กรมศิลปากร เตรียมออกแบบ-สร้าง ‘พระเมรุมาศ’ ถวายพระเกียรติ ‘พระพันปีหลวง’
กรมศิลปากร เตรียมพร้อมดำเนินการออกแบบ-ก่อสร้างพระเมรุมาศ และบูรณะราชรถ ราชยาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง
ภายหลังจากสำนักพระราชวังได้ออกประกาศการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมศิลปากร ในฐานะหน่วยงานหลัก ได้เริ่มเตรียมความพร้อมอย่างสูงสุดในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ล่าสุด นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยในวันนี้ (25 ต.ค. 68) ว่า กรมศิลปากรได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการ ออกแบบและก่อสร้างพระเมรุมาศ รวมถึงอาคารประกอบต่าง ๆ ซึ่งจะดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ เน้นความสง่างามตามโบราณราชประเพณี
นอกจากการก่อสร้างพระเมรุมาศแล้ว กรมศิลปากรยังรับผิดชอบในการ บูรณะราชรถ ราชยาน ที่จะใช้ในริ้วขบวนพระราชพิธีฯ และการ จัดทำหนังสือจดหมายเหตุ บันทึกเหตุการณ์สำคัญทั้งหมด นับตั้งแต่การประกาศการสวรรคตเป็นต้นไป
อธิบดีกรมศิลปากรยืนยันว่า กรมฯ มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการถวายงานพระเมรุมาศมาหลายยุคสมัย ซึ่งแม้บางท่านจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ร่วมกับข้าราชการปัจจุบันจากสำนักช่างสิบหมู่, สำนักสถาปัตยกรรม, สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
“กรมศิลปากรมีบุคลากรที่เคยถวายงานพระเมรุมาศมาหลายยุคสมัย ซึ่งแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็ยังเป็นที่ปรึกษาของกรมศิลปากร จะทำงานร่วมกับบุคลากรของสำนักช่างสิบหมู่ สำนักสถาปัตยกรรม สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จึงมั่นใจว่าการดำเนินงานจะเป็นไปตามโบราณราชประเพณีและอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยไว้อย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตามจะมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องของกรมศิลปากร ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้” อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว
ทั้งนี้ จะมีการ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกรมศิลปากรในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ เพื่อหารือและวางแผนการดำเนินงานในรายละเอียดต่อไป โดยทุกขั้นตอนจะดำเนินการตามข้อสั่งการจากรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
