ข่าว

พบลูกไฟ-เสียงระเบิดท้องฟ้ากลางดึก สมาคมดาราศาสตร์คาดว่าเป็นสิ่งนี้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 07:01 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 07:01 น.
55
ขอบคุณภาพจาก : Pongsa Pakaedom

พบลูกไฟใหญ่-เสียงระเบิดท้องฟ้ากลางดึก โดยมีรายงานว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพและชลบุรีสามารถได้ยิน สมาคมดาราศาสตร์คาดว่าเป็นสิ่งนี้

เพจเฟซบุ๊ก สมาคมดาราศาสตร์ไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ด่วน! พบลูกไฟใหญ่ มีเสียงระเบิดบนฟ้า พร้อมแรงสั่นสะเทือน เวลาประมาณ 00:30 น”

โดยจากการตรวจสอบพบว่าประชาชนในพื้นที่ กทม. และ ชลบุรี สามารถได้ยินเสียงระเบิดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาได้

ทั้งนี้ทางสมาคมดาราศาสตร์ไทย ระบุเพิ่มเติมว่า “ลูกไฟสว่างเมื่อคืน อาจเป็นสะเก็ดดาวหางโบราณ ที่แตกสลายไปเมื่อ 10,000 ปีก่อน

ฝนดาวตกเทาริด (Taurid Meteor Shower) มีต้นกำเนิดจากดาวหาง 2P/Encke ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นซากขนาดใหญ่ของดาวหางโบราณขนาดใหญ่ 40 กิโลเมตรที่แตกสลายไปเมื่อราว 10,000 ปีก่อน

ฝนดาวตกเทาริดจะกลับมาให้ชมอีกครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายนปีนี้ และอาจมีจำนวนดาวตกสว่าง (fireballs) เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจาก กลุ่มเศษฝุ่นจากดาวหาง 2P/Encke ที่ถูกแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีดึงให้รวมตัวกันหนาแน่นในอวกาศ

เมื่อโลกเคลื่อนผ่านบริเวณนี้ เราอาจเห็นจำนวนดาวตกมากขึ้น โดยเฉพาะดาวตกประเภทที่เคลื่อนช้าและมีความสว่างสูง เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี พ.ศ.2507, 2548 และ 2558 ข้อมูลคำนวณวงโคจรบ่งชี้ว่าอาจเกิดขึ้นอีกครั้งในปีนี้ (พ.ศ.2568)”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เดินทางไปมาเลเซีย ร่วมลงนามข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา

17 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

พบลูกไฟ-เสียงระเบิดท้องฟ้ากลางดึก สมาคมดาราศาสตร์คาดว่าเป็นสิ่งนี้

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กสทช. แจ้งสถานีโทรทัศน์ กลับมาใช้สีปกติ ปรับโลโก้สถานีเป็นสีขาวดำ

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดนาที “ผู้พันหิน” ตำรวจหลวง พุ่งสกัดชายเสื้อชมพู ปกป้องในหลวงด้วยชีวิต

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แนะนำ 25 สีสุภาพ แต่งกายไว้ทุกข์ สมเด็จพระพันปีหลวง ไม่จำเป็นต้องสีดำ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มิสยูนิเวิร์ส 2025 จัดที่ไทย ไม่ยกเลิก แต่ปรับตารางงานให้เหมาะสม

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบรนท์ฟอร์ด พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระพันปีหลวง พระราชินีแต่งกายงดงามที่สุดในโลก ข่าวต่างประเทศ

โลกแห่ยกย่อง “ควีนสิริกิติ์” ราชินีผู้ทรงสิริโฉม-แต่งกายงดงามสุดในโลก ผู้นำเทรนด์ผ้าไทย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยลีกไม่งด ไม่เลื่อน ข่าวกีฬา

ไทยลีก ยันแล้วไม่งด-ไม่เลื่อน เน้นปรับรูปแบบเพิ่มกระบวนการร่วมแสดงความอาลัย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
กษัตริย์จิกมี ทรงมีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปี ข่าว

กษัตริย์จิกมี ทรงมีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่อย บุษกร - เคน ธีรเดช ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง รำลึกความทรงจำครั้ง เข้ารับพระราชทานน้ำสังข์ บันเทิง

หน่อย บุษกร ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง รำลึกความทรงจำครั้ง เข้ารับพระราชทานน้ำสังข์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทูลกระหม่อม ทรงกราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยรักและคิดถึง-สถิตในดวงใจนิรันดร์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ร่วมรำลึกถึง สมเด็จพระพันปีหลวง เล่าความทรงจำเมื่อครั้งเดินแบบต่อหน้าพระพักตร์ บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา ร่วมรำลึกถึง สมเด็จพระพันปีหลวง เล่าความทรงจำเมื่อครั้งเดินแบบต่อหน้าพระพักตร์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครู-บุคลากรไว้ทุกข์ 1 ปี แจ้งรร.ลดธงครึ่งเสา 30 วัน-งดกิจกรรมรื่นเริงทุกประเภท

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมศิลปากร เตรียมออกแบบ-สร้าง &#039;พระเมรุมาศ&#039; ถวายพระเกียรติ &#039;พระพันปีหลวง&#039; ข่าว

กรมศิลปากร เตรียมออกแบบ-สร้าง ‘พระเมรุมาศ’ ถวายพระเกียรติ ‘พระพันปีหลวง’

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานาชาติร่วมไว้อาลัยพระพันปีหลวง 24 ตุลาคม 2568 ข่าว

นานาชาติร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าว

รู้จัก ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร มรดกแห่งพระราชปณิธาน ลมหายใจแห่งศิลปะแผ่นดิน ของ สมเด็จพระพันปีหลวง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิชิอิ ไว้อาลัยพระพันปีหลวง ข่าวกีฬา

อิชิอิ ถวายอาลัยอย่างสุดซึ้ง ชี้เปลี่ยนความรู้สึกนี้เป็นพลัง กระตุ้นกองเชียร์เข้าสนาม 13 พ.ย.นี้

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

COCKTAIL แจ้งสถานะทัวร์คอนเสิร์ต หลังมติ ครม. ขอความร่วมมืองดงานรื่นเริง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต ส่งหนังสือแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต ส่งสารแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ โคโลญจน์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ผู้จัดฯ ประกาศ แนวทางเข้าชมคอนเสิร์ต Blackpink ขอความร่วมมือใส่ชุดขาว-ดำ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้โรงแรมอุดมสุข 17 ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้โรงแรมซ.อุดมสุข 17 ระดมฉีดน้ำร่วม 1 ชม. เร่งช่วยคนติดค้างพบเจ็บ 1 ราย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 07:01 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 07:01 น.
55
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ทรัมป์” เดินทางไปมาเลเซีย ร่วมลงนามข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568

มิสยูนิเวิร์ส 2025 จัดที่ไทย ไม่ยกเลิก แต่ปรับตารางงานให้เหมาะสม

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568

เบรนท์ฟอร์ด พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
พระพันปีหลวง พระราชินีแต่งกายงดงามที่สุดในโลก

โลกแห่ยกย่อง “ควีนสิริกิติ์” ราชินีผู้ทรงสิริโฉม-แต่งกายงดงามสุดในโลก ผู้นำเทรนด์ผ้าไทย

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
Back to top button