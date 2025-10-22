กรมควบคุมโรค เตือนปมบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ยกเคสสหรัฐฯ บาดเจ็บ 164 ราย
กรมควบคุมโรค เตือนปมบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ยกเคสสหรัฐฯ ในช่วงปี 2015-2017 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 164 ราย ย้ำนอกจากอันตรายต่อสุขภาพ ยังเป็นระเบิดพกพาด้วย
จากกรณีที่มีข่าวแบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ทำให้ชิ้นส่วนของบุหรี่ไฟฟ้า พุ่งใส่ร่างกายโดนปอด หัวใจ ได้รับบาดแผลอย่างรุนแรงจนเสียชีวิต เป็นเหตุให้มีชายเสียชีวิต 1 ศพ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีข่าวที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเหตุการณ์ “บุหรี่ไฟฟ้าระเบิด” ส่งผลให้บาดเจ็บและเสียชีวิต ว่า
มีข้อมูลผลการศึกษาประเด็นการบาดเจ็บที่มาจากการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้า จากสหรัฐอเมริกา ปี 2015 – 2017 พบว่า มีผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากบุหรี่ไฟฟ้า ราว 164 ราย ด้วยสาเหตุจากการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งในขณะใช้งานและขณะไม่ได้เปิดเครื่อง โดยส่งผลให้ผู้สูบได้รับบาดเจ็บบริเวณมือ ใบหน้าอย่างรุนแรง เกิดแผลฉีกขาดบริเวณปาก จมูกและฟันหัก บางรายได้รับผลกระทบรุนแรงต่ออวัยวะสำคัญของร่างกาย ทำให้เกิดการเสียเลือด ช็อค และเสียชีวิต
นอกจากนี้ แบตเตอรี่บุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีลิเทียมไอออน ทำให้เกิดบาดแผลไหม้ และเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนรุนแรงได้ ทั้งนี้ ยังพบผู้ป่วย จำนวนกว่า 7,000 ราย ที่ต้องเจ็บป่วยจากการได้รับสารเคมีที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจากการสัมผัส การกลืน และการสูดดม
นพ.มณเฑียร กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ขอเน้นย้ำว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าอันตราย ไม่ปลอดภัย จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน หลีกเลี่ยงการทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบเพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดและผลกระทบต่อสุขภาพ
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน เฝ้าระวังการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า หากพบเห็นการจำหน่ายผ่านร้านค้าหรือช่องทางออนไลน์ สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางแอพพลิเคชั่น “ทางรัฐ” ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วน 1600 เพราะบุหรี่ไฟฟ้าไม่เพียงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่อาจเป็น “ระเบิดพกพา” คร่าชีวิตได้
