าง กทม. 10% หากมีสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งค่า BMI รอบเอว และค่า LDL เป็นต้น

ข่าวการเมือง

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

