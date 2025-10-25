ทูลกระหม่อม ทรงกราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยรักและคิดถึง-สถิตในดวงใจนิรันดร์
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึงสถิตในดวงใจนิรันดร์
วันที่ 25 ตุลาคม 2568 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ผ่านอินสตาแกรม ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความว่า “กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่เพคะ ด้วยความรักและคิดถึง #สถิตในดวงใจนิรันดร์”
ขณะเดียวกันเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทยหลายแห่ง ต่างร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต โดยหน้าหลักของเฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตหลายแห่ง ได้ปรับโทนสีเป็นสีขาวดำ พร้อมข้อความถวายความอาลัย
เฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ได้เขียนข้อความ ใจความว่า คณะเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ขอน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เช่นเดียวกับเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ก็เขียนข้อความว่า ขอร่วมกับประชาชนชาวไทย ถวายความอาลัยต่อการเสด็จสรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้านสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย นอกจากจะร่วมถวายความอาลัย ยังได้ขอให้พลเมืองตนในประเทศไทยเคารพขนมธรรมเนียมประเพณีของไทย ด้วยการแต่งกายและประพฤติตนให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของประเทศไทยในเวลานี้ด้วย.
