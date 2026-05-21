การเงินเศรษฐกิจ

กยศ. ร่อนหนังสือ แจ้งองค์กรกว่า 5,200 แห่ง ขอให้หักเงินเดือนลูกหนี้ เริ่ม พ.ค. 69

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 15:26 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 15:26 น.
68
กยศ. ร่อนหนังสือ แจ้งองค์กรกว่า 5,200 แห่ง ขอให้หักเงินเดือนลูกหนี้ เริ่ม พ.ค. 69

กยศ. ร่อนหนังสือ แจ้งองค์กรกว่า 5,200 แห่ง หักเงินเดือนพนักงาน ที่เป็นลูกหนี้ส่งคืนกองทุน เริ่มเดือน พฤษภาคม 69

21 พ.ค. 2569 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยว่า ขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างกว่า 5,200 แห่ง ที่จะเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนและนำส่งเงินคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่เว็บไซต์ กยศ. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย

กยศ. ขอแจ้งว่าขณะนี้ กยศ. ได้จัดส่งหนังสือแจ้งองค์กรนายจ้างที่มีพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพิ่มเติมกว่า 5,200 แห่ง ให้เริ่มหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืน กยศ. ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) ซึ่งเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุนตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

โดยขอให้ดำเนินการนำส่งเงินภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2569 และนำส่งเงิน ครั้งถัดไปภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ หักเงินเดือน ขอให้ชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย

กยศ. ขอเชิญองค์กรนายจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อศึกษารายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการใช้งานระบบ e-PaySLF ได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางไลน์บัญชีทางการ “กยศ.องค์กรนายจ้าง”

กยศ. ขอขอบคุณองค์กรนายจ้างทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือในการหักเงินเดือนและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป เศรษฐกิจ

เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

6 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/6/69 จับตาเด่น ระวังเลขเบิ้ล เตรียมรับทรัพย์รัวๆ Line News

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/6/69 จับตาเด่น ระวังเลขเบิ้ล เตรียมรับทรัพย์รัวๆ

9 นาที ที่แล้ว
ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิชีวาสมุทร ข่าว

อึ้งตัวเลข! ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิ วันเดียวยอดพุ่ง

14 นาที ที่แล้ว
เพชร ปากปลาร้า เมินดรามาล้อเลียน ทราย สก๊อต ลั่น รถทัวร์มันเล็ก ชอบรถสิบล้อ บันเทิง

เพชร ปากปลาร้า เมินดรามาล้อเลียนแผลใจ ทราย สก๊อต ลั่น “รถทัวร์มันเล็ก ชอบรถสิบล้อ”

37 นาที ที่แล้ว
วอลโว่ เรียกรถอีวีรุ่น EX30 คืน 1,668 คัน เปลี่ยนแบตฯ ใหม่ทั้งหมด พร้อมยุติการขาย ข่าว

วอลโว่ เรียกรถอีวีรุ่น EX30 คืน 1,668 คัน เปลี่ยนแบตฯ ใหม่ทั้งหมด พร้อมยุติการขาย

41 นาที ที่แล้ว
สื่อใหญ่สหรัฐฯ New York Post ตีข่าวดราม่า ทราย สก๊อต ข่าวต่างประเทศ

สื่อใหญ่สหรัฐฯ ตีข่าว ทราย สก๊อต ดราม่าลามสั่งปลด พาย สุนิษฐ์ พ้นทุกตำแหน่ง

43 นาที ที่แล้ว
ไข้หวัดลึกลับ ระบาดฟุกุโอกะ คนแห่หาหมอวันละ 100 ราย ไม่ใช่โควิด-ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

ไข้หวัดลึกลับ ระบาดฟุกุโอกะ คนแห่หาหมอวันละ 100 ราย ไม่ใช่โควิด-ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่

51 นาที ที่แล้ว
เขื่อน ภัทรดนัย ส่งกำลังใจ ทราย สก๊อต ตั้งแต่วันแรก วอนสังคมเป็นพื้นที่ปลอดภัย อย่าซ้ำเติมเหยื่อ บันเทิง

เขื่อน ภัทรดนัย ส่งกำลังใจ ทราย สก๊อต ตั้งแต่วันแรก วอนสังคมเป็นพื้นที่ปลอดภัย อย่าซ้ำเติมเหยื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศ. ร่อนหนังสือ แจ้งองค์กรกว่า 5,200 แห่ง ขอให้หักเงินเดือนลูกหนี้ เริ่ม พ.ค. 69 เศรษฐกิจ

กยศ. ร่อนหนังสือ แจ้งองค์กรกว่า 5,200 แห่ง ขอให้หักเงินเดือนลูกหนี้ เริ่ม พ.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสรุปคดี &#039;คิมซูฮยอน&#039; ถูกใส่ร้าย ยันพบหลักฐาน ทนาย &#039;คิมแซรน&#039; ร่วมมือยูทูบเบอร์ ใช้ AI กุข่าวปลอม บันเทิง

ตำรวจสรุปคดี ‘คิมซูฮยอน’ ถูกใส่ร้าย ยันพบหลักฐาน ทนาย ‘คิมแซรน’ ร่วมมือยูทูบเบอร์ ใช้ AI กุข่าวปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีน่าจังเตือน ทราย สก๊อต หยุดแฉปัญหาครอบครัว บันเทิง

ลีน่าจัง เตือน ทราย สก๊อต กลับไปขอโทษแม่ ควรให้อภัย-เลิกแฉอดีต ทำเสียชื่อเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” เปิดตัว “ภาสพงศ์” ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ดันนโนยายรถบินได้ ทำได้ใน 6 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ 9 องคมนตรี ร่วมประชุมรับมือภัยแล้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! ร้านคาเฟ่น้ำผัก-ผลไม้เจ้าดัง จ.เชียงใหม่ ประกาศปิดกิจการสิ้นเดือนพ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการมา 5 ปี เศรษฐกิจ

ใจหาย! คาเฟ่น้ำผัก-ผลไม้เจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 30 พ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการมา 5 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพื่อนร่วมงานเข้าพบตำรวจ หลังติดต่อเพื่อนไม่ได้ อาจเป็นผู้เสียชีวิตศพที่ 8 บนรถเมล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สั่งล็อกอาคารโหนกระแส หลังสามีส่งข้อความขู่ฆ่าออกอากาศ ข่าว

ระทึกกลางไลฟ์! หนุ่ม กรรชัย สั่ง รปภ. คุมเข้มตึก หลังสามีส่งข้อความขู่ฆ่าผู้เสียหายกลางโหนกระแส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการเกาหลีจ่อหมายจับยูทูบเบอร์ดัง ใช้ AI ปลอมเสียงใส่ร้าย คิมซูฮยอน บันเทิงเกาหลี

จ่อออกหมายจับ ยูทูบเบอร์ใช้ AI กุข่าว คิมซูฮยอน โยงสาเหตุเสียชีวิต ‘คิมแซรน’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชิลเกิ๊น! ลุงขี่สามล้อไฟฟ้า ลงถนนใหญ่-อุโมงค์ ไม่สนโลก จนรถตามหลังต้องชะลอ ข่าว

ชิลเกิ๊น! ลุงขี่สามล้อไฟฟ้า ลงถนนใหญ่-อุโมงค์ ไม่สนโลก จนรถตามหลังต้องชะลอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ น้องแอล เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ เพิ่งเลื่อนตำแหน่งเป็น ผจก.คลินิกเสริมความงาม ก่อนเสียชีวิต ข่าว

เปิดประวัติ น้องแอล เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ เพิ่งเลื่อนตำแหน่งเป็น ผจก.คลินิกเสริมความงาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เผยเคยเชิญ อ.แก้กรรม มาออกโหนกระแส ข่าว

รอดตัวไป! หนุ่ม กรรชัย เคยเชิญ อ.แก้กรรม ออกโหนกระแส ลั่นถ้ามาไอหนุ่มโดนอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. สั่งบังคับใช้กฎหมาย บริเวณจุดตัดทางรถไฟ เตรียมเรียกตำรวจถกทั่วประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยืนยัน DNA แล้ว &quot;น้องแอล สุภาพร&quot; เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

ยืนยัน DNA แล้ว “น้องแอล สุภาพร” เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สิริพงศ์” เผยผลสอบ คนขับรถไฟประมาท พบใช้สารเสพติดหลายตัว ก่อนชนรถเมล์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เดือด “พรรคประชาชน” อัดไร้วุฒิภาวะ หลังวิจารณ์ประชุมร่วมคณะองคมนตรี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใครอีก? เน็ตไอดอลชื่อดัง ติดพนันงอมแงม จนหนี้ท่วมหัว เพื่อนรอเช็กบิลเพียบ บันเทิง

ใครอีก? เน็ตไอดอลชื่อดัง ติดพนันงอมแงม จนหนี้ท่วมหัว เพื่อนรอเช็กบิลเพียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 15:26 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 15:26 น.
68
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/6/69 จับตาเด่น ระวังเลขเบิ้ล เตรียมรับทรัพย์รัวๆ

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/6/69 จับตาเด่น ระวังเลขเบิ้ล เตรียมรับทรัพย์รัวๆ

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิชีวาสมุทร

อึ้งตัวเลข! ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิ วันเดียวยอดพุ่ง

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
เพชร ปากปลาร้า เมินดรามาล้อเลียน ทราย สก๊อต ลั่น รถทัวร์มันเล็ก ชอบรถสิบล้อ

เพชร ปากปลาร้า เมินดรามาล้อเลียนแผลใจ ทราย สก๊อต ลั่น “รถทัวร์มันเล็ก ชอบรถสิบล้อ”

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
วอลโว่ เรียกรถอีวีรุ่น EX30 คืน 1,668 คัน เปลี่ยนแบตฯ ใหม่ทั้งหมด พร้อมยุติการขาย

วอลโว่ เรียกรถอีวีรุ่น EX30 คืน 1,668 คัน เปลี่ยนแบตฯ ใหม่ทั้งหมด พร้อมยุติการขาย

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
Back to top button