ชิลเกิ๊น! ลุงขี่สามล้อไฟฟ้า ลงถนนใหญ่-อุโมงค์ ไม่สนโลก จนรถตามหลังต้องชะลอ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 13:48 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 13:48 น.
ชิลเกิ๊น! ลุงขี่สามล้อไฟฟ้า ลงถนนใหญ่ แถมลอดอุโมงค์ ไม่สนโลก จนรถที่ขับตามหลังต้องชะลอ สุดท้ายโผล่อุโมงค์ปลอดภัย

เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7 โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่เจ้าของคลิปกำลังขับรถตามหลังชายสูงอายุรายหนึ่งขี่รถสามล้อไฟฟ้าบนถนนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ แล้วยังขับลงอุโมงค์ไปเรื่อย ๆ โดยไม่สนใจผู้ใช้รถอื่น ๆ ขณะที่เจ้าของคลิปพยายามขับตามหลังอย่างช้า ๆ เพื่อเว้นระยะ ก่อนจะโผล่ขึ้นมาจากอุโมงค์อย่างปลอดภัย

พฤติกรรมดังกล่าวสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ใช้รถสัญจรไปมา โดยชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นว่า “ปากก็บ่น แต่ใจนายยิ่งใหญ่มาก คุ้มกันลุงเขาจนสุดปากอุโมงค์”, “เห็นเยอะมากตามต่างจังหวัด”, “ขี่เพลินเลย นึกว่าขี่อยู่ริมชายหาด”, “เคยโดนรถแบบนี้ตัดหน้า แฟนหักหลบเกือบชนแบริเออร์ข้างทาง”

อุโมงค์ที่ก่อสร้างขึ้นนั้น จริง ๆ แล้วไม่ได้เหมาะกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รถยนต์ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากถนนปกติอย่างมาก ทั้งแสงที่เปลี่ยนกะทันหัน พื้นถนนที่มักลื่นจากความชื้นและคราบน้ำมัน รวมถึงการระบายอากาศที่จำกัด หากเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียในอุโมงค์ การหยุดรถหรือขอความช่วยเหลือทำได้ยากและเสี่ยงอันตรายอย่างมาก

รถมอเตอร์ไซค์หรือรถสามล้อมีความเสถียรน้อยกว่ารถยนต์ ทำให้ความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนที่รถยนต์ใช้ความเร็วต่อเนื่อง หากเกิดการล้มเพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่อุบัติเหตุรุนแรงได้ ถึงแม้อุโมงค์บางแห่งในประเทศไทยจะไม่มีป้ายห้ามรถประเภทอื่นวิ่ง แต่หากยานพาหนะที่ไม่ใช่รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วต่ำในขณะที่รถยนต์ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วสูง ก็อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถทุกคนบนถนน

ชิลเกิ๊น! ลุงขี่สามล้อไฟฟ้า ลงถนนใหญ่-อุโมงค์ ไม่สนโลก จนรถตามหลังต้องชะลอ

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

