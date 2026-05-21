สื่อใหญ่สหรัฐฯ ตีข่าว ทราย สก๊อต ดราม่าลามสั่งปลด พาย สุนิษฐ์ พ้นทุกตำแหน่ง
สื่อใหญ่สหรัฐฯ New York Post ตีข่าวดราม่า ‘ทราย สก๊อต’ อ้างถูกพี่ชายล่วงละเมิด ล่าสุด กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ปลด ‘พาย สุนิษฐ์’ พ้นผู้บริหารทุกตำแหน่ง ย้ำจุดยืนต่อต้านความรุนแรง
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 สื่อใหญ่สหรัฐฯ New york post เผยแพร่ข่าวกรณีความขัดแย้งภายในครอบครัวของ ทราย สก๊อต กับ พาย สุนิษฐ์ หลังจากที่เจ้าตัวเผยแพร่คลิปร้องไห้โพสต์คลิปวิดีโอร้องไห้พร้อมกล่าวหาว่าพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศเขาตั้งแต่อายุ 12 ปี กระทั่งมีการปล่อยคลิปเสียงที่พูดคุยกับเมื่อ 3 ปีก่อน ล่าสุด บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สั่งปลด พาย สุนิษฐ์ พ้นจากทุกตําแหน่งของบริษัทแล้ว
New york post รายงานว่า ทราย สก๊อต กล่าวหาพี่ชายล่วงละเมิดหลายครั้ง เผยว่า “ผมไม่อยากให้ใครเรียกผมว่าทายาทสิงห์ คนอื่นไม่รู้ความจริง ทุกคนในครอบครัวรู้เรื่องนี้ เพราะพวกเขาฟังคลิปเสียงที่ผมอัดไว้ แต่ไม่มีใครจัดการอะไรเลย ผมไม่รู้จะทำอย่างไร ผมรู้ว่าผมอยู่แบบนี้ไม่ได้ ผมไม่อยากอยู่ในครอบครัวที่ไม่เห็นค่าหรือไม่มีความเห็นอกเห็นใจผม ผมอยู่ร่วมกับคนแบบนี้ไม่ได้”
อย่างไรก็ดี 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พาย สุนิษฐ์ เคยออกมายืนยันว่าล่วงละเมิดทางเพศไม่เป็นความจริง ยอมรับว่าในวัยเด็กเคยทะเลาะและกลั่นแกล้งกันตามประสาพี่น้อง อาจจะมีความรุนแรง แต่ตนได้ขอโทษน้องชายไปแล้วหลายรอบ ส่วนประเด็นที่ครอบครัวไม่รับฟังปัญหานั้น ยืนยันว่าไม่ใช่ความจริง เพราะผู้ใหญ่และเพื่อน ๆ ยื่นมาช่วยเหลือแล้ว แต่ถูกทรายบล็อกช่องทางการติดต่อทำให้ไม่สามารถพูดคุยกันได้
ต่อมา 19 พฤษภาคม 2569 กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับ พาย สุนิษฐ์ สก๊อต และ ทราย สิรณัฐ สก๊อต สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อ ทราย สก็อต รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง สมาชิกครอบครัว ตลอดจนสังคมโดยรวม กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ เข้าใจถึงความกังวลและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน
กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเราต่อต้านและไม่สนับสนุน การใช้ความรุนแรงใน ครอบครัวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางร่างกาย วาจา การคุกคาม หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ และศักดิ์ศรีของผู้อื่น ซึ่งจุดยืนดังกล่าวเป็นปณิธานที่องค์กรเรายึดถือมาโดยตลอด
กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ขอเรียนยืนยันว่า คุณสุนิษฐ์ สก๊อต ในฐานะผู้ที่ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวได้พ้นจากทุกตําแหน่งของ บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ยืนยันจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ
ต่อมามีการเปิดเผยจดหมายของพายหลังยื่นลาออกจาก ตำแหน่งผู้บริหารบริษัทบุญรอดฯ ระบุว่า
“ตามที่มีข่าวของผมปรากฏต่อสาธารณะนั้น ตัวผมเองมีความไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ต้องขอโทษต่อสมาชิกในกลุ่มบุญรอดฯ และสมาชิกในครอบครัวสำหรับเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ผมจึงขอยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานและผู้บริหารของบริษัทบุญรอดฯ ตลอดจนทุกบริษัทในเครือ จนกว่าเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลายและได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจน”
สำนักข่าว New york post รายงานว่า บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2476 และเป็นโรงเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย โดยครอบครัวผู้ก่อตั้งบริษัทมีทรัพย์สินสุทธิประมาณ 1.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
