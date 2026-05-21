ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ 9 องคมนตรี ร่วมประชุมรับมือภัยแล้ง 2569

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 15:57 น.
80

รู้จัก 9 องคมนตรีที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม บกปภ.ช. รับมือภัยแล้งปี 2569 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อน ปภ. ชี้แจงเป็นวาระปกติทำต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560

การประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลายเป็นประเด็นทางการเมืองทันที หลังคณะองคมนตรี 9 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งปี 2569

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม โดยกล่าวต่อที่ประชุมว่าการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากคณะองคมนตรี พร้อมระบุว่าปีนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญสภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2569 และอาจต่อเนื่องถึงปลายปี ทำให้หลายจังหวัดเสี่ยงเผชิญภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง

หลังเสร็จสิ้นการประชุม อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์แสดงความเห็นว่าไม่ใช่เหตุการณ์ปกติที่องคมนตรี 9 ท่าน จะประชุมร่วมกับรัฐบาล
ภาพจาก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ.ปานเทพ – พรรคประชาชน ตั้งข้อสังเกต

หลังเสร็จสิ้นการประชุม อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์แสดงความเห็นว่าไม่ใช่เหตุการณ์ปกติที่องคมนตรี 9 ท่าน จะประชุมร่วมกับรัฐบาลเพื่อเตรียมแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน

ขณะที่พรรคประชาชนออกมาตั้งข้อสังเกตในทิศทางเดียวกัน โดยมองว่าอาจกระทบต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจและหลักการประชาธิปไตย ทำให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ขยายวงกว้างในโซเชียลมีเดีย

ปภ. แจงเป็นวาระปกติ ทำต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560

วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ บกปภ.ช. ออกชี้แจงว่า การประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 เป็นการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางรับมือสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปกติ

ปภ. ยืนยันว่า คณะองคมนตรีเข้าร่วมในลักษณะ “สังเกตการณ์ ให้คำแนะนำ และแสดงข้อห่วงใย” ไม่ได้มีอำนาจสั่งการหรือกำหนดนโยบาย โดยแนวปฏิบัตินี้ดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560

เปิดประวัติ 9 องคมนตรี ที่ร่วมประชุม

1. นายพลากร สุวรรณรัฐ อดีตข้าราชการพลเรือนระดับสูง เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดปัตตานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งองคมนตรี และมีบทบาทสำคัญในงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

2. พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เติบโตจากสายนักบินขับไล่ เกษียณราชการในปี 2551 ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรีในปี 2554

3. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตผู้บัญชาการทหารบก และอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

4. พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก ดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2559

5. พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตสมาชิก คสช. อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตแม่ทัพภาคที่ 1 ดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2559

6. พล.ร.อ. พงษ์เทพ หนูเทพ อดีตทหารเรือ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ปัจจุบันเป็นองคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7. พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท อดีตผู้บัญชาการทหารบก ดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. ช่วงปี 2559-2561 ปัจจุบันเป็นองคมนตรี

8. พล.อ.อ. จอม รุ่งสว่าง อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และอดีตสมาชิก คสช. ดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2561

9. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ นักเศรษฐศาสตร์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลำดับที่ 24 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2568 จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จาก Swarthmore College และ Yale University เคยทำงานที่ World Bank, McKinsey, ธนาคารไทยพาณิชย์ และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569

ภารกิจรับมือภัยแล้งปี 2569
ภาพจาก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภารกิจรับมือภัยแล้งปี 2569

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันฯ 18 เขตทั่วประเทศ ทั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล รถบรรทุกน้ำ รถขุดเจาะบ่อบาดาล และรถผลิตน้ำดื่ม พร้อมเดินหน้าโครงการ “มหาดไทยเติมน้ำ เติมสุข บำบัดทุกข์ คลายแล้ง ปี 2569” สูบน้ำกลับเข้าแหล่งน้ำใน 18 จังหวัด ปริมาณรวม 1,997,691 ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมประชาชน 34,169 ครัวเรือน

