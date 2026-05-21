กทม. เปิดรับสมัครงาน 18 อัตรา เขตพระนคร-รพ.เจริญกรุงฯ เช็กตำแหน่ง วันสมัคร

เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 16:47 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 16:50 น.
สำนักงานเขตพระนครรับลูกจ้างชั่วคราวพนักงานสถานที่ 3 อัตรา สมัครถึง 29 พ.ค. 69 ส่วนโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เปิดรับพนักงานประกันสังคม 15 อัตรา สมัคร 25 พ.ค.-5 มิ.ย. 69

กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งใน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตพระนคร และ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ รวมอย่างน้อย 18 อัตรา เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานราชการ งานลูกจ้างชั่วคราว หรืองานด้านสาธารณสุขในหน่วยงานของ กทม.

ข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ระบุว่า สำนักงานเขตพระนครเปิดรับลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ส่วนโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เปิดรับพนักงานประกันสังคม 15 อัตรา โดยแต่ละหน่วยงานกำหนดวันรับสมัครและสถานที่ยื่นใบสมัครต่างกัน

หน้าเว็บไซต์สำนักงานเขตพระนครเผยแพร่ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเขตพระนคร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ขณะที่หน้าเว็บไซต์สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ระบุประกาศโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เรื่องรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

สรุปตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

หน่วยงาน ตำแหน่ง จำนวน ช่วงรับสมัคร สถานที่สมัคร เบอร์โทร
สำนักงานเขตพระนคร พนักงานสถานที่ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-29 พ.ค. 69 ฝ่ายการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพระนคร 0 2628 9067 ต่อ 6575
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พนักงานประกันสังคมหลายตำแหน่ง 15 อัตรา 25 พ.ค.-5 มิ.ย. 69 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี 0 2289 7421

สำนักงานเขตพระนคร รับพนักงานสถานที่ 3 อัตรา

สำนักงานเขตพระนครเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระนคร รวม 3 อัตรา แบ่งตามสถานที่ปฏิบัติงานดังนี้

โรงเรียน จำนวนที่รับ
โรงเรียนราชบพิธ 1 อัตรา
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม 1 อัตรา
โรงเรียนวัดใหม่อมตรส 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สมัครควรติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสำนักงานเขตโดยตรงก่อนเดินทางไปสมัคร เพราะประกาศที่เผยแพร่ในข้อมูลประชาสัมพันธ์ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดเรื่องเงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะ วุฒิการศึกษา และเอกสารประกอบการสมัคร

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับพนักงานประกันสังคม 15 อัตรา

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น พนักงานประกันสังคม เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล รวม 15 อัตรา

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ได้รับระบุตำแหน่งหลัก 5 ตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่ง จำนวนที่รับ
พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
รวม 15 อัตรา

อย่างไรก็ตาม หน้าเว็บไซต์สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ระบุหัวข้อประกาศของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ว่าเป็นการรับสมัคร 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา ดังนั้น ผู้สมัครควรตรวจสอบประกาศฉบับเต็มอีกครั้งก่อนยื่นใบสมัคร เพื่อดูว่ามีตำแหน่งเพิ่มเติม เงื่อนไขเฉพาะ หรือรายละเอียดการสอบใดที่ไม่ได้อยู่ในข้อมูลประชาสัมพันธ์ฉบับย่อ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2569 ในวันและเวลาราชการ

สมัครที่ไหน ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ผู้สมัครควรเตรียมเอกสารพื้นฐานให้พร้อมก่อนเดินทางไปสมัคร แม้ประกาศประชาสัมพันธ์ฉบับย่อยังไม่ได้แจกแจงเอกสารทั้งหมด เช่น

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • วุฒิการศึกษา
  • รูปถ่าย
  • หลักฐานผ่านงานหรือใบประกอบวิชาชีพ เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
  • เอกสารอื่นตามประกาศฉบับเต็มของหน่วยงาน

สำหรับตำแหน่งทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น พยาบาลวิชาชีพ หรือเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ผู้สมัครควรตรวจสอบเรื่องวุฒิการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และคุณสมบัติเฉพาะจากประกาศฉบับเต็มก่อนยื่นสมัคร เพราะตำแหน่งเหล่านี้มักมีเงื่อนไขมากกว่างานทั่วไป

วันปิดรับสมัครหน่วยงานต่าง ๆ

หน่วยงาน วันปิดรับสมัคร
สำนักงานเขตพระนคร 29 พฤษภาคม 2569
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 5 มิถุนายน 2569

คนที่สนใจงานสำนักงานเขตพระนครเหลือเวลาน้อยกว่า เพราะปิดรับสมัครก่อน ส่วนผู้ที่สนใจงานโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เริ่มสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม และมีเวลายื่นใบสมัครถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2569

ผู้สนใจตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดสำนักงานเขตพระนคร โทรสอบถามได้ที่ 0 2628 9067 ต่อ 6575

ผู้สนใจตำแหน่งพนักงานประกันสังคม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทรสอบถามได้ที่ 0 2289 7421

ข้อควรเช็กก่อนสมัคร

ก่อนเดินทางไปสมัคร ผู้สมัครควรโทรยืนยันกับหน่วยงานอีกครั้งใน 4 เรื่อง ได้แก่ ตำแหน่งยังเปิดรับอยู่หรือไม่ คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง เงินเดือนหรือค่าตอบแทน และเอกสารที่ต้องใช้

เหตุผลตรงไปตรงมาคือ ประกาศรับสมัครงานราชการมักมีรายละเอียดมากกว่าโพสต์ประชาสัมพันธ์สั้น ๆ ถ้าเดินทางไปโดยไม่เช็กก่อน อาจเสียเวลาแบบฟรี ๆ ซึ่งเจ็บกว่าโดนปฏิเสธคือโดนบอกว่า “เอกสารไม่ครบ” ตอนถึงโต๊ะรับสมัครแล้ว

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ

