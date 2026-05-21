รอดตัวไป! หนุ่ม กรรชัย เคยเชิญ อ.แก้กรรม ออกโหนกระแส ลั่นถ้ามาไอหนุ่มโดนอีก
หลังจากที่มีการจับกุมตัว นายไพศาล หรือ อ.แก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูน อายุ 67 ปี ถูกกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ตามหมายจับศาลอาญาจับกุม ฐานความผิดข่มขืนและกระทำชำเราผู้อื่น โดยที่ผู้นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ และพรากผู้เยาว์อายุ 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปีเสียจากพ่อแม่เพื่อการอนาจาร ตามที่มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
ใยรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันนี้ 21 พฤษภาคม 2569 หนุ่ม กรรชัย เสนอข่าวของอ.แก้กรรม ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยคิดจะไปหาอาจารย์คนดังกล่าว แต่ก็ยังไม่ได้ไป ล่าสุดออกมาเล่าเพิ่มเติมว่าเคยให้ทีมงานติดต่อไปเพื่ออมาออกรายการโหนกระแส แต่โชคดีที่ยังไม่ได้มาออก
“ครั้งหนึ่งเคยอยู่จุดสูงสุดที่หลายคนอยากจะเจอ พี่เองยังอยากไปเจอเลยเอาจริง แต่ยังไม่ได้ไป อยากเจอ เคยให้ทีมงานประสานไปขอมาออกรายการโหนกระแสได้ไหม ดีนะไม่ได้มาออก ถ้ามาออกนะ ไอหนุ่มโดนอีกแล้ว ตอนนั้นคนก็หลงเชื่อเพราะมีการเชื่อมโยงสั่งให้ไปแก้กรรมหรือไหว้คนนู้นคนนี้ แต่แท้จริงแล้วมีหนังสือรุ่นที่เก็บไว้จากสถาบันต่าง ๆ และหนังสือประวัติศาสตร์มาแอบอ้างเป็นชื่อของเจ้ากรรมนายเวร เพื่อความน่าเชื่อถือ”
ความคืบหน้าล่าสุดหลังจากมีการนำเสนอข่าว อ.แก้กรรมคนดังกล่าวในรายการโหนกระแส มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความเพิ่มเติม นายบี (นามสมมุติ) อายุ 40 ปี อดีตนายแบบชาวเชียงใหม่ เผยว่าเมื่อ 20 ปีก่อน อาจารย์แก้กรรมลัดคิวให้ตนเข้าไปทำพิธีก่อนคนอื่น ๆ เมื่อได้เข้าห้องไปแล้วเห็นว่ามีสำรับกับข้าวที่มีน้ำพริกอ่องและน้ำพริกตาแดงวางอยู่ ฝั่งอ.แก้กรรมเริ่มเอามือลูบคลำล้างอวัยวะเพศ จากนั้นถอดกางเกงขาสั้นของนายบีออกและก่อนจะอมของลับ ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแสบร้อนมากจนต้องรีบผลักหัวอ.แก้กรรมออก
