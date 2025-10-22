ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลีตีข่าว แก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา ย้ายฐานมาไทยแล้ว ล่อคนเกาหลีทำงาน

Photo of Bas Basเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 09:30 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 09:30 น.
115

สื่อเจ้าดังของเกาหลีใต้ออกโรงแฉ แก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา กำลังย้ายฐานเข้าสู่ประเทศไทย พบพยายามล่อคนเกาหลีใต้ไปทำงาน แลกรายได้หลักล้าน

สำนักข่าว Sisa Journal ได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมสแกมเมอร์ (Scammer) ว่ากำลังมีเบาะแสชัดเจนว่าพวกเขาได้ย้ายฐานปฏิบัติการจากกัมพูชาเข้ามายังประเทศไทย หลังจากตำรวจเกาหลีใต้เริ่มร่วมมือกับตำรวจกัมพูชาในการกวาดล้างผู้เสียหายชาวเกาหลีอย่างหนัก

สำนักข่าวได้ติดต่อกับ นาย A ผู้จัดการระดับกลางชาวจีนที่ดูแลและควบคุมองค์กรสแกมเมอร์ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคมที่ผ่านมา เขาเปิดเผยว่า “ผมจะบอกแบบนี้ครับ ผมเป็นผู้จัดการและทำธุรกิจนี้มา 3 ปีแล้ว และดูเหมือนว่างานนี้จะยังไม่จบง่ายๆ ผมคิดว่ามันจะยังคงไปได้ดีอย่างต่อเนื่องอีกประมาณ 2-3 ปี”

นาย A เล่าถึงขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยเน้นย้ำว่าผู้ที่จะเข้าทำงานในองค์กรสแกมเมอร์จะต้องไม่มีประวัติการเข้า-ออกประเทศพม่า, ลาว, และกัมพูชา เพราะหากมีประวัติเดินทางไปประเทศเหล่านี้ จะตกเป็นเป้าหมายในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

เขาแนะนำว่า ผู้สมัครควรจองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสงสัย เนื่องจากหากนาย A (ซึ่งเป็นคนสัญชาติจีน) เป็นคนจองให้ อาจมีรหัสตั๋วที่ระบุเป็นภาษาจีน ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและถูกตรวจสอบได้

กลุ่มเป้าหมายที่องค์กรสแกมเมอร์ต้องการรับสมัครเป็นคนเก็บเงิน (Collector) และคนถอนเงิน (Withdrawal Agent) คือ คนหนุ่มสาวชาวเกาหลีใต้ในช่วงวัย 20-30 ปี เป็นหลัก โดยเขาให้เหตุผลว่าไม่ชอบคนวัย 40 ปีขึ้นไป เพราะ “ความสามารถในการพูดมีไม่มากพอที่จะทำอาชญากรรม Voice Phishing ได้”

นาย A เสนอรายได้ที่สูงมาก โดยระบุว่าจ่ายเป็นรายสัปดาห์และสามารถสร้างรายได้สูงถึง 10-15 ล้านวอน (ประมาณ 260,000 ถึง 390,000 บาท) ต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความสามารถ

แม้จะเป็นองค์กรอาชญากรรม แต่ก็มีกฎที่เข้มงวดคือ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในวันธรรมดา และ ห้ามใช้ยาเสพติด เหตุผลคือเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อปัญหาที่อาจนำไปสู่การติดต่อกับตำรวจ ซึ่งจะทำให้ที่ตั้งขององค์กรสแกมเมอร์ถูกเปิดเผย

นอกจากนี้ยังห้ามแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวระหว่างสมาชิกในองค์กร เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

นาย A ยังขอเอกสารสามอย่างจากผู้สมัคร ได้แก่ ประวัติการทำประกันสุขภาพ, ประวัติอาชญากรรม, และรูปถ่ายหน้าพาสปอร์ต โดยให้เหตุผลว่า “ถ้ามีประวัติการขโมย เราก็ต้องสงสัยคนนั้นก่อน” และเสริมว่า “กรณีของอาชญากรข่มขืน หากดื่มเหล้าแล้วไปบังคับมีเพศสัมพันธ์กับใคร ก็จะถูกตำรวจเรียกไปสอบสวน ซึ่งทำให้ที่ตั้งของออฟฟิศตกอยู่ในความเสี่ยง”

ในขณะที่ตำรวจเกาหลีใต้กำลังร่วมมือกับกัมพูชาในการช่วยเหลือเหยื่อชาวเกาหลีอย่างเต็มกำลัง องค์กรสแกมเมอร์กลับกำลังย้ายฐานหนีเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งนาย A ยอมรับว่ามีคนเกาหลีใต้ที่ทำงานอยู่ในองค์กรของเขาในประเทศไทยแล้วถึง 12 คน

อ้างอิง : www.sisajournal.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;หมอวรงค์&quot; จี้ &quot;อนุทิน&quot; จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต. ข่าว

“หมอวรงค์” จี้ “อนุทิน” จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต.

6 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มหาดไทย สั่งห้ามเล่น “โป๊กเกอร์-ไพ่เผ” ตามนโยบายปราบพนันจริงจัง

13 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

สื่อญี่ปุ่นออกโรงแฉ “รัน ทาคาฮาชิ” นักวอลเลย์บอลซูเปอร์สตาร์ แอบซุ่มคบกับอินฟลูฯ สาวคนดัง

14 นาที ที่แล้ว
เพื่อไทย ตั้ง &quot;ชูศักดิ์&quot; นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนนัดประชุม เลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้ ข่าวการเมือง

เพื่อไทย ตั้ง “ชูศักดิ์” นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนเลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้

20 นาที ที่แล้ว
ราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 จู่ๆ ร่วง 2100 บาท รูปพรรณหยุดที่บาทละ 64,950 บ.

