วอลโว่ เรียกรถอีวีรุ่น EX30 คืน 1,668 คัน เปลี่ยนแบตฯ ใหม่ทั้งหมด พร้อมยุติการขาย

วอลโว่ เรียกรถอีวีรุ่น EX30 คืน 1,668 คัน เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทั้งหมด กรณีชาร์จไม่เต็ม-ไฟไหม้ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 69 พร้อมยุติการขาย
21 พ.ค. 2569 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้ารถยนต์ Volvo EX30 โดยมีนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนบริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) และผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ ร่วมประชุม หลังพบรถยนต์จำนวน 1,668 คัน เกิดปัญหาระบบแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ไม่เกิน 70% จนเกิดเหตุไฟไหม้
นายถนอมศักดิ์ สันทนาประสิทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการหลังการขาย บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทรับทราบปัญหาภายหลังเกิดเหตุไฟไหม้รถในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และได้ยุติการจัดจำหน่ายรถทุกคันทันที สำหรับรถ 1,668 คันที่ขายไปแล้ว บริษัทมีมาตรการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าทุกคน
กำหนดการเรียกรถคืนเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. เป็นต้นไป โดยรถคันแรกจะได้รับการเปลี่ยนในวันที่ 25 พ.ค. นี้ และคาดว่าจะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกค้าทุกคันแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2569
สำหรับมาตรการเยียวยามีดังต่อไปนี้
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกค้าทุกคัน ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
- บริการยืมรถให้ใช้ระหว่างรอเปลี่ยนแบตเตอรี่ พร้อมชดเชยค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
ส่วนกรณีที่ลูกค้าต้องการให้บริษัทรับซื้อรถคืนนั้น นายถนอมศักดิ์ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีมาตรการซื้อรถคืน แต่หากลูกค้ามีความต้องการเปลี่ยนรถ สามารถติดต่อบริษัท วอลโว่ โดยตรงเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
ที่มา: มติชน
