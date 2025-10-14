สื่อเกาหลีใต้ เผยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฆ่าเหยื่อทุกวัน ควักลูกตา-ตัดอวัยวะขาย
โหดเหี้ยม สื่อเกาหลีใต้ เผยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฆ่าเหยื่อทุกวัน อย่างน้อยวันละศพ ถ้าทำงานไม่ได้ถูกควักลูกตา-ตัดอวัยวะขาย
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม สำนักข่าว ยอนฮัป สื่อเกาหลีใต้ ได้สัมภาษณ์ปากคำของพยานและญาติของเหยื่อที่ถูกหลอกไปทำคอลเซ็นเตอร์ในประเทศกัมพูชา
โดยอ้างอิงจากปากคำระบุว่า ทุกๆวันจะมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย 1 ศพ จากการถูกซ้อมและทรมาน และเหยื่อบางคนถูกส่งไปขายให้แก๊งค์อาชญากรรมใกล้เคียงบริเวณชายแดนกัมพูชา บริเวณปอยเปตหรือบาเวต
เหยื่อจะถูกตัดอวัยวะ-ควักลูกตาไปขาย เมื่อเหยื่อคนดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้แล้วหรือไม่เหลือเงินให้ พยานที่เล่าอีกว่า การทรมานนั้นมีตั้งแต่ดึงเล็บ ตัดนิ้ว
นอกจากนี้ยังระบุอีกด้วยว่าในแต่ละพื้นที่ของกัมพูชานั้นไม่เหมือนกัน โดยพื้นที่ปอยเปตและบาเวตนั้นถูกจัดว่าเป็นพื้นที่อันตรายที่สุด โดยพนักงานคอลเซ็นเตอร์ที่ทำงานไม่ดีหรือเป็นหนี้กาสิโน จะถูกส่งไปเมืองดังกล่าว เพื่อถูกบังคับให้ขายอวัยวะ เช่นควักลูกตา เนื่องจากราคาขายแพง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ในเกาหลีใต้คาดว่า มีเครือข่ายอาชญากรรมประมาณ 400 เครือข่ายในกัมพูชา โดยก่ออาชญากรรมออนไลน์หลากหลายรูปแบบ เช่น โรแมนซ์สแกม ฟิชชิง และการหลอกลงทุน เป็นต้น
