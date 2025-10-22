ข่าวต่างประเทศ

ชายเกาหลีใต้ ขอความช่วยเหลือกลางถนนสีหนุวิลล์ วอนนำตัวส่งสถานทูต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 14:05 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 14:05 น.
ชายเกาหลีใต้ ขอความช่วยเหลือกลางถนนสีหนุวิลล์ วอนนำตัวส่งสถานทูต บอกไม่ขอไปหาตำรวจ เพราะเป็น “ทีมเดียวกัน”

เพจเฟซบุ๊ก Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ โพสต์คลิปวินาทีที่ชายชาวเกาหลีขอความช่วยเหลือ ขอให้ไปส่งที่สถานทูตเกาหลีใต้ โดยระบุว่า “ชายที่คาดว่าเป็นชาวเกาหลีขอความช่วยเหลือ กลางวงเวียนสิงโตคู่ สีหนุวิลล์ เขาได้บอกชื่อและอายุ และเขาได้ระบุว่าเขาเป็นชาวเกาหลี ขอความช่วยเหลือกับคนที่ถ่ายคลิปให้ติดต่อสถานทูตเกาหลีให้เขาที เมื่อชายที่ขับรถที่กำลังถ่ายคลิปเห็นเข้าจึงบอกว่า นั่นไงตำรวจและให้ชายที่น่าจะเป็นชาวเกาหลีไปหาตำรวจกัมพูชา

แต่ชายเกาหลีบอกว่า Same team (Same team น่าจะหมายความว่าเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มมิจฉาชีพหรือไม่?)

คลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโซเชียล TT ของ กพช. ที่ชื่อว่า I Love my family และมีข้อความเขียนว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ถ้าให้ผมคิดนะครับ ก็คนเกาหลีที่ถูกแก๊งอาชญากรข้ามชาติเอามาขังให้ทำงานให้แล้วคงหนีหรือถูกปล่อยทิ้งแบบไม่ให้รู้ว่สเขาอยู่ที่ไหนยังไง เพราะช่วงนี้ทางการเกาหลีกำลังกดดันเขมรอย่างหนัก

ดูอย่างมีวิจารณญาณนะครับ ผมเองก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าคลิปนี้ยังไงนะ แต่ที่แน่ๆ เกิดที่วงเวียนสิงโตคู่ กลางสีหนุวิลล์ ชายคนนี้ยืนอยู่บนถนน វិថី ឯករាជ្យ ១០០ ที่มุ่งหน้าเข้าสู่วงเวียนสิงโตคู่

โดยในคลิปเราจะเห็นอาคาร Atlantic Entertainment city ครับ (น่าจะเป็นคาสิโน และมีรูปปั้นช้างอยู่ ปล.ถ่ายหน้าคาสิโนไม่ใช่ว่าเขาถูกจับในคาสิโนนะครับอย่าพึ่งเข้าใจแบบนั้น)

ไม่ทราบชะตากรรมนะครับว่าหลังจากที่เขาขอความช่วยเหลือแล้วเป็นอย่างไร”

ทั้งนี้ในคลิปบุคคลดังกล่าวระบุว่าตนชื่อ คิม บิน ยอง มาจากเกาหลีใต้ อายุ 42 ปี โดยในคลิปเขาพูดคำว่าจะไปสถานทูตเกาหลีใต้หลายครั้ง ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานถึงชะตากรรมของชายคนดังกล่าว หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยทางสำนักข่าวได้ติดต่อสถานทูตเกาหลีใต้ไปแล้ว

