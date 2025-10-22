ป๋าเต็ด ซัดแรง รัฐบาล-ส.ฟุตบอล แยก “ไพ่กีฬา” กับ “โค้ชที่ดี” ไม่ออก
ป๋าเต็ด ยุทธนา โพสต์แรง ตั้งคำถามเกณฑ์เลือกโค้ชบอลไทย ใช่ผลงานหรือแค่ถูกใจ? พร้อมจี้รัฐบาลเคลียร์สถานะ “ไพ่” เป็นกีฬาหรือการพนัน
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม ผู้จัดงานดนตรีชื่อดัง โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยวิจารณ์การทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ รัฐบาล
ป๋าเต็ด ระบุว่า สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแยกไม่ออก ระหว่าง โค้ชที่ดี กับ โค้ชที่ถูกใจ ไม่ได้
นอกจากนี้ เขายังวิจารณ์รัฐบาลว่า แยกไม่ออก ระหว่าง ไพ่ที่เป็นการพนัน กับ ไพ่ที่เป็นกีฬา
“ข่าวกีฬาไทยวันนี้ 1. สมาคมฟุตบอลแยกไม่ออกระหว่างโค้ชที่ดีกับโค้ชที่ชอบ 2. รัฐบาลแยกไม่ออกระหว่างไพ่ที่เป็นการพนัน กับไพ่ที่เป็นกีฬา #ไอ้สัส“
ประเด็นที่ป๋าเต็ดวิจารณ์นั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือเรื่องโค้ชฟุตบอลไทย ซึ่งสังคมกำลังตั้งคำถามว่า สมาคมฯ ใช้มาตรฐานใดในการคัดเลือกโค้ช มีข้อสงสัยว่าสมาคมฯ เลือกจากผลงานและมาตรฐานจริง หรือเลือกจากความชอบส่วนตัวและสายสัมพันธ์
ส่วนที่สองคือประเด็นเรื่องไพ่ ตามกฎหมายไทย ไพ่หลายประเภทถือเป็นการพนัน แต่กลับมีกระแสข่าวว่า รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจผลักดันให้ไพ่บางชนิดกลายเป็นกีฬา ป๋าเต็ดจึงมองว่า รัฐบาลยังขาดความชัดเจนในการแยกแยะเรื่องนี้
การที่บุคคลมีชื่อเสียงออกมาแสดงความเห็นครั้งนี้ ทำให้เสียงวิจารณ์ในวงการกีฬาเพิ่มมากขึ้น ประชาชนต่างคาดหวังความโปร่งใสในระบบ
หลายฝ่ายมองว่า สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ควรออกมาชี้แจงเกณฑ์การเลือกโค้ชให้ชัดเจน ขณะเดียวกัน รัฐบาลควรเร่งสร้างความชัดเจนว่า กิจกรรมใดคือกีฬา หรือกิจกรรมใดคือการพนัน เพื่อยุติข้อสงสัยในสังคม
