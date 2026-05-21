เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 16:35 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 16:35 น.
51
ยื้อต่อไม่ไหว! เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งปรับขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภท 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป หลังราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น

ผู้ที่ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาต้องวางแผนการเดินทางและเตรียมค่าใช้จ่ายให้พร้อม เพราะล่าสุด เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศปรับราคาค่าโดยสารขึ้นทุกประเภทอีก 1 บาท มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป โดยทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งข่าวเอาไว้ระบุว่า

“เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น 1 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น ราคาอยู่ที่ 41.49 บาท/ลิตร เริ่มวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงขรได้กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้น เป็นราคา 41.49 บาทต่อลิตร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงดำเนินการปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น 1 บาทจากอัตราเดิม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

• เรือธงส้ม: เส้นทางนนทบุรี – วัดราชสิงขร จากราคา 18 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 19 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเหลือง: เส้นทางนนทบุรี – สาทร จากราคา 23 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 24 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเขียวเหลือง
– เส้นทาง ปากเกร็ด – นนทบุรี จากราคา 16 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 17 บาท
– เส้นทาง นนทบุรี – สาทร จากราคา 23 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 24 บาท
– เส้นทาง ปากเกร็ด – สาทร จากราคา 35 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 36 บาท
• เรือธงแดง (ปรับอากาศ): นนทบุรี – สาทร จากราคา 32 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 33 บาท

ในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้ง บริษัทฯ จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ตารางเวลาให้บริการ และเส้นทางที่อัพเดทจากทางเรือด่วนเจ้าพระยา ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา หรือที่ LINE: @cpxcare”

อ้างอิงจาก : FB Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

