พบลูกไฟ-เสียงระเบิดท้องฟ้ากลางดึก สมาคมดาราศาสตร์คาดว่าเป็นสิ่งนี้
พบลูกไฟใหญ่-เสียงระเบิดท้องฟ้ากลางดึก โดยมีรายงานว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพและชลบุรีสามารถได้ยิน สมาคมดาราศาสตร์คาดว่าเป็นสิ่งนี้
เพจเฟซบุ๊ก สมาคมดาราศาสตร์ไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ด่วน! พบลูกไฟใหญ่ มีเสียงระเบิดบนฟ้า พร้อมแรงสั่นสะเทือน เวลาประมาณ 00:30 น”
โดยจากการตรวจสอบพบว่าประชาชนในพื้นที่ กทม. และ ชลบุรี สามารถได้ยินเสียงระเบิดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาได้
ทั้งนี้ทางสมาคมดาราศาสตร์ไทย ระบุเพิ่มเติมว่า “ลูกไฟสว่างเมื่อคืน อาจเป็นสะเก็ดดาวหางโบราณ ที่แตกสลายไปเมื่อ 10,000 ปีก่อน
ฝนดาวตกเทาริด (Taurid Meteor Shower) มีต้นกำเนิดจากดาวหาง 2P/Encke ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นซากขนาดใหญ่ของดาวหางโบราณขนาดใหญ่ 40 กิโลเมตรที่แตกสลายไปเมื่อราว 10,000 ปีก่อน
ฝนดาวตกเทาริดจะกลับมาให้ชมอีกครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายนปีนี้ และอาจมีจำนวนดาวตกสว่าง (fireballs) เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจาก กลุ่มเศษฝุ่นจากดาวหาง 2P/Encke ที่ถูกแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีดึงให้รวมตัวกันหนาแน่นในอวกาศ
เมื่อโลกเคลื่อนผ่านบริเวณนี้ เราอาจเห็นจำนวนดาวตกมากขึ้น โดยเฉพาะดาวตกประเภทที่เคลื่อนช้าและมีความสว่างสูง เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี พ.ศ.2507, 2548 และ 2558 ข้อมูลคำนวณวงโคจรบ่งชี้ว่าอาจเกิดขึ้นอีกครั้งในปีนี้ (พ.ศ.2568)”
