ข่าว

ป๋าเต็ด ซัดแรง รัฐบาล-ส.ฟุตบอล แยก “ไพ่กีฬา” กับ “โค้ชที่ดี” ไม่ออก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 14:15 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 14:27 น.
54
ป๋าเต็ด ยุทธนา โพสต์แรง ตั้งคำถามเกณฑ์เลือกโค้ชบอลไทย ใช่ผลงานหรือแค่ถูกใจ? พร้อมจี้รัฐบาลเคลียร์สถานะ "ไพ่" เป็นกีฬาหรือการพนัน
ภาพจาก : FB Yuthana Boonorm

ป๋าเต็ด ยุทธนา โพสต์แรง ตั้งคำถามเกณฑ์เลือกโค้ชบอลไทย ใช่ผลงานหรือแค่ถูกใจ? พร้อมจี้รัฐบาลเคลียร์สถานะ “ไพ่” เป็นกีฬาหรือการพนัน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม ผู้จัดงานดนตรีชื่อดัง โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยวิจารณ์การทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ รัฐบาล

ป๋าเต็ด ระบุว่า สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแยกไม่ออก ระหว่าง โค้ชที่ดี กับ โค้ชที่ถูกใจ ไม่ได้

นอกจากนี้ เขายังวิจารณ์รัฐบาลว่า แยกไม่ออก ระหว่าง ไพ่ที่เป็นการพนัน กับ ไพ่ที่เป็นกีฬา

“ข่าวกีฬาไทยวันนี้ 1. สมาคมฟุตบอลแยกไม่ออกระหว่างโค้ชที่ดีกับโค้ชที่ชอบ 2. รัฐบาลแยกไม่ออกระหว่างไพ่ที่เป็นการพนัน กับไพ่ที่เป็นกีฬา #ไอ้สัส

ป๋าเต็ด ฟาด รัฐบาล
ภาพจาก : FB Yuthana Boonorm

ประเด็นที่ป๋าเต็ดวิจารณ์นั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือเรื่องโค้ชฟุตบอลไทย ซึ่งสังคมกำลังตั้งคำถามว่า สมาคมฯ ใช้มาตรฐานใดในการคัดเลือกโค้ช มีข้อสงสัยว่าสมาคมฯ เลือกจากผลงานและมาตรฐานจริง หรือเลือกจากความชอบส่วนตัวและสายสัมพันธ์

ส่วนที่สองคือประเด็นเรื่องไพ่ ตามกฎหมายไทย ไพ่หลายประเภทถือเป็นการพนัน แต่กลับมีกระแสข่าวว่า รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจผลักดันให้ไพ่บางชนิดกลายเป็นกีฬา ป๋าเต็ดจึงมองว่า รัฐบาลยังขาดความชัดเจนในการแยกแยะเรื่องนี้

การที่บุคคลมีชื่อเสียงออกมาแสดงความเห็นครั้งนี้ ทำให้เสียงวิจารณ์ในวงการกีฬาเพิ่มมากขึ้น ประชาชนต่างคาดหวังความโปร่งใสในระบบ

ชาวเน็ตวิจารณ์ รัฐบาล ปม ไพ่กีฬา
ภาพจาก : FB Yuthana Boonorm

หลายฝ่ายมองว่า สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ควรออกมาชี้แจงเกณฑ์การเลือกโค้ชให้ชัดเจน ขณะเดียวกัน รัฐบาลควรเร่งสร้างความชัดเจนว่า กิจกรรมใดคือกีฬา หรือกิจกรรมใดคือการพนัน เพื่อยุติข้อสงสัยในสังคม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ป๋าเต็ด ยุทธนา โพสต์แรง ตั้งคำถามเกณฑ์เลือกโค้ชบอลไทย ใช่ผลงานหรือแค่ถูกใจ? พร้อมจี้รัฐบาลเคลียร์สถานะ &quot;ไพ่&quot; เป็นกีฬาหรือการพนัน ข่าว

ป๋าเต็ด ซัดแรง รัฐบาล-ส.ฟุตบอล แยก “ไพ่กีฬา” กับ “โค้ชที่ดี” ไม่ออก

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายเกาหลีใต้ ขอความช่วยเหลือกลางถนนสีหนุวิลล์ วอนนำตัวส่งสถานทูต

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมควบคุมโรค เตือนปมบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ยกเคสสหรัฐฯ บาดเจ็บ 164 ราย

41 นาที ที่แล้ว
กรมบัญชีกลางแจงกำหนดการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 800 บาท รอบเก็บตก เศรษฐกิจ

24 ต.ค.68 โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รอบเก็บตก เช็กวิธีแก้ไข-ตรวจสอบสิทธิ์

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ชัดเจน! กัน จอมพลัง รับ เป็นแค่ที่ปรึกษา ไม่ใช่เจ้าของมูลนิธิ “ช่วยสู้”

50 นาที ที่แล้ว
แอนโธนีฮัดสัน โค้ชทีมชาติไทย ข่าวกีฬา

ลือหนัก “แอนโธนี ฮัดสัน” เต็ง 1 โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ สมาคมเรียกประชุมบ่ายนี้

