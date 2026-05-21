ข่าวต่างประเทศ

สื่อใหญ่สหรัฐฯ ตีข่าว ทราย สก๊อต ดราม่าลามสั่งปลด พาย สุนิษฐ์ พ้นทุกตำแหน่ง

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 15:58 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 15:59 น.
73
สื่อใหญ่สหรัฐฯ New York Post ตีข่าวดราม่า ทราย สก๊อต

สื่อใหญ่สหรัฐฯ New York Post ตีข่าวดราม่า ‘ทราย สก๊อต’ อ้างถูกพี่ชายล่วงละเมิด ล่าสุด กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ปลด ‘พาย สุนิษฐ์’ พ้นผู้บริหารทุกตำแหน่ง ย้ำจุดยืนต่อต้านความรุนแรง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 สื่อใหญ่สหรัฐฯ New york post เผยแพร่ข่าวกรณีความขัดแย้งภายในครอบครัวของ ทราย สก๊อต กับ พาย สุนิษฐ์ หลังจากที่เจ้าตัวเผยแพร่คลิปร้องไห้โพสต์คลิปวิดีโอร้องไห้พร้อมกล่าวหาว่าพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศเขาตั้งแต่อายุ 12 ปี กระทั่งมีการปล่อยคลิปเสียงที่พูดคุยกับเมื่อ 3 ปีก่อน ล่าสุด บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สั่งปลด พาย สุนิษฐ์ พ้นจากทุกตําแหน่งของบริษัทแล้ว

New york post รายงานว่า ทราย สก๊อต กล่าวหาพี่ชายล่วงละเมิดหลายครั้ง เผยว่า “ผมไม่อยากให้ใครเรียกผมว่าทายาทสิงห์ คนอื่นไม่รู้ความจริง ทุกคนในครอบครัวรู้เรื่องนี้ เพราะพวกเขาฟังคลิปเสียงที่ผมอัดไว้ แต่ไม่มีใครจัดการอะไรเลย ผมไม่รู้จะทำอย่างไร ผมรู้ว่าผมอยู่แบบนี้ไม่ได้ ผมไม่อยากอยู่ในครอบครัวที่ไม่เห็นค่าหรือไม่มีความเห็นอกเห็นใจผม ผมอยู่ร่วมกับคนแบบนี้ไม่ได้”

ทราย สก๊อต เล่าทั้งน้ำตา พี่ชายข่มขืน-แม่ฟ้องยึดมรดกคืน ซ้ำตราหน้า ลูกเนรคุณ-4

อย่างไรก็ดี 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พาย สุนิษฐ์ เคยออกมายืนยันว่าล่วงละเมิดทางเพศไม่เป็นความจริง ยอมรับว่าในวัยเด็กเคยทะเลาะและกลั่นแกล้งกันตามประสาพี่น้อง อาจจะมีความรุนแรง แต่ตนได้ขอโทษน้องชายไปแล้วหลายรอบ ส่วนประเด็นที่ครอบครัวไม่รับฟังปัญหานั้น ยืนยันว่าไม่ใช่ความจริง เพราะผู้ใหญ่และเพื่อน ๆ ยื่นมาช่วยเหลือแล้ว แต่ถูกทรายบล็อกช่องทางการติดต่อทำให้ไม่สามารถพูดคุยกันได้

พาย สุนิษฐ์

ต่อมา 19 พฤษภาคม 2569 กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับ พาย สุนิษฐ์ สก๊อต และ ทราย สิรณัฐ สก๊อต สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อ ทราย สก็อต รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง สมาชิกครอบครัว ตลอดจนสังคมโดยรวม กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ เข้าใจถึงความกังวลและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน

กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเราต่อต้านและไม่สนับสนุน การใช้ความรุนแรงใน ครอบครัวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางร่างกาย วาจา การคุกคาม หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ และศักดิ์ศรีของผู้อื่น ซึ่งจุดยืนดังกล่าวเป็นปณิธานที่องค์กรเรายึดถือมาโดยตลอด

กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ขอเรียนยืนยันว่า คุณสุนิษฐ์ สก๊อต ในฐานะผู้ที่ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวได้พ้นจากทุกตําแหน่งของ บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ยืนยันจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ

ต่อมามีการเปิดเผยจดหมายของพายหลังยื่นลาออกจาก ตำแหน่งผู้บริหารบริษัทบุญรอดฯ ระบุว่า

