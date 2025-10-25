กษัตริย์จิกมี ทรงมีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปี
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ตามเวลาท้องถิ่น สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงเผยแพร่พระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพระราชสาส์นระบุว่า
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อันเป็นที่รักยิ่งของประเทศไทย
การอุทิศพระวรกายตลอดพระชนม์ชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อปวงชนชาวไทย พระเมตตา และพระวิริยะอุตสาหะอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงอยู่ในความทรงจำด้วยความเคารพและความรักใคร่ และทรงเป็นแรงบันดาลใจของทุกคน
ชาวภูฏานขอร่วมแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ และร่วมเชิดชูเกียรติมรดกอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Their Majesties the King and Queen, members of the Royal Family and the people of Bhutan join the Kingdom of Thailand in mourning the passing of Her Majesty Queen Mother Sirikit of Thailand.
Her Majesty was a beloved Queen whose life was devoted to the service and well-being of her people. Her compassion, devotion, and tireless efforts to uplift communities and preserve Thai culture made her a guiding light for her nation and a cherished symbol of its spirit.
Her Majesty Queen Mother Sirikit will be remembered with reverence and affection, and her legacy will continue to live on in the beauty of Thailand’s traditions and in the hearts of her people, and all those whose lives she touched.”
อ้างอิงจาก : FB His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
