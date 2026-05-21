จ่อออกหมายจับ ยูทูบเบอร์ใช้ AI กุข่าว คิมซูฮยอน โยงสาเหตุเสียชีวิต ‘คิมแซรน’
อัยการเกาหลีใต้เตรียมออกหมายจับ ‘คิม เซอี’ ยูทูบเบอร์ พบหลักฐานกุข่าวเท็จและใช้เอไอปลอมไฟล์เสียงใส่ร้าย ‘คิมซูฮยอน’ ปมคบหา ‘คิมแซรน’ ตอนเป็นเยาวชน โยงสาเหตุการเสียชีวิต
สำนักงานอัยการเขตกลางกรุงโซลยื่นเรื่องขอหมายจับ คิม เซอี (Kim Se-ui) เจ้าของช่องยูทูบ HoverLab (GaroSero Institute) ในความผิดฐานเผยแพร่สื่อที่ถ่ายทำอย่างผิดกฎหมาย ตามกฎหมายพิเศษว่าด้วยการลงโทษอาชญากรรมทางเพศ และข้อหาหมิ่นประมาทตามพระราชบัญญัติเครือข่ายข้อมูลและการสื่อสาร
ก่อนหน้านี้ คิม เซอี เคยเผยแพร่ข้อมูลผ่านรายการบนยูทูบ กล่าวหาพระเอกดัง คิมซูฮยอน (Kim Soo-hyun) หลายประเด็น อ้างว่าคิมซูฮยอนเคยคบหากับ คิมแซรน (Kim Sae-ron) นักแสดงสาวผู้ล่วงลับ ตั้งแต่ฝ่ายหญิงยังเป็นเยาวชน ทั้งยังอ้างว่าฝั่งของคิมซูฮยอนกดดันให้คิมแซรนชดใช้หนี้จนเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเสียชีวิต
สถานีตำรวจกังนัมส่งคำร้องขอออกหมายจับผู้ต้องหาไปยังอัยการ ระบุว่า คิมเซอีจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อหวังผลกำไรจากยอดวิวยูทูบ ตำรวจสรุปสำนวนว่าผู้ต้องหารู้อยู่เต็มอกว่าคิมซูฮยอนไม่เคยคบหากับผู้ล่วงลับในขณะที่เธอยังเป็นเยาวชน แต่ก็ยังจงใจปล่อยข่าวเพื่อทำลายชื่อเสียงของพระเอกดัง
หลักฐานที่ช่องยูทูปนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะ ทั้งภาพหน้าจอสนทนาในแอปพลิเคชัน KakaoTalk และไฟล์เสียงของผู้ล่วงลับ ล้วนเป็นของปลอม ในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมปีที่แล้ว ผู้ต้องหาเปิดไฟล์เสียงที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมกล่าวอ้างข้อมูลเท็จว่าผู้ล่วงลับคบหากับคิมซูฮยอนตั้งแต่มัธยมต้น และมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งครั้งแรกช่วงปิดเทอมฤดูหนาวตอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นอกจากตัวคิมเซอีแล้ว หน่วยงานสืบสวนยังดำเนินคดีกับทนายความของครอบครัวผู้ล่วงลับในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิด ตำรวจพบหลักฐานว่าทนายความรายนี้เป็นคนส่งมอบข้อมูลที่ใช้ในการกระทำผิดให้คิมเซอีนำไปกระจายข่าวปลอม
ก่อนหน้านี้ ตัวแทนฝั่งของคิมซูฮยอนได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคิมเซอี พวกเขายืนยันว่าไฟล์เสียงที่เป็นประเด็นถูกดัดแปลงและสร้างขึ้นด้วยเอไอ ตำรวจจึงส่งไฟล์เสียงดังกล่าวไปให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติเกาหลีใต้ตรวจสอบ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2568 ผลการตรวจสอบระว่า ไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าไฟล์เสียงนี้ผ่านการดัดแปลงด้วยเอไอหรือไม่
อย่างไรก็ดี ศาลแขวงกลางกรุงโซลกำหนดวันไต่สวนเพื่อพิจารณาคำร้องขอออกหมายจับคิมเซอีในวันที่ 26 พฤษภาคมนี้
ย้อนกลับเมื่อเดือนมีนาคม 2568 คิมซูฮยอน, ช่อง Hoverlab และครอบครัวของคิมแซรน มีข้อพิพาทโต้เถียงเรื่องช่วงเวลาการคบหามาโดยตลอด ครอบครัวของนักแสดงสาวใช้ช่อง Hoverlab เป็นสื่อกลางอ้างว่าทั้งคู่เริ่มคบกันตั้งแต่ปี 2559 ขณะที่คิมแซรนอายุเพียง 15 ปี
ฝั่งคิมซูฮยอนออกมาปฏิเสธ โดยให้ข้อมูลว่าทั้งคู่คบหากันช่วงฤดูร้อนปี 2562 ถึงฤดูใบไม้ร่วงปี 2563 ตอนนั้นฝ่ายหญิงบรรลุนิติภาวะแล้ว หลังจากนั้นคิมซูฮยอนตัดสินใจยื่นฟ้องช่อง Hoverlab และครอบครัวผู้ล่วงลับเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว พร้อมจัดงานแถลงข่าวเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด
ข้อมูลจาก : koreatimes และ chosun
