ฮีโร่เหตุกราดยิงบอนได เข้าแจ้งความ ถูกพี่น้องข่มขู่ ไถเงินบริจาค ขอคนละ 2 ล้าน

ฮีโร่เหตุกราดยิงบอนได เข้าแจ้งความ ถูกพี่น้องข่มขู่ ไถเงินบริจาค ขอคนละ 2.3 ล้าน ถ้าไม่ให้จะต่อยหน้าและหักแขน ด้านพี่น้องปฏิเสธข้อกล่าวหา
จากกรณีเหตุกราดยิงบอนได นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 15 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 40 ราย เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับเหตุกราดยิงนั้นคือ นาย อาเหม็ด อัล อาเหม็ด ชายวัย 43 ปี ซึ่งเป็นฮีโร่ที่พุ่งชาร์จใส่มือปืน แม้ตนเองจะถูกยิงได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่ทั่วโลกจะบริจาคเงินให้เขากว่า 58 ล้านบาท (2.5 ล้านออสเตรเลียดอลลาร์) นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว 9News รายงานว่า นายอาเหม็ด ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภายหลังจากที่เขาถูกพี่น้องของเขาโทรมาข่มขู่ ขอเงินบริจาคจากนายอาเหม็ด
โดยนายอาเหม็ดกกล่าวหาว่า พี่น้องของเขาได้โทรมาหาเขาพร้อมระบุว่า “ผมจะเอาหน้าของคุณอยู่ใต้รองเท้าของผม หักแขนคุณ ต่อยหน้าคุณ และจะไม่ไปจนกว่าจะให้เงินเราคนละ 2.3 ล้านบาท (100,000 ออสเตรเลียดอลลาร์) ก่อนที่อีกคนจะโทรมาข่มขู่ในลักษณะเดียวกัน
ขณะที่สองพี่น้องได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา และยืนกรานว่าพวกเขาไม่ได้ข่มขู่นายอาเหม็ดแต่อย่างใด ทั้งนี้ศาลได้สั่งไม่ให้พี่น้องทั้งสองเข้าใกล้ตัวนายอาเหม็ด และจะพิพากษาคดีดังกล่าวในช่วงเดือนกรกฎาคม
