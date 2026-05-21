ลีน่าจัง เตือน ทราย สก๊อต กลับไปขอโทษแม่ ควรให้อภัย-เลิกแฉอดีต ทำเสียชื่อเสียง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 14:56 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 15:27 น.
ลีน่าจังเตือน ทราย สก๊อต หยุดแฉปัญหาครอบครัว

ลีน่าจังออกโรงเตือน “ทราย สก๊อต” ไม่ควรแฉเรื่องในอดีต ชี้เป็นสายเลือดเดียวกันควรให้อภัย ยังไงก็เลี้ยงมาจนโต แนะนำกลับไปขอโทษแม่เพื่อจบปัญหา

หลังจาก ทราย สก๊อต หรือ ทราย สมุทร นักอนุรักษ์ทะเล ออกมาเปิดเผยเรื่องครอบครัวในอดีต เล่าว่าถูกพี่ชายล่วงละเมิดในวัยเด็ก ขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวแล้วแต่ไม่มีใครช่วยแก้ปัญหาให้ กระทั่งมีตนถูกแม่ฟ้องร้องของที่ดินหัวหินคืน โดยให้เหตุผลว่าพาคนนอกบุกรุกเข้ามา หวั่นเกิดอันตรายกับคนในครอบครัวและทรัพย์สิน

กระทั่งวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ รับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นจึงออกแถลงการณ์เสียใจอย่างสุดซึ้งกับ ทราย สก๊อต ยืนยันว่าไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางร่างกาย วาจา การคุกคาม หรือพฤติกรรมใด ๆ และขอเรียนว่า พาย สุนิษฐ์ ในฐานะผู้ที่ถูกกล่าวหาพ้นจากทุกตําแหน่งของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เรื่องราวยังไม่จบลงง่าย ๆ ล่าสุด ลีน่าจัง ออกมาแสดงความเห็นปม ทราย สก๊อต แฉปัญหาครอบครัวในอดีต เผยว่า “ออกมาแฉหรอ ไม่เห็นด้วยเพราะยังไงเขาก็เป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกัน ทะเลาะกันไม่ถูกกันเดี๋ยวก็ต้องดีกันวันหนึ่ง อันนี้พูดตรง ๆ พี่ชายเขาก็มีครอบครัว มีลูกแล้วเมียกำลังท้อง ตอนนั้นมันเป็นเด็กวัยรุ่นกำลังกลัดมันมีอารมณ์ทางเพศ ตอนนี้ผ่านมาตั้ง 20 ปีแล้วก็คงคิดได้แล้ว ควรให้อภัย ไม่ควรเอาอดีตมาเป็นฝังจดจำอย่างนี้

แต่ว่าพอดีแม่ไปฟ้องเรื่องที่ดิน แม่ก็จะเอา แล้วก็ไปเอาพี่ชายมาเป็นพยาน เขาก็เลยออกมาดิสเครดิตไง ถ้าไปสืบพยานในศาลจะได้บอกว่ามีความแค้นต่อกัน น้ำหนักพยานความเชื่อถือไม่ได้

ไม่เห็นด้วย เราไม่ได้หิวแสง เราก็มี 2 สองคนเคยทะเลาะกับลูก ลูกเคยจะตีเราด้วย ตอนนั้นอายุ 15 ปี ฉันตื่นมาตี 4 มันยังเล่นเกมอยู่แล้วเช้ามันต้องไปโรงเรียน ฉันเข้าไปตบหัวมันหนึ่งที มันชกฉันเลยแล้วก็หนีออกจากบ้านไปอยู่กับเพื่อน ฉันเลยไปตาม ตอนนั้นแจ้งความจับเพื่อนมัน ไม่งั้นจะแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์เพราะยังอายุไม่ถึง 20 ปี

เด็กวัยรุ่นอายุยังน้อยมันก็มีอารมณ์ทางเพศ ทำผิดพลาด อยากจะเตือน ทราย สก๊อต ว่าพอแล้ว ไม่ต้องไปแฉอะไรแล้ว ยังไงเขาก็เป็นแม่ผู้บังเกิดเกล้า เลี้ยงเรามาจนโต เข้าไปขอโทษเขาอะดีที่สุด มันจะไปยากอะไร ยังไงเขาก็เลี้ยงเรามาจนโต ไอพวกคนที่มันมายืนอยู่หน้าช่องทีวีมากอดให้กำลังใจ เขาไม่ได้เลี้ยงเธอมา ลองนึกถึงตอนลำบาก ไม่มีจะกินแล้วลองไปขอเขาสิ ขอครั้งแรกก็อาจจะให้ แต่ถ้าขอบ่อย ๆ เขาไม่ให้หรอก ไล่เหมือนหมูเหมือนหมา เข้าใจหรือเปล่า

ยังไงคนเป็นแม่ก็เข้าไปขอโทษ แล้วให้เขาถอนฟ้องก็จบ การที่แม่เธอปิดบังไม่ยอมให้เปิดเผยเรื่องวัยเด็กเพราะกลัวเสียชื่อเสียงทั้งลูกชายคนโต ทั้งลูกชายคนเล็ก ปิดเงียบซะเพราะว่ามันเป็นเด็กวัยรุ่น ลูกชายฉันยังเป็นเลย ตอนอายุ 15 พาผู้หญิงมานอนเอากันที่ชั้นลอย ฝั่งผู้หญิงก็มา ลูกใครก็ไม่รู้

คนที่มาแสดงก็หิวแสงไง อยากได้แสงเพราะเห็นว่าข่าวกำลังดัง แต่คนที่เสียคือ ทราย สก๊อต, พี่ชาย และแม่ ตระกูลเธอทั้งนั้นเลย เก็บปิดเงียบไปในอดีตก็ช่างมันเถอะเพราะยังเด็ก”

ลีน่าจัง

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

