ใจหาย! คาเฟ่น้ำผัก-ผลไม้เจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 30 พ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการมา 5 ปี

ใจหาย! ร้านคาเฟ่น้ำผัก-ผลไม้เจ้าดัง จ.เชียงใหม่ ทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหว ประกาศปิดกิจการสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ หลังเปิดให้บริการมา 5 ปี
ลูกค้าสายเฮลตี้ที่ชื่นชอบการกินสมูทตี้เพื่อเพิ่มความสดชื่นต่างก็ใจหาย เมื่อทราบข่าวว่า ร้านคาเฟ่น้ำผัก-ผลไม้เจ้าดัง จากจังหวัดเชียงใหม่ อย่าง I’m Avocado & Smoothies ได้ออกมาประกาศปิดกิจการถาวร ในวันสิ้นเดือนพฤษภาคม 2569 นี้ หลังจากเปิดให้บริการมาถึง 5 ปีเต็ม โดยให้เหตุผลว่า ต้นทุนของวัตถุดิบที่จำเป็นในการขายนั้นมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และไม่มีทีท่าว่าจะปรับลดลงในเร็ว ๆ นี้ ทำให้ทางร้านสู้ต้นทุนที่ต้องจ่ายไม่ไหว
โดยก่อนหน้านี้ทางร้าน I’m Avocado & Smoothies ได้โพสต์แจ้งข่าวการปิดกิจการอย่างไม่เป็นทางการเอาไว้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระบุว่า “ไปต่อไม่ไหวจริง ๆ ค่ะ ร้าน I’m Avocado & Smoothies ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่อุดหนุนน้ำผักผลไม้สมูทตี้ของเรามาโดยตลอด (ระยะเวลา 5 ปี) สิ้นเดือนพ.ค 69 นี้ เราตัดสินใจ #ปิดกิจการ อย่างถาวรค่ะ
กราบขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารักที่ทุกท่านมากค่ะ ขอขอบพระคุณจากใจจริงค่ะ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เรามีความประทับใจและความทรงจำดีๆ ที่ลูกค้ามอบให้แก่กันตลอดมาเลยค่าา ทางร้านยอมรับว่าตัดใจยากมาก เรารักร้านและลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวของเราเลยค่ะ แต่เศรษฐกิจรอบนี้ เราสู้ต่อไม่ไหวจริง ๆ ค่ะ หากมีโอกาสผ่านมาแถวอาเขต ลูกค้าแวะมาอุดหนุนกันก่อนร้านปิดสิ้นเดือน พ.ค นี้นะคะ “”
ต่อมาทางร้านได้ทำประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ระบุว่า “ประกาศปิดกิจการ ขอเรียนแจ้งลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ร้าน I’m Avocado & Smoothies จะปิดให้บริการถาวร โดยทางร้านจะเปิดให้บริการถึงวันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 2569 เป็นวันสุดท้าย
เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและต้นทุนของสินค้าหลายรายการ รวมถึงอะโวคาโดซึ่งเป็นเมนูหลักของร้านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีทีท่าว่าจะปรับราคาลง จึงทำให้ทางร้านไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
ทางร้านกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านจากใจจริงที่แวะมาอุดหนุนร้านน้ำผักผลไม้สมูทตี้เล็ก ๆ ของเรานะคะ”
ท่ามกลางความเสียดายและใจหายของเหล่าลูกค้าประจำที่แวะเวียนอุดหนุน ร้านคาเฟ่น้ำผัก-ผลไม้ I’m Avocado & Smoothies ที่จะต้องเสียร้านสมูทตี้ผักและผลไม้ในดวงใจไปอย่างน่าเสียดาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นักกินใจหาย! ร้านปิ้งย่างเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 พ.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี
- ระส่ำ โรงงานปิดกิจการกะทันหัน เซ่นพิษเศรษฐกิจ แรงงานกัมพูชาเคว้ง จู่ๆ ตกงาน
- ยื้อไม่ไหว! บุฟเฟต์เจ้าดัง ย่านรังสิต ประกาศปิดกิจการ ให้บริการถึง 24 พ.ค.นี้
อ้างอิงจาก : FB I’m Avocado
ติดตาม The Thaiger บน Google News: