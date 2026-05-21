เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

ยื้อต่อไม่ไหว! เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งปรับขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภท 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป หลังราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น
ผู้ที่ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาต้องวางแผนการเดินทางและเตรียมค่าใช้จ่ายให้พร้อม เพราะล่าสุด เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศปรับราคาค่าโดยสารขึ้นทุกประเภทอีก 1 บาท มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป โดยทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งข่าวเอาไว้ระบุว่า
“เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น 1 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น ราคาอยู่ที่ 41.49 บาท/ลิตร เริ่มวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงขรได้กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้น เป็นราคา 41.49 บาทต่อลิตร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงดำเนินการปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น 1 บาทจากอัตราเดิม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
• เรือธงส้ม: เส้นทางนนทบุรี – วัดราชสิงขร จากราคา 18 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 19 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเหลือง: เส้นทางนนทบุรี – สาทร จากราคา 23 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 24 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเขียวเหลือง
– เส้นทาง ปากเกร็ด – นนทบุรี จากราคา 16 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 17 บาท
– เส้นทาง นนทบุรี – สาทร จากราคา 23 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 24 บาท
– เส้นทาง ปากเกร็ด – สาทร จากราคา 35 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 36 บาท
• เรือธงแดง (ปรับอากาศ): นนทบุรี – สาทร จากราคา 32 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 33 บาท
ในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้ง บริษัทฯ จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ตารางเวลาให้บริการ และเส้นทางที่อัพเดทจากทางเรือด่วนเจ้าพระยา ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา หรือที่ LINE: @cpxcare”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คนกรุงยิ้มออก! เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับลดราคาค่าโดยสาร 1 บาท มีผล 17 เม.ย.นี้
- ยื้อไม่ไหว เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศขึ้นค่าโดยสาร 2 บาท บังคับใช้ 30 มี.ค. เป็นต้นไป
- เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาท เริ่ม 15 มิ.ย.นี้
อ้างอิงจาก : FB Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: