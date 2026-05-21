ข่าวต่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเรียลริตีชื่อดังขาขาด ประสบอุบัติเหตุ ถูกเรือชนขาติดใบพัด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 11:20 น.
77

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Survivor ฉบับประเทศกรีซขาขาด หลังประสบอุบัติเหตุ ถูกเรือชนขาติดใบพัด ทางสถานีหยุดออกอากาศทันที

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า กองถ่าย Survivor รายการเรียลริตีชื่อดัง ฉบับประเทศกรีซต้องหยุดออกอากาศชั่วคราว ภายหลังจากที่ สตาร์วอส โฟลวอส ผู้ร่วมแข่งขันอายุ 21 ปีประสบอุบัติเหตุทางเรือ ทำให้ขาขาด ขณะไปถ่ายทำที่สาธารณรัฐโดมินิกัน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างช่วงพักการถ่ายทำ โดยนายโฟลวอส ออกไปยิงปลาใต้น้ำกลางทะเล เขาดำน้ำโดยไม่มีทุ่นสัญญาณบนผิวน้ำ ก่อนที่เขาจะถูกเรือชนเข้า ทำให้ร่างของเขาเข้าไปติดกับใบพัดของเครื่องยนต์เรือนอกเรือ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาทั้งสองข้าง

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า แพทย์จำเป็นต้องตัดใต้เข่าขาซ้ายของเขาขณะที่ข้อเท้าขวาก็ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเช่นกัน ขณะที่ทางโรงพยาบาลระบุว่าเขาพ้นขีดอันตรายแล้ว และมีสติ แต่ยังต้องอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ด้านนายโฟลวอส โพสต์ขอบคุณทุกคนในอินสตาแกรม พร้อมระบุว่าเหตุการณ์นี้เหมือนปาฏิหาริย์ และขอบคุณทุกคนที่ทำให้เขายังยิ้มได้

ขณะที่สถานีโทรทัศน์ SKAI TV ระบุว่าพวกเขาจะหยุดออกอากาศรายการ Survivor ซีซันที่ 13 จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น

Survivor เป็นรายการเรียลลิตีแข่งขันเอาชีวิตรอด ที่นำผู้เข้าแข่งขันไปใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เช่น เกาะร้างหรือชายหาด โดยต้องหาน้ำ อาหาร และสร้างที่พักกันเอง พร้อมแข่งขันภารกิจต่างๆ เพื่อชิงรางวัลและสิทธิ์อยู่ต่อ ผู้เล่นจะถูกแบ่งเป็นเผ่าและต้องวางแผน สร้างพันธมิตร หรือหักหลังกันทางกลยุทธ์ เพราะในแต่ละตอนจะมีการโหวต “คนออก” จนเหลือผู้ชนะคนสุดท้ายที่คว้าเงินรางวัลใหญ่ไปครอง ซึ่งรายการดังกล่าวเคยแข่งขันที่ประเทศไทยด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อัยการเกาหลีจ่อหมายจับยูทูบเบอร์ดัง ใช้ AI ปลอมเสียงใส่ร้าย คิมซูฮยอน บันเทิงเกาหลี

จ่อออกหมายจับ ยูทูบเบอร์ใช้ AI กุข่าว คิมซูฮยอน โยงสาเหตุเสียชีวิต ‘คิมแซรน’

43 วินาที ที่แล้ว
ชิลเกิ๊น! ลุงขี่สามล้อไฟฟ้า ลงถนนใหญ่-อุโมงค์ ไม่สนโลก จนรถตามหลังต้องชะลอ ข่าว

ชิลเกิ๊น! ลุงขี่สามล้อไฟฟ้า ลงถนนใหญ่-อุโมงค์ ไม่สนโลก จนรถตามหลังต้องชะลอ

9 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ น้องแอล เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ เพิ่งเลื่อนตำแหน่งเป็น ผจก.คลินิกเสริมความงาม ก่อนเสียชีวิต ข่าว

เปิดประวัติ น้องแอล เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ เพิ่งเลื่อนตำแหน่งเป็น ผจก.คลินิกเสริมความงาม

17 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เผยเคยเชิญ อ.แก้กรรม มาออกโหนกระแส ข่าว

รอดตัวไป! หนุ่ม กรรชัย เคยเชิญ อ.แก้กรรม ออกโหนกระแส ลั่นถ้ามาไอหนุ่มโดนอีก

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. สั่งบังคับใช้กฎหมาย บริเวณจุดตัดทางรถไฟ เตรียมเรียกตำรวจถกทั่วประเทศ

32 นาที ที่แล้ว
ยืนยัน DNA แล้ว &quot;น้องแอล สุภาพร&quot; เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

ยืนยัน DNA แล้ว “น้องแอล สุภาพร” เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สิริพงศ์” เผยผลสอบ คนขับรถไฟประมาท พบใช้สารเสพติดหลายตัว ก่อนชนรถเมล์

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เดือด “พรรคประชาชน” อัดไร้วุฒิภาวะ หลังวิจารณ์ประชุมร่วมคณะองคมนตรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใครอีก? เน็ตไอดอลชื่อดัง ติดพนันงอมแงม จนหนี้ท่วมหัว เพื่อนรอเช็กบิลเพียบ บันเทิง

ใครอีก? เน็ตไอดอลชื่อดัง ติดพนันงอมแงม จนหนี้ท่วมหัว เพื่อนรอเช็กบิลเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการคืนสำนวน คดี &quot;แม่บ้านผสมเดทตอล&quot; ให้เด็กดื่ม ชี้ อาจเข้าข่ายพยายามฆ่า ข่าว