ประเด็นที่อยู่บนโต๊ะตอนนี้คือบทบาทของคณะองคมนตรีในการประชุม ซึ่งฝ่ายราชการระบุชัดว่าเป็นการ “สังเกตการณ์ ให้คำแนะนำ และข้อห่วงใย” ไม่ใช่การสั่งการหรือกำหนดนโยบาย ขณะที่ฝ่ายตั้งข้อสังเกตยังคงตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในเชิงโครงสร้างอำนาจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป เศรษฐกิจ

เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

4 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/6/69 จับตาเด่น ระวังเลขเบิ้ล เตรียมรับทรัพย์รัวๆ Line News

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/6/69 จับตาเด่น ระวังเลขเบิ้ล เตรียมรับทรัพย์รัวๆ

7 นาที ที่แล้ว
ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิชีวาสมุทร ข่าว

อึ้งตัวเลข! ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิ วันเดียวยอดพุ่ง

12 นาที ที่แล้ว
เพชร ปากปลาร้า เมินดรามาล้อเลียน ทราย สก๊อต ลั่น รถทัวร์มันเล็ก ชอบรถสิบล้อ บันเทิง

เพชร ปากปลาร้า เมินดรามาล้อเลียนแผลใจ ทราย สก๊อต ลั่น “รถทัวร์มันเล็ก ชอบรถสิบล้อ”

34 นาที ที่แล้ว
วอลโว่ เรียกรถอีวีรุ่น EX30 คืน 1,668 คัน เปลี่ยนแบตฯ ใหม่ทั้งหมด พร้อมยุติการขาย ข่าว

วอลโว่ เรียกรถอีวีรุ่น EX30 คืน 1,668 คัน เปลี่ยนแบตฯ ใหม่ทั้งหมด พร้อมยุติการขาย

38 นาที ที่แล้ว
สื่อใหญ่สหรัฐฯ New York Post ตีข่าวดราม่า ทราย สก๊อต ข่าวต่างประเทศ

สื่อใหญ่สหรัฐฯ ตีข่าว ทราย สก๊อต ดราม่าลามสั่งปลด พาย สุนิษฐ์ พ้นทุกตำแหน่ง

40 นาที ที่แล้ว
ไข้หวัดลึกลับ ระบาดฟุกุโอกะ คนแห่หาหมอวันละ 100 ราย ไม่ใช่โควิด-ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

ไข้หวัดลึกลับ ระบาดฟุกุโอกะ คนแห่หาหมอวันละ 100 ราย ไม่ใช่โควิด-ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่

49 นาที ที่แล้ว
เขื่อน ภัทรดนัย ส่งกำลังใจ ทราย สก๊อต ตั้งแต่วันแรก วอนสังคมเป็นพื้นที่ปลอดภัย อย่าซ้ำเติมเหยื่อ บันเทิง

เขื่อน ภัทรดนัย ส่งกำลังใจ ทราย สก๊อต ตั้งแต่วันแรก วอนสังคมเป็นพื้นที่ปลอดภัย อย่าซ้ำเติมเหยื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศ. ร่อนหนังสือ แจ้งองค์กรกว่า 5,200 แห่ง ขอให้หักเงินเดือนลูกหนี้ เริ่ม พ.ค. 69 เศรษฐกิจ

กยศ. ร่อนหนังสือ แจ้งองค์กรกว่า 5,200 แห่ง ขอให้หักเงินเดือนลูกหนี้ เริ่ม พ.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสรุปคดี &#039;คิมซูฮยอน&#039; ถูกใส่ร้าย ยันพบหลักฐาน ทนาย &#039;คิมแซรน&#039; ร่วมมือยูทูบเบอร์ ใช้ AI กุข่าวปลอม บันเทิง

ตำรวจสรุปคดี ‘คิมซูฮยอน’ ถูกใส่ร้าย ยันพบหลักฐาน ทนาย ‘คิมแซรน’ ร่วมมือยูทูบเบอร์ ใช้ AI กุข่าวปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีน่าจังเตือน ทราย สก๊อต หยุดแฉปัญหาครอบครัว บันเทิง

