ระทึกกลางไลฟ์! หนุ่ม กรรชัย สั่ง รปภ. คุมเข้มตึก หลังสามีส่งข้อความขู่ฆ่าผู้เสียหายกลางโหนกระแส

เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 14:02 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 14:12 น.
หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย สั่งยกระดับความปลอดภัย ล็อกดาวน์อาคารสตูดิโอโหนกระแสทันที หลังสามีหึงโหดส่งข้อความข่มขู่ครอบครัวผู้เสียหายขณะออกอากาศสด ปมฝ่ายหญิงเข้าแฉพฤติกรรมทำร้ายร่างกายและบังคับเปิดวิดีโอคอลเฝ้า 24 ชั่วโมง

นายกรรชัย กำเนิดพลอย หรือ หนุ่ม กรรชัย ผู้ดำเนินรายการ โหนกระแส ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 สั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยล็อกอาคารทันที พร้อมห้ามบุคคลแปลกหน้าขึ้นมาบนพื้นที่จัดรายการเด็ดขาด หลังฝ่ายชายส่งข้อความข่มขู่ครอบครัวผู้เสียหายกลางรายการสด ขณะที่ฝ่ายหญิงกำลังแฉพฤติกรรมรุนแรงในครอบครัว

ระหว่างการออกอากาศ ฝ่ายชายชื่อ ป๊อบ ส่งข้อความข่มขู่ตรงไปยังโทรศัพท์ของน้องสาวผู้เสียหาย เนื่องจากโทรศัพท์ของผู้เสียหายไม่ได้อยู่กับตัว โดยข้อความมีเนื้อหาบังคับให้พูดจาดี ๆ และกล่าวถึงทางตันของความสัมพันธ์ นอกจากนี้น้องสาวขยายความในรายการว่า ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเคยขู่ขวัญว่าจะ “พาพี่สาวไปด้วย” ทำให้ครอบครัวกังวลเรื่องความปลอดภัยอย่างมาก จนหนุ่ม กรรชัย ต้องเอ่ยปากเตือนสติฝ่ายชายออกอากาศให้ใจเย็นและคิดถึงคนข้างหลัง

ชนวนเหตุระทึกกลางสตูดิโอครั้งนี้ สืบเนื่องจาก นางสาว “ปู” (นามแฝง) ผู้เสียหาย เดินทางมาร้องเรียนและเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับสามี หลังทนพฤติกรรมรุนแรงไม่ไหว โดยเธอเล่าว่าตนรู้จักกับฝ่ายชายตั้งแต่ปี 2554 ก่อนจะเลิกราและกลับมาคบหาจนจดทะเบียนสมรสกันเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายชายทำงานเป็นพนักงานขับรถฉุกเฉินให้บริษัทเอกชน และย้ายเข้ามาอาศัยในบ้านของเธอร่วมกับลูกติดและลุง

ผู้เสียหายระบุรายละเอียดว่า สามีเริ่มแสดงอาการฉุนเฉียวและหึงหวงรุนแรง โดยเฉพาะเวลาที่เธอออกไปทำงาน ฝ่ายชายบังคับให้เธอเปิดวิดีโอคอลทิ้งไว้ตลอดทั้งวันเพื่อคอยจับตาดูและฟังเสียงว่าคุยกับใคร ทำให้เธอแทบไม่มีสังคมภายนอก ซ้ำฝ่ายชายยังเคยบุกไปอาละวาดจนที่ทำงานคาดโทษเธอว่าหากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทอีกอาจส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงาน จนกระทั่งเหตุการณ์ล่าสุดทวีความรุนแรงจนเธอต้องพึ่งกระบวนการกฎหมาย

ปัจจุบัน ผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอความคืบหน้าว่าพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีในข้อหาใด ขณะที่ฝั่งนายป๊อบยังไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือแก้ต่างข้อกล่าวหาต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