“ตามที่มีข่าวของผมปรากฏต่อสาธารณะนั้น ตัวผมเองมีความไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ต้องขอโทษต่อสมาชิกในกลุ่มบุญรอดฯ และสมาชิกในครอบครัวสำหรับเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ผมจึงขอยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานและผู้บริหารของบริษัทบุญรอดฯ ตลอดจนทุกบริษัทในเครือ จนกว่าเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลายและได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจน”

สำนักข่าว New york post รายงานว่า บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2476 และเป็นโรงเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย โดยครอบครัวผู้ก่อตั้งบริษัทมีทรัพย์สินสุทธิประมาณ 1.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป เศรษฐกิจ

เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

4 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/6/69 จับตาเด่น ระวังเลขเบิ้ล เตรียมรับทรัพย์รัวๆ Line News

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/6/69 จับตาเด่น ระวังเลขเบิ้ล เตรียมรับทรัพย์รัวๆ

7 นาที ที่แล้ว
ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิชีวาสมุทร ข่าว

อึ้งตัวเลข! ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิ วันเดียวยอดพุ่ง

12 นาที ที่แล้ว
เพชร ปากปลาร้า เมินดรามาล้อเลียน ทราย สก๊อต ลั่น รถทัวร์มันเล็ก ชอบรถสิบล้อ บันเทิง

เพชร ปากปลาร้า เมินดรามาล้อเลียนแผลใจ ทราย สก๊อต ลั่น “รถทัวร์มันเล็ก ชอบรถสิบล้อ”

35 นาที ที่แล้ว
วอลโว่ เรียกรถอีวีรุ่น EX30 คืน 1,668 คัน เปลี่ยนแบตฯ ใหม่ทั้งหมด พร้อมยุติการขาย ข่าว

วอลโว่ เรียกรถอีวีรุ่น EX30 คืน 1,668 คัน เปลี่ยนแบตฯ ใหม่ทั้งหมด พร้อมยุติการขาย

38 นาที ที่แล้ว
สื่อใหญ่สหรัฐฯ New York Post ตีข่าวดราม่า ทราย สก๊อต ข่าวต่างประเทศ

สื่อใหญ่สหรัฐฯ ตีข่าว ทราย สก๊อต ดราม่าลามสั่งปลด พาย สุนิษฐ์ พ้นทุกตำแหน่ง

41 นาที ที่แล้ว
ไข้หวัดลึกลับ ระบาดฟุกุโอกะ คนแห่หาหมอวันละ 100 ราย ไม่ใช่โควิด-ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

ไข้หวัดลึกลับ ระบาดฟุกุโอกะ คนแห่หาหมอวันละ 100 ราย ไม่ใช่โควิด-ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่

49 นาที ที่แล้ว
เขื่อน ภัทรดนัย ส่งกำลังใจ ทราย สก๊อต ตั้งแต่วันแรก วอนสังคมเป็นพื้นที่ปลอดภัย อย่าซ้ำเติมเหยื่อ บันเทิง

เขื่อน ภัทรดนัย ส่งกำลังใจ ทราย สก๊อต ตั้งแต่วันแรก วอนสังคมเป็นพื้นที่ปลอดภัย อย่าซ้ำเติมเหยื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศ. ร่อนหนังสือ แจ้งองค์กรกว่า 5,200 แห่ง ขอให้หักเงินเดือนลูกหนี้ เริ่ม พ.ค. 69 เศรษฐกิจ

กยศ. ร่อนหนังสือ แจ้งองค์กรกว่า 5,200 แห่ง ขอให้หักเงินเดือนลูกหนี้ เริ่ม พ.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสรุปคดี &#039;คิมซูฮยอน&#039; ถูกใส่ร้าย ยันพบหลักฐาน ทนาย &#039;คิมแซรน&#039; ร่วมมือยูทูบเบอร์ ใช้ AI กุข่าวปลอม บันเทิง

ตำรวจสรุปคดี ‘คิมซูฮยอน’ ถูกใส่ร้าย ยันพบหลักฐาน ทนาย ‘คิมแซรน’ ร่วมมือยูทูบเบอร์ ใช้ AI กุข่าวปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีน่าจังเตือน ทราย สก๊อต หยุดแฉปัญหาครอบครัว บันเทิง