ลีน่าจัง เตือน ทราย สก๊อต กลับไปขอโทษแม่ ควรให้อภัย-เลิกแฉอดีต ทำเสียชื่อเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” เปิดตัว “ภาสพงศ์” ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ดันนโนยายรถบินได้ ทำได้ใน 6 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ 9 องคมนตรี ร่วมประชุมรับมือภัยแล้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! ร้านคาเฟ่น้ำผัก-ผลไม้เจ้าดัง จ.เชียงใหม่ ประกาศปิดกิจการสิ้นเดือนพ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการมา 5 ปี เศรษฐกิจ

ใจหาย! คาเฟ่น้ำผัก-ผลไม้เจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 30 พ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการมา 5 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพื่อนร่วมงานเข้าพบตำรวจ หลังติดต่อเพื่อนไม่ได้ อาจเป็นผู้เสียชีวิตศพที่ 8 บนรถเมล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สั่งล็อกอาคารโหนกระแส หลังสามีส่งข้อความขู่ฆ่าออกอากาศ ข่าว

ระทึกกลางไลฟ์! หนุ่ม กรรชัย สั่ง รปภ. คุมเข้มตึก หลังสามีส่งข้อความขู่ฆ่าผู้เสียหายกลางโหนกระแส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการเกาหลีจ่อหมายจับยูทูบเบอร์ดัง ใช้ AI ปลอมเสียงใส่ร้าย คิมซูฮยอน บันเทิงเกาหลี

จ่อออกหมายจับ ยูทูบเบอร์ใช้ AI กุข่าว คิมซูฮยอน โยงสาเหตุเสียชีวิต ‘คิมแซรน’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชิลเกิ๊น! ลุงขี่สามล้อไฟฟ้า ลงถนนใหญ่-อุโมงค์ ไม่สนโลก จนรถตามหลังต้องชะลอ ข่าว

ชิลเกิ๊น! ลุงขี่สามล้อไฟฟ้า ลงถนนใหญ่-อุโมงค์ ไม่สนโลก จนรถตามหลังต้องชะลอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ น้องแอล เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ เพิ่งเลื่อนตำแหน่งเป็น ผจก.คลินิกเสริมความงาม ก่อนเสียชีวิต ข่าว

เปิดประวัติ น้องแอล เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ เพิ่งเลื่อนตำแหน่งเป็น ผจก.คลินิกเสริมความงาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เผยเคยเชิญ อ.แก้กรรม มาออกโหนกระแส ข่าว

รอดตัวไป! หนุ่ม กรรชัย เคยเชิญ อ.แก้กรรม ออกโหนกระแส ลั่นถ้ามาไอหนุ่มโดนอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. สั่งบังคับใช้กฎหมาย บริเวณจุดตัดทางรถไฟ เตรียมเรียกตำรวจถกทั่วประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยืนยัน DNA แล้ว &quot;น้องแอล สุภาพร&quot; เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

ยืนยัน DNA แล้ว “น้องแอล สุภาพร” เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สิริพงศ์” เผยผลสอบ คนขับรถไฟประมาท พบใช้สารเสพติดหลายตัว ก่อนชนรถเมล์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เดือด “พรรคประชาชน” อัดไร้วุฒิภาวะ หลังวิจารณ์ประชุมร่วมคณะองคมนตรี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใครอีก? เน็ตไอดอลชื่อดัง ติดพนันงอมแงม จนหนี้ท่วมหัว เพื่อนรอเช็กบิลเพียบ บันเทิง

ใครอีก? เน็ตไอดอลชื่อดัง ติดพนันงอมแงม จนหนี้ท่วมหัว เพื่อนรอเช็กบิลเพียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 15:57 น.
80
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/6/69 จับตาเด่น ระวังเลขเบิ้ล เตรียมรับทรัพย์รัวๆ

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/6/69 จับตาเด่น ระวังเลขเบิ้ล เตรียมรับทรัพย์รัวๆ

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิชีวาสมุทร

อึ้งตัวเลข! ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิ วันเดียวยอดพุ่ง

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
เพชร ปากปลาร้า เมินดรามาล้อเลียน ทราย สก๊อต ลั่น รถทัวร์มันเล็ก ชอบรถสิบล้อ

เพชร ปากปลาร้า เมินดรามาล้อเลียนแผลใจ ทราย สก๊อต ลั่น “รถทัวร์มันเล็ก ชอบรถสิบล้อ”

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
Back to top button