51 นาที ที่แล้ว
ศาลอาญา ยกฟ้อง &quot;กอล์ฟ ธัญญ์วาริน&quot; พ้นผิดคดีหุ้นสื่อ ชี้โจทก์พิสูจน์เจตนาไม่ได้ ข่าว

ศาลอาญา ยกฟ้อง “กอล์ฟ ธัญญ์วาริน” พ้นผิดคดีหุ้นสื่อ ชี้โจทก์พิสูจน์เจตนาไม่ได้

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ย้อนรอยปล้นพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง ร.4 กลางพระราชวังในประเทศฝรั่งเศส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชากังวลอภิสิทธิ์คัมแบ็กหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หวั่นไฟชายแดนปะทุ ข่าว

กัมพูชา กังวล ‘อภิสิทธิ์’ คัมแบ็ก อดีตเคยขัดแย้งกัน หวั่นปัญหาชายแดนปะทุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

นอกใจแฟน? “รัน ทากาฮาชิ” ถูกแฉต่อเนื่อง แอบนัดเจอดารา AV ตัวท็อป ทั้งที่มีแฟนอยู่แล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เทศบาลปากเกร็ดแจงแล้ว ปมปรับพ่อค้าไก่ปิ้งมหาโหด 1.5 แสนบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาดามแป้งอิชิอิ ข่าวกีฬา

หลุดสัมฯ “นักเตะทีมชาติไทยยุคอิชิอิ” ทำไมเสียดายโค้ชญี่ปุ่น เพจดังถามสมาคมใช้อะไรคิด!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอวรงค์&quot; จี้ &quot;อนุทิน&quot; จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต. ข่าว

“หมอวรงค์” จี้ “อนุทิน” จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มหาดไทย สั่งห้ามเล่น “โป๊กเกอร์-ไพ่เผ” ตามนโยบายปราบพนันจริงจัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

รัน ทาคาฮาชิ โดนแฉ แอบซุ่มคบแฟน อินฟลูฯ สาวคนดัง อึ้งซ้ำ นอกใจแฟน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทย ตั้ง &quot;ชูศักดิ์&quot; นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนนัดประชุม เลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้ ข่าวการเมือง

เพื่อไทย ตั้ง “ชูศักดิ์” นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนเลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 จู่ๆ ร่วง 2100 บาท รูปพรรณหยุดที่บาทละ 64,950 บ.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบไกด์ชาวกัมพูชา หลังโพสต์วิจารณ์-ปลุกระดม โค่นรัฐบาล อ้างเลียนแบบม็อบเนปาล ข่าวต่างประเทศ

รวบไกด์ชาวกัมพูชา หลังโพสต์วิจารณ์-ปลุกระดม โค่นรัฐบาล อ้างเลียนแบบม็อบเนปาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อีกแล้ว! พบศพชาวจีน ถูกฆ่ายัดกระสอบ ทิ้งข้างถนน ชานเมืองพนมเปญ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ได้รับรางวัลจาก TikTok หลังทำยอดคนดูทะลุ 1.2 ล้าน บันเทิง

เจนนี่ รับรางวัล หลังไลฟ์คนดูทะลุ 1.2 ล้าน ลั่น ที่หนึ่งในเอเชีย ดีใจเกิดเป็นคนไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย เศรษฐกิจ

ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วรภัค จ่อแถลงบ่ายนี้ ลั่นเอาผิดคนป้ายสีโยง แก๊งสแกมเมอร์ แฉลามปามถึงภรรยารับสินบนคริปโต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เพจดังแจ้ง “คนละครึ่งพลัส” สั่ง “ฟู้ดเดลิเวอรี่” ได้แล้วผ่าน G-Wallet

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิชิอิโดนปลด โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ ข่าวกีฬา

กระแสปลด “อิชิอิ” เสียงติงแฟนบอลเอกฉันฑ์ แฉเบื้องหลังคนสั่งปลด เพจดังหลุดสัมฯ นักเตะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สุริยะ” แง้มคุณสมบัติหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ไม่ใช่คนตระกูล “ชินวัตร”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 14:15 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 14:27 น.
54
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชายเกาหลีใต้ ขอความช่วยเหลือกลางถนนสีหนุวิลล์ วอนนำตัวส่งสถานทูต

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
กรมบัญชีกลางแจงกำหนดการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 800 บาท รอบเก็บตก

24 ต.ค.68 โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รอบเก็บตก เช็กวิธีแก้ไข-ตรวจสอบสิทธิ์

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
แอนโธนีฮัดสัน โค้ชทีมชาติไทย

ลือหนัก “แอนโธนี ฮัดสัน” เต็ง 1 โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ สมาคมเรียกประชุมบ่ายนี้

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
กัมพูชากังวลอภิสิทธิ์คัมแบ็กหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หวั่นไฟชายแดนปะทุ

กัมพูชา กังวล ‘อภิสิทธิ์’ คัมแบ็ก อดีตเคยขัดแย้งกัน หวั่นปัญหาชายแดนปะทุ

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button