ลีน่าจัง เตือน ทราย สก๊อต กลับไปขอโทษแม่ ควรให้อภัย-เลิกแฉอดีต ทำเสียชื่อเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” เปิดตัว “ภาสพงศ์” ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ดันนโนยายรถบินได้ ทำได้ใน 6 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ 9 องคมนตรี ร่วมประชุมรับมือภัยแล้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! ร้านคาเฟ่น้ำผัก-ผลไม้เจ้าดัง จ.เชียงใหม่ ประกาศปิดกิจการสิ้นเดือนพ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการมา 5 ปี เศรษฐกิจ

ใจหาย! คาเฟ่น้ำผัก-ผลไม้เจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 30 พ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการมา 5 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพื่อนร่วมงานเข้าพบตำรวจ หลังติดต่อเพื่อนไม่ได้ อาจเป็นผู้เสียชีวิตศพที่ 8 บนรถเมล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สั่งล็อกอาคารโหนกระแส หลังสามีส่งข้อความขู่ฆ่าออกอากาศ ข่าว

ระทึกกลางไลฟ์! หนุ่ม กรรชัย สั่ง รปภ. คุมเข้มตึก หลังสามีส่งข้อความขู่ฆ่าผู้เสียหายกลางโหนกระแส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการเกาหลีจ่อหมายจับยูทูบเบอร์ดัง ใช้ AI ปลอมเสียงใส่ร้าย คิมซูฮยอน บันเทิงเกาหลี

จ่อออกหมายจับ ยูทูบเบอร์ใช้ AI กุข่าว คิมซูฮยอน โยงสาเหตุเสียชีวิต ‘คิมแซรน’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชิลเกิ๊น! ลุงขี่สามล้อไฟฟ้า ลงถนนใหญ่-อุโมงค์ ไม่สนโลก จนรถตามหลังต้องชะลอ ข่าว

ชิลเกิ๊น! ลุงขี่สามล้อไฟฟ้า ลงถนนใหญ่-อุโมงค์ ไม่สนโลก จนรถตามหลังต้องชะลอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ น้องแอล เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ เพิ่งเลื่อนตำแหน่งเป็น ผจก.คลินิกเสริมความงาม ก่อนเสียชีวิต ข่าว

เปิดประวัติ น้องแอล เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ เพิ่งเลื่อนตำแหน่งเป็น ผจก.คลินิกเสริมความงาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เผยเคยเชิญ อ.แก้กรรม มาออกโหนกระแส ข่าว

รอดตัวไป! หนุ่ม กรรชัย เคยเชิญ อ.แก้กรรม ออกโหนกระแส ลั่นถ้ามาไอหนุ่มโดนอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. สั่งบังคับใช้กฎหมาย บริเวณจุดตัดทางรถไฟ เตรียมเรียกตำรวจถกทั่วประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยืนยัน DNA แล้ว &quot;น้องแอล สุภาพร&quot; เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

ยืนยัน DNA แล้ว “น้องแอล สุภาพร” เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สิริพงศ์” เผยผลสอบ คนขับรถไฟประมาท พบใช้สารเสพติดหลายตัว ก่อนชนรถเมล์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เดือด “พรรคประชาชน” อัดไร้วุฒิภาวะ หลังวิจารณ์ประชุมร่วมคณะองคมนตรี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใครอีก? เน็ตไอดอลชื่อดัง ติดพนันงอมแงม จนหนี้ท่วมหัว เพื่อนรอเช็กบิลเพียบ บันเทิง

ใครอีก? เน็ตไอดอลชื่อดัง ติดพนันงอมแงม จนหนี้ท่วมหัว เพื่อนรอเช็กบิลเพียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 15:58 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 15:59 น.
73
Photo of Thaiger

Thaiger

If you have story ideas, a restaurant to review, an event to cover or an issue to discuss, contact The Thaiger editorial staff.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/6/69 จับตาเด่น ระวังเลขเบิ้ล เตรียมรับทรัพย์รัวๆ

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/6/69 จับตาเด่น ระวังเลขเบิ้ล เตรียมรับทรัพย์รัวๆ

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิชีวาสมุทร

อึ้งตัวเลข! ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิ วันเดียวยอดพุ่ง

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
เพชร ปากปลาร้า เมินดรามาล้อเลียน ทราย สก๊อต ลั่น รถทัวร์มันเล็ก ชอบรถสิบล้อ

เพชร ปากปลาร้า เมินดรามาล้อเลียนแผลใจ ทราย สก๊อต ลั่น “รถทัวร์มันเล็ก ชอบรถสิบล้อ”

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
Back to top button