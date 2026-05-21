เขื่อน ภัทรดนัย ส่งกำลังใจ ทราย สก๊อต ตั้งแต่วันแรก วอนสังคมเป็นพื้นที่ปลอดภัย อย่าซ้ำเติมเหยื่อ

เขื่อน ภัทรดนัย ส่งกำลังใจ ทราย สก๊อต ผ่านข้อความส่วนตัวตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่อง วอนสังคมเป็นพื้นที่ปลอดภัย อย่าซ้ำเติมเหยื่อ
จากกรณีที่ ทราย สก๊อต ออกมาเปิดเผยบาดแผลในอดีตเกี่ยวกับประเด็นการถูกล่วงละเมิด ซึ่งเป็นที่จับตามองของสังคมอยู่ในขณะนี้ ล่าสุดทีมข่าว อมรินทร์ทีวี ได้สัมภาษณ์พิเศษกับ เขื่อน ภัทรดนัย โดยเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นของ ทราย สก๊อต โดยเผยว่า
“ตนขอออกความเห็นในฐานะนักจิตวิทยาว่า รู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก สังคมควรหยุดพฤติกรรมการซ้ำเติมผู้เสียหาย และเลือกที่จะเชื่อมั่นในตัวผู้เสียหาย ก่อนหน้านี้ช่วงที่เกิดเรื่องตั้งแต่แรก ๆ ก็ได้มีการส่งข้อความไปให้กำลังใจ แสดงความห่วงใย และซัพพอร์ต คุณทราย ผ่านทาง Direct Message ไปแล้ว พร้อมที่จะรับฟังและอยู่เคียงข้างในฐานะเพื่อนมนุษย์”
อ้างอิงจาก : amarintv