อัยการคืนสำนวน คดี “แม่บ้านผสมเดทตอล” ให้เด็กดื่ม ชี้ อาจเข้าข่ายพยายามฆ่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กมธ.การกีฬา วอนรัฐบาลทบทวนเรื่องถ่ายทอดสดบอลโลก หาแนวทางเจรจาลดค่าลิขสิทธิ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซุปตาร์เขมร Oliva Kong ชูธงชาติกัมพูชากลางพรมแดงคานส์ 2026 ข่าวต่างประเทศ

คนดูอึ้ง! ซุปตาร์เขมรหยิบธงชาติ ชูกลางพรมแดงคานส์ หวังประกาศความยิ่งใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกือบได้ยุบสถานี! วิทยุอังกฤษแถลงขอโทษ หลังระบบประกาศ &quot;คิงชาร์ลส์สวรรคต&quot; โดยไม่ได้ตั้งใจ ข่าวต่างประเทศ

เกือบได้ยุบสถานี! วิทยุอังกฤษแถลงขอโทษ หลังระบบประกาศ “คิงชาร์ลส์สวรรคต” โดยไม่ได้ตั้งใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กวิธีใช้สิทธิ &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; สั่งอาหารผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี่ ได้วันไหน? เศรษฐกิจ

เช็กวิธีใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” สั่งอาหารผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี่ ได้วันไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“พี่ศรี” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน โพสต์พาดพิงองคมนตรี อันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีณา ไม่ทน! จ่อฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด โพสต์หมิ่นประมาท-สร้างข้อมูลเท็จ บันเทิง

วีนา ปวีณา ไม่ทน! จ่อฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด โพสต์หมิ่นประมาท-สร้างข้อมูลเท็จ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเรียลริตีชื่อดังขาขาด ประสบอุบัติเหตุ ถูกเรือชนขาติดใบพัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! บุกคาเฟ่ดังลาดพร้าว ซุกโบทอกซ์-ฟิลเลอร์เถื่อน ยึดของกลาง 4 ล้านบาท เผยส่งคลินิกกว่า 50 แห่ง ข่าว

ช็อก! บุกคาเฟ่ดังลาดพร้าว ซุกโบทอกซ์-ฟิลเลอร์เถื่อน ยึดของกลาง 4 ล้านบาท เผยส่งคลินิกกว่า 50 แห่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทวี สอดส่อง” ปิดฉากคุกทวงหนี้ สภารับหลักการยกเลิกโทษอาญาคดีเช็คเด้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยืนยันตัวตนแอปฯ &quot;เป๋าตัง&quot; ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร ก่อนรับสิทธิ &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; เศรษฐกิจ

ยืนยันตัวตนแอปฯ “เป๋าตัง” ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร ก่อนรับสิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนายแบบแฉพฤติกรรม อ.แก้กรรม ล่วงละเมิดอมอวัยวะเพศหลังกินน้ำพริก ข่าว

อดีตนายแบบ แฉยับ ‘อ.แก้กรรม’ อมของลับ หลังกินน้ำพริก ทำแสบร้อนรุนแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฮีโร่เหตุกราดยิงบอนได เข้าแจ้งความ ถูกพี่น้องข่มขู่ ไถเงินบริจาค ขอคนละ 2 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานเข้า! เพชร ปากปลาร้า ล้อเลียนแผลในใจ ทราย สก๊อต เล่นมุกใต้สะดือ ทำโซเชียลเดือด บันเทิง

งานเข้า! เพชร ปากปลาร้า ล้อเลียนแผลในใจ ทราย สก๊อต เล่นมุกใต้สะดือ ทำโซเชียลเดือด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเตรียมดัน E-Sport เข้าสู่สถานศึกษา เตรียมพร้อมทุนมนุษย์ดิจิทัล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า พี่จอง คัลแลน ชลบุรี ค่าเก้าอี้ชายหาด 400 บาท สรุปแล้วแม่ค้าคืนเงิน ไม่ใช่คิดเกิน? บันเทิง

ดราม่า “พี่จอง คัลแลน” ชลบุรี ค่าเก้าอี้ชายหาด 400 บาท สรุปแล้วแม่ค้าคืนเงิน ไม่ใช่คิดเกิน?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 11:20 น.
77
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัยการเกาหลีจ่อหมายจับยูทูบเบอร์ดัง ใช้ AI ปลอมเสียงใส่ร้าย คิมซูฮยอน

จ่อออกหมายจับ ยูทูบเบอร์ใช้ AI กุข่าว คิมซูฮยอน โยงสาเหตุเสียชีวิต ‘คิมแซรน’

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
ชิลเกิ๊น! ลุงขี่สามล้อไฟฟ้า ลงถนนใหญ่-อุโมงค์ ไม่สนโลก จนรถตามหลังต้องชะลอ

ชิลเกิ๊น! ลุงขี่สามล้อไฟฟ้า ลงถนนใหญ่-อุโมงค์ ไม่สนโลก จนรถตามหลังต้องชะลอ

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
เปิดประวัติ น้องแอล เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ เพิ่งเลื่อนตำแหน่งเป็น ผจก.คลินิกเสริมความงาม ก่อนเสียชีวิต

เปิดประวัติ น้องแอล เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ เพิ่งเลื่อนตำแหน่งเป็น ผจก.คลินิกเสริมความงาม

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
หนุ่ม กรรชัย เผยเคยเชิญ อ.แก้กรรม มาออกโหนกระแส

รอดตัวไป! หนุ่ม กรรชัย เคยเชิญ อ.แก้กรรม ออกโหนกระแส ลั่นถ้ามาไอหนุ่มโดนอีก

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
Back to top button