เปิดประวัติ 9 องคมนตรี ร่วมประชุมรับมือภัยแล้ง 2569
รู้จัก 9 องคมนตรีที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม บกปภ.ช. รับมือภัยแล้งปี 2569 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อน ปภ. ชี้แจงเป็นวาระปกติทำต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560
การประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลายเป็นประเด็นทางการเมืองทันที หลังคณะองคมนตรี 9 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งปี 2569
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม โดยกล่าวต่อที่ประชุมว่าการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากคณะองคมนตรี พร้อมระบุว่าปีนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญสภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2569 และอาจต่อเนื่องถึงปลายปี ทำให้หลายจังหวัดเสี่ยงเผชิญภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง
อ.ปานเทพ – พรรคประชาชน ตั้งข้อสังเกต
หลังเสร็จสิ้นการประชุม อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์แสดงความเห็นว่าไม่ใช่เหตุการณ์ปกติที่องคมนตรี 9 ท่าน จะประชุมร่วมกับรัฐบาลเพื่อเตรียมแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน
ขณะที่พรรคประชาชนออกมาตั้งข้อสังเกตในทิศทางเดียวกัน โดยมองว่าอาจกระทบต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจและหลักการประชาธิปไตย ทำให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ขยายวงกว้างในโซเชียลมีเดีย
ปภ. แจงเป็นวาระปกติ ทำต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ บกปภ.ช. ออกชี้แจงว่า การประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 เป็นการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางรับมือสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปกติ
ปภ. ยืนยันว่า คณะองคมนตรีเข้าร่วมในลักษณะ “สังเกตการณ์ ให้คำแนะนำ และแสดงข้อห่วงใย” ไม่ได้มีอำนาจสั่งการหรือกำหนดนโยบาย โดยแนวปฏิบัตินี้ดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560
เปิดประวัติ 9 องคมนตรี ที่ร่วมประชุม
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ อดีตข้าราชการพลเรือนระดับสูง เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดปัตตานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งองคมนตรี และมีบทบาทสำคัญในงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
2. พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เติบโตจากสายนักบินขับไล่ เกษียณราชการในปี 2551 ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรีในปี 2554
3. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตผู้บัญชาการทหารบก และอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
4. พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก ดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2559
5. พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตสมาชิก คสช. อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตแม่ทัพภาคที่ 1 ดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2559
6. พล.ร.อ. พงษ์เทพ หนูเทพ อดีตทหารเรือ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ปัจจุบันเป็นองคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท อดีตผู้บัญชาการทหารบก ดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. ช่วงปี 2559-2561 ปัจจุบันเป็นองคมนตรี
8. พล.อ.อ. จอม รุ่งสว่าง อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และอดีตสมาชิก คสช. ดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2561
9. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ นักเศรษฐศาสตร์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลำดับที่ 24 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2568 จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จาก Swarthmore College และ Yale University เคยทำงานที่ World Bank, McKinsey, ธนาคารไทยพาณิชย์ และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569
ภารกิจรับมือภัยแล้งปี 2569
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันฯ 18 เขตทั่วประเทศ ทั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล รถบรรทุกน้ำ รถขุดเจาะบ่อบาดาล และรถผลิตน้ำดื่ม พร้อมเดินหน้าโครงการ “มหาดไทยเติมน้ำ เติมสุข บำบัดทุกข์ คลายแล้ง ปี 2569” สูบน้ำกลับเข้าแหล่งน้ำใน 18 จังหวัด ปริมาณรวม 1,997,691 ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมประชาชน 34,169 ครัวเรือน
ประเด็นที่อยู่บนโต๊ะตอนนี้คือบทบาทของคณะองคมนตรีในการประชุม ซึ่งฝ่ายราชการระบุชัดว่าเป็นการ “สังเกตการณ์ ให้คำแนะนำ และข้อห่วงใย” ไม่ใช่การสั่งการหรือกำหนดนโยบาย ขณะที่ฝ่ายตั้งข้อสังเกตยังคงตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในเชิงโครงสร้างอำนาจ