24 นาที ที่แล้ว
รวบไกด์ชาวกัมพูชา หลังโพสต์วิจารณ์-ปลุกระดม โค่นรัฐบาล อ้างเลียนแบบม็อบเนปาล ข่าวต่างประเทศ

รวบไกด์ชาวกัมพูชา หลังโพสต์วิจารณ์-ปลุกระดม โค่นรัฐบาล อ้างเลียนแบบม็อบเนปาล

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อีกแล้ว! พบศพชาวจีน ถูกฆ่ายัดกระสอบ ทิ้งข้างถนน ชานเมืองพนมเปญ

28 นาที ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ได้รับรางวัลจาก TikTok หลังทำยอดคนดูทะลุ 1.2 ล้าน บันเทิง

เจนนี่ รับรางวัล หลังไลฟ์คนดูทะลุ 1.2 ล้าน ลั่น ที่หนึ่งในเอเชีย ดีใจเกิดเป็นคนไทย

29 นาที ที่แล้ว
ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย เศรษฐกิจ

ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

วรภัค จ่อแถลงบ่ายนี้ ลั่นเอาผิดคนป้ายสีโยง แก๊งสแกมเมอร์ แฉลามปามถึงภรรยารับสินบนคริปโต

42 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เพจดังแจ้ง “คนละครึ่งพลัส” สั่ง “ฟู้ดเดลิเวอรี่” ได้แล้วผ่าน G-Wallet

44 นาที ที่แล้ว
อิชิอิโดนปลด โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ ข่าวกีฬา

กระแสปลด “อิชิอิ” เสียงติงแฟนบอลเอกฉันฑ์ แฉเบื้องหลังคนสั่งปลด เพจดังหลุดสัมฯ นักเตะ

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สุริยะ” แง้มคุณสมบัติหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ไม่ใช่คนตระกูล “ชินวัตร”

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงข้ามเพศอินเดีย 24 คน ซดน้ำยาล้างพื้น หวังฆ่าตัวตายหมู่ เรียกร้องความเป็นธรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เคาะแล้วเที่ยวลดหย่อนภาษี สูงสุด 20,000 บาท เริ่ม 29 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

สายเที่ยวเฮ เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 20000 เริ่ม 29 ต.ค.68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป๊ก ผลิตโชค เตรียมเข้าพบตร. หลังผลตรวจสารเสพติดออก ทนายรณรงค์ เคลื่อนไหวทันที บันเทิง

เป๊ก ผลิตโชค เตรียมเข้าพบตร. หลังผลตรวจสารเสพติดออก ทนายรณรงค์ เคลื่อนไหวทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเตือน ขายสิทธิคนละครึ่งพลัส เข้าข่ายฉ้อโกง เจอโทษคุกไม่เกิน 3 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อิ๊งค์ เปิดใจกลางที่ประชุม เปิดสาเหตุลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมตัวให้พร้อม วันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน ชวนส่องไฮไลต์งานใหญ่ทั้งกรุงเทพฯ สุโขทัย เชียงใหม่ พร้อมทิปส์เที่ยวแบบครบ-คม-ล้ำ ท่องเที่ยว

ลอยกระทง 2568 ตรงกับวันไหน? ชวนส่องไฮไลต์ งานใหญ่ทั่วไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ห้ามพลาด! “สุกี้ตี๋น้อย” จัดโปร “คนละครึ่งพลัส” ไม่ต้องลงทะเบียน คืนนี้คืนเดียวเท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ คนที่ 31 หลังประกาศ “ลาออก” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจพัทยาคุมตัวนทท.ญี่ปุ่น คุกคามช่างผมสาวแล้ว ข่าว

คุมตัว 3 นทท. ญี่ปุ่น คุกคามช่างผมสาว ลั่น ‘อยากขอโทษ’ ถูกแจ้งข้อหา โทษปรับไม่เกิน 5 พัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วิสุทธิ์” ยันไม่มีใครบีบ “อิ๊งค์” ออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรค เดินหน้าสู้เลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองคำดิ่งหนักเช้านี้ (22 ต.ค.) ทั้งในและต่างประเทศ หลังพุ่งทำสถิติสูงสุด นักวิเคราะห์ชี้ปัจจัยหลักมาจากแรงเทขายทำกำไร-ปัจจัยทางเทคนิค ไม่ใช่สัญญาณเศรษฐกิจทรุด ราคาทองวันนี้

ทองร่วงแรง 2,500 บาท คาด เทขายทำกำไร ไม่ใช่สัญญาณเศรษฐกิจทรุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มีดพับถูกยึดจากสนามบิน ข่าว

โหนกระแสต้องเข้า ถกวุ่น “มีดพับยึดจากสนามบิน โผล่ขายออนไลน์จี้สุวรรณภูมิตอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 09:30 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 09:30 น.
115
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;หมอวรงค์&quot; จี้ &quot;อนุทิน&quot; จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต.

“หมอวรงค์” จี้ “อนุทิน” จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต.

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
คู่มือจำนำรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และรถมอเตอร์ไซค์ เตรียมตัวอย่างไร ให้โอกาสอนุมัติผ่านเพิ่มขึ้น

คู่มือจำนำรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และรถมอเตอร์ไซค์ เตรียมตัวอย่างไร ให้โอกาสอนุมัติผ่านเพิ่มขึ้น

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

มหาดไทย สั่งห้ามเล่น “โป๊กเกอร์-ไพ่เผ” ตามนโยบายปราบพนันจริงจัง

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

สื่อญี่ปุ่นออกโรงแฉ “รัน ทาคาฮาชิ” นักวอลเลย์บอลซูเปอร์สตาร์ แอบซุ่มคบกับอินฟลูฯ สาวคนดัง

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button