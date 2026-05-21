ใจหาย! คาเฟ่น้ำผัก-ผลไม้เจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 30 พ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการมา 5 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 14:14 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 14:14 น.
ลูกค้าสายเฮลตี้ที่ชื่นชอบการกินสมูทตี้เพื่อเพิ่มความสดชื่นต่างก็ใจหาย เมื่อทราบข่าวว่า ร้านคาเฟ่น้ำผัก-ผลไม้เจ้าดัง จากจังหวัดเชียงใหม่ อย่าง I’m Avocado & Smoothies ได้ออกมาประกาศปิดกิจการถาวร ในวันสิ้นเดือนพฤษภาคม 2569 นี้ หลังจากเปิดให้บริการมาถึง 5 ปีเต็ม โดยให้เหตุผลว่า ต้นทุนของวัตถุดิบที่จำเป็นในการขายนั้นมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และไม่มีทีท่าว่าจะปรับลดลงในเร็ว ๆ นี้ ทำให้ทางร้านสู้ต้นทุนที่ต้องจ่ายไม่ไหว

โดยก่อนหน้านี้ทางร้าน I’m Avocado & Smoothies ได้โพสต์แจ้งข่าวการปิดกิจการอย่างไม่เป็นทางการเอาไว้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระบุว่า “ไปต่อไม่ไหวจริง ๆ ค่ะ ร้าน I’m Avocado & Smoothies ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่อุดหนุนน้ำผักผลไม้สมูทตี้ของเรามาโดยตลอด (ระยะเวลา 5 ปี) สิ้นเดือนพ.ค 69 นี้ เราตัดสินใจ #ปิดกิจการ อย่างถาวรค่ะ

กราบขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารักที่ทุกท่านมากค่ะ ขอขอบพระคุณจากใจจริงค่ะ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เรามีความประทับใจและความทรงจำดีๆ ที่ลูกค้ามอบให้แก่กันตลอดมาเลยค่าา ทางร้านยอมรับว่าตัดใจยากมาก เรารักร้านและลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวของเราเลยค่ะ แต่เศรษฐกิจรอบนี้ เราสู้ต่อไม่ไหวจริง ๆ ค่ะ หากมีโอกาสผ่านมาแถวอาเขต ลูกค้าแวะมาอุดหนุนกันก่อนร้านปิดสิ้นเดือน พ.ค นี้นะคะ “”

ต่อมาทางร้านได้ทำประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ระบุว่า “ประกาศปิดกิจการ ขอเรียนแจ้งลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ร้าน I’m Avocado & Smoothies จะปิดให้บริการถาวร โดยทางร้านจะเปิดให้บริการถึงวันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 2569 เป็นวันสุดท้าย

เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและต้นทุนของสินค้าหลายรายการ รวมถึงอะโวคาโดซึ่งเป็นเมนูหลักของร้านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีทีท่าว่าจะปรับราคาลง จึงทำให้ทางร้านไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ทางร้านกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านจากใจจริงที่แวะมาอุดหนุนร้านน้ำผักผลไม้สมูทตี้เล็ก ๆ ของเรานะคะ”

ท่ามกลางความเสียดายและใจหายของเหล่าลูกค้าประจำที่แวะเวียนอุดหนุน ร้านคาเฟ่น้ำผัก-ผลไม้ I’m Avocado & Smoothies ที่จะต้องเสียร้านสมูทตี้ผักและผลไม้ในดวงใจไปอย่างน่าเสียดาย

อ้างอิงจาก : FB I’m Avocado

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

