วอลโว่ เรียกรถอีวีรุ่น EX30 คืน 1,668 คัน เปลี่ยนแบตฯ ใหม่ทั้งหมด พร้อมยุติการขาย

Suriyen J. เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 16:00 น.
วอลโว่ เรียกรถอีวีรุ่น EX30 คืน 1,668 คัน เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทั้งหมด กรณีชาร์จไม่เต็ม-ไฟไหม้ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 69 พร้อมยุติการขาย

21 พ.ค. 2569 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้ารถยนต์ Volvo EX30 โดยมีนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนบริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) และผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ ร่วมประชุม หลังพบรถยนต์จำนวน 1,668 คัน เกิดปัญหาระบบแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ไม่เกิน 70% จนเกิดเหตุไฟไหม้

นายถนอมศักดิ์ สันทนาประสิทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการหลังการขาย บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทรับทราบปัญหาภายหลังเกิดเหตุไฟไหม้รถในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และได้ยุติการจัดจำหน่ายรถทุกคันทันที สำหรับรถ 1,668 คันที่ขายไปแล้ว บริษัทมีมาตรการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าทุกคน

กำหนดการเรียกรถคืนเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. เป็นต้นไป โดยรถคันแรกจะได้รับการเปลี่ยนในวันที่ 25 พ.ค. นี้ และคาดว่าจะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกค้าทุกคันแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2569

สำหรับมาตรการเยียวยามีดังต่อไปนี้

  • เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกค้าทุกคัน ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
  • บริการยืมรถให้ใช้ระหว่างรอเปลี่ยนแบตเตอรี่ พร้อมชดเชยค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

ส่วนกรณีที่ลูกค้าต้องการให้บริษัทรับซื้อรถคืนนั้น นายถนอมศักดิ์ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีมาตรการซื้อรถคืน แต่หากลูกค้ามีความต้องการเปลี่ยนรถ สามารถติดต่อบริษัท วอลโว่ โดยตรงเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ที่มา: มติชน

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

