ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเรียลริตีชื่อดังขาขาด ประสบอุบัติเหตุ ถูกเรือชนขาติดใบพัด
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Survivor ฉบับประเทศกรีซขาขาด หลังประสบอุบัติเหตุ ถูกเรือชนขาติดใบพัด ทางสถานีหยุดออกอากาศทันที
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า กองถ่าย Survivor รายการเรียลริตีชื่อดัง ฉบับประเทศกรีซต้องหยุดออกอากาศชั่วคราว ภายหลังจากที่ สตาร์วอส โฟลวอส ผู้ร่วมแข่งขันอายุ 21 ปีประสบอุบัติเหตุทางเรือ ทำให้ขาขาด ขณะไปถ่ายทำที่สาธารณรัฐโดมินิกัน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างช่วงพักการถ่ายทำ โดยนายโฟลวอส ออกไปยิงปลาใต้น้ำกลางทะเล เขาดำน้ำโดยไม่มีทุ่นสัญญาณบนผิวน้ำ ก่อนที่เขาจะถูกเรือชนเข้า ทำให้ร่างของเขาเข้าไปติดกับใบพัดของเครื่องยนต์เรือนอกเรือ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาทั้งสองข้าง
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า แพทย์จำเป็นต้องตัดใต้เข่าขาซ้ายของเขาขณะที่ข้อเท้าขวาก็ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเช่นกัน ขณะที่ทางโรงพยาบาลระบุว่าเขาพ้นขีดอันตรายแล้ว และมีสติ แต่ยังต้องอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ด้านนายโฟลวอส โพสต์ขอบคุณทุกคนในอินสตาแกรม พร้อมระบุว่าเหตุการณ์นี้เหมือนปาฏิหาริย์ และขอบคุณทุกคนที่ทำให้เขายังยิ้มได้
ขณะที่สถานีโทรทัศน์ SKAI TV ระบุว่าพวกเขาจะหยุดออกอากาศรายการ Survivor ซีซันที่ 13 จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น
Survivor เป็นรายการเรียลลิตีแข่งขันเอาชีวิตรอด ที่นำผู้เข้าแข่งขันไปใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เช่น เกาะร้างหรือชายหาด โดยต้องหาน้ำ อาหาร และสร้างที่พักกันเอง พร้อมแข่งขันภารกิจต่างๆ เพื่อชิงรางวัลและสิทธิ์อยู่ต่อ ผู้เล่นจะถูกแบ่งเป็นเผ่าและต้องวางแผน สร้างพันธมิตร หรือหักหลังกันทางกลยุทธ์ เพราะในแต่ละตอนจะมีการโหวต “คนออก” จนเหลือผู้ชนะคนสุดท้ายที่คว้าเงินรางวัลใหญ่ไปครอง ซึ่งรายการดังกล่าวเคยแข่งขันที่ประเทศไทยด้วย
