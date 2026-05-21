เพื่อนร่วมงานเข้าพบตำรวจ หลังติดต่อเพื่อนไม่ได้ อาจเป็นผู้เสียชีวิตศพที่ 8 บนรถเมล์
เพื่อนร่วมงานพบตำรวจ หลังติดต่อเพื่อนไม่ได้ อาจเป็นผู้เสียชีวิตศพที่ 8 บนรถเมล์ เตรียมติดต่อญาติ ตรวจ DNA พิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป
พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผบก.นต.รพ.ตร. ให้สัมภาษณ์ถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ ที่แยกอโศก-ดินแดง ว่า ขณะนี้สามารถพิสูจน์ทราบร่างของผู้เสียชีวิตได้แล้วทั้งหมด 7 ศพ และส่งคืนให้กับครอบครัวแล้ว 6 ศพ ขณะที่อีก 2 ศพ 1 ใน 3อยู่ในกระบวนการดำเนินการเรื่องของเอกสารกับตำรวจ สน.มักกะสัน
ส่วนชิ้นส่วนทั้ง 3 ชิ้นส่วน เป็นชิ้นส่วนของแขน เท้าและมือ เนื่องจากโดนความร้อนจนหลุดหรือแตกออกมาได้ ไม่ใช่ของร่างใดร่างหนึ่ง และทั้งหมดได้ถูกจับคู่ประกอบร่างแล้ว เพราะส่วนใหญ่ร่างไม่ได้ถูกทำลายมาก
ผบก.นต.รพ.ตำรวจ กล่าวอีกว่า ส่วนปัญหาอยู่ที่ศพรายที่ 8 จากการตรวจสอบพิสูจน์ทราบ ยืนยันแล้วว่าเป็น “เพศชาย” เนื่องจากผลตรวจดีเอ็นเอและผลการตรวจภายในไม่พบมดลูก แต่ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ
ทั้งนี้มีผู้ได้เข้ามาติดต่อสอบถามถึงผู้เสียชีวิตศพที่ 8 เป็นเพื่อนร่วมงาน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่มีญาติเข้ามาติดต่อ เนื่องจากสงสัยว่าเพื่อนตนหายไปในช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงเวลาเกิดเหตุ และยังไม่สามารถติดต่อได้ แต่เนื่องจากไม่ได้เป็นสายสัมพันธ์ด้านโลหิต ขณะนี้คาดว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำหาข้อมูล เพื่อหาวิธีการติดต่อญาติและตรวจเก็บดีเอ็นเอเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สิริพงศ์” เผยผลสอบ คนขับรถไฟประมาท พบใช้สารเสพติดหลายตัว ก่อนชนรถเมล์
- ยืนยันพบศพ “น้องโรส” หลังสมาร์ทวอช ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุรถไฟชนรถเมล์
- ยืนยัน DNA แล้ว “น้องแอล สุภาพร” เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: