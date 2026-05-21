กทม. เปิดรับสมัครงาน 18 อัตรา เขตพระนคร-รพ.เจริญกรุงฯ เช็กตำแหน่ง วันสมัคร
สำนักงานเขตพระนครรับลูกจ้างชั่วคราวพนักงานสถานที่ 3 อัตรา สมัครถึง 29 พ.ค. 69 ส่วนโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เปิดรับพนักงานประกันสังคม 15 อัตรา สมัคร 25 พ.ค.-5 มิ.ย. 69
กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งใน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตพระนคร และ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ รวมอย่างน้อย 18 อัตรา เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานราชการ งานลูกจ้างชั่วคราว หรืองานด้านสาธารณสุขในหน่วยงานของ กทม.
ข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ระบุว่า สำนักงานเขตพระนครเปิดรับลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ส่วนโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เปิดรับพนักงานประกันสังคม 15 อัตรา โดยแต่ละหน่วยงานกำหนดวันรับสมัครและสถานที่ยื่นใบสมัครต่างกัน
หน้าเว็บไซต์สำนักงานเขตพระนครเผยแพร่ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเขตพระนคร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ขณะที่หน้าเว็บไซต์สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ระบุประกาศโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เรื่องรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569
สรุปตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
|หน่วยงาน
|ตำแหน่ง
|จำนวน
|ช่วงรับสมัคร
|สถานที่สมัคร
|เบอร์โทร
|สำนักงานเขตพระนคร
|พนักงานสถานที่
|3 อัตรา
|ตั้งแต่บัดนี้-29 พ.ค. 69
|ฝ่ายการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพระนคร
|0 2628 9067 ต่อ 6575
|โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
|พนักงานประกันสังคมหลายตำแหน่ง
|15 อัตรา
|25 พ.ค.-5 มิ.ย. 69
|ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี
|0 2289 7421
สำนักงานเขตพระนคร รับพนักงานสถานที่ 3 อัตรา
สำนักงานเขตพระนครเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระนคร รวม 3 อัตรา แบ่งตามสถานที่ปฏิบัติงานดังนี้
|โรงเรียน
|จำนวนที่รับ
|โรงเรียนราชบพิธ
|1 อัตรา
|โรงเรียนวัดมหรรณพาราม
|1 อัตรา
|โรงเรียนวัดใหม่อมตรส
|1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สมัครควรติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสำนักงานเขตโดยตรงก่อนเดินทางไปสมัคร เพราะประกาศที่เผยแพร่ในข้อมูลประชาสัมพันธ์ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดเรื่องเงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะ วุฒิการศึกษา และเอกสารประกอบการสมัคร
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับพนักงานประกันสังคม 15 อัตรา
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น พนักงานประกันสังคม เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล รวม 15 อัตรา
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ได้รับระบุตำแหน่งหลัก 5 ตำแหน่ง ดังนี้
|ตำแหน่ง
|จำนวนที่รับ
|พยาบาลวิชาชีพ
|6 อัตรา
|เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
|1 อัตรา
|เจ้าพนักงานธุรการ
|4 อัตรา
|เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
|2 อัตรา
|พนักงานช่วยเหลือคนไข้
|2 อัตรา
|รวม
|15 อัตรา
อย่างไรก็ตาม หน้าเว็บไซต์สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ระบุหัวข้อประกาศของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ว่าเป็นการรับสมัคร 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา ดังนั้น ผู้สมัครควรตรวจสอบประกาศฉบับเต็มอีกครั้งก่อนยื่นใบสมัคร เพื่อดูว่ามีตำแหน่งเพิ่มเติม เงื่อนไขเฉพาะ หรือรายละเอียดการสอบใดที่ไม่ได้อยู่ในข้อมูลประชาสัมพันธ์ฉบับย่อ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2569 ในวันและเวลาราชการ
สมัครที่ไหน ต้องเตรียมตัวอย่างไร
ผู้สมัครควรเตรียมเอกสารพื้นฐานให้พร้อมก่อนเดินทางไปสมัคร แม้ประกาศประชาสัมพันธ์ฉบับย่อยังไม่ได้แจกแจงเอกสารทั้งหมด เช่น
- บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษา
- รูปถ่าย
- หลักฐานผ่านงานหรือใบประกอบวิชาชีพ เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารอื่นตามประกาศฉบับเต็มของหน่วยงาน
สำหรับตำแหน่งทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น พยาบาลวิชาชีพ หรือเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ผู้สมัครควรตรวจสอบเรื่องวุฒิการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และคุณสมบัติเฉพาะจากประกาศฉบับเต็มก่อนยื่นสมัคร เพราะตำแหน่งเหล่านี้มักมีเงื่อนไขมากกว่างานทั่วไป
วันปิดรับสมัครหน่วยงานต่าง ๆ
|หน่วยงาน
|วันปิดรับสมัคร
|สำนักงานเขตพระนคร
|29 พฤษภาคม 2569
|โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
|5 มิถุนายน 2569
คนที่สนใจงานสำนักงานเขตพระนครเหลือเวลาน้อยกว่า เพราะปิดรับสมัครก่อน ส่วนผู้ที่สนใจงานโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เริ่มสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม และมีเวลายื่นใบสมัครถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2569
ผู้สนใจตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดสำนักงานเขตพระนคร โทรสอบถามได้ที่ 0 2628 9067 ต่อ 6575
ผู้สนใจตำแหน่งพนักงานประกันสังคม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทรสอบถามได้ที่ 0 2289 7421
ข้อควรเช็กก่อนสมัคร
ก่อนเดินทางไปสมัคร ผู้สมัครควรโทรยืนยันกับหน่วยงานอีกครั้งใน 4 เรื่อง ได้แก่ ตำแหน่งยังเปิดรับอยู่หรือไม่ คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง เงินเดือนหรือค่าตอบแทน และเอกสารที่ต้องใช้
เหตุผลตรงไปตรงมาคือ ประกาศรับสมัครงานราชการมักมีรายละเอียดมากกว่าโพสต์ประชาสัมพันธ์สั้น ๆ ถ้าเดินทางไปโดยไม่เช็กก่อน อาจเสียเวลาแบบฟรี ๆ ซึ่งเจ็บกว่าโดนปฏิเสธคือโดนบอกว่า “เอกสารไม่ครบ” ตอนถึงโต๊ะรับสมัครแล้ว
แหล่งอ้างอิง
- สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
- สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
