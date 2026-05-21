เปิดประวัติ น้องแอล เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ เพิ่งเลื่อนตำแหน่งเป็น ผจก.คลินิกเสริมความงาม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 13:41 น.
ทำความรู้จัก ประวัติ “น้องแอล สุภาพร” เหยื่อรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน พี่ชายเผย น้องเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งเป็น ผจก.คลินิกเสริมความงาม ก่อนเสียชีวิต

หลังจากเกิดเหตุ รถไฟชนรถเมล์ บริเวณถนนอโศก-ดินแดง เมื่อเวลาประมาณ 15.40 น.ของวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 8 ราย และบาดเจ็บอีก 33 รายตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด 21 พ.ค. 69 ครอบครัวของ นางสาวสุภาพร จงจิตร หรือ “น้องแอล” ได้เดินทางมาติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อขอรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา หลังเป็นเหยื่อรายสุดท้ายที่ตรวจ DNA เพื่อยืนยันการเสียชีวิต

สำหรับ น้องแอล สุภาพร อายุ 33-34 ปี เป็นชาวอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยใบหน้าที่สวยคมและเป็นเอกลักษณ์ทำให้ก่อนหน้านี้ น้องแอล เคยได้รับตำแหน่ง “ธิดาข้าวหอม อำเภอพร้าว” ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำพื้นที่ท้องถิ่นบ้านเกิดของเธอ ทำให้น้องแอลกลายเป็นที่รักและเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่เป็นอย่างดี

น้องแอล สุภาพร ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครหลังเรียนจบ เพื่อสร้างอนาคต และหาเงินช่วยเหลือครอบครัว โดยทำงานเป็นพนักงานอยู่ในสถาบันเสริมความงามแห่งหนึ่งย่านศรีนครินทร์มาหลายปี ล่าสุดเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการคลินิก ก่อนจะเกิดเหตุสลดขึ้น สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก ที่เด็กสาวคนหนึ่งต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ทั้ง ๆ ที่ชีวิตการงานกำลังไปได้ดี

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

