ข่าว

กรมควบคุมโรค เตือนปมบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ยกเคสสหรัฐฯ บาดเจ็บ 164 ราย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 13:47 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 13:47 น.
55

กรมควบคุมโรค เตือนปมบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ยกเคสสหรัฐฯ ในช่วงปี 2015-2017 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 164 ราย ย้ำนอกจากอันตรายต่อสุขภาพ ยังเป็นระเบิดพกพาด้วย

จากกรณีที่มีข่าวแบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ทำให้ชิ้นส่วนของบุหรี่ไฟฟ้า พุ่งใส่ร่างกายโดนปอด หัวใจ ได้รับบาดแผลอย่างรุนแรงจนเสียชีวิต เป็นเหตุให้มีชายเสียชีวิต 1 ศพ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีข่าวที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเหตุการณ์ “บุหรี่ไฟฟ้าระเบิด” ส่งผลให้บาดเจ็บและเสียชีวิต ว่า

มีข้อมูลผลการศึกษาประเด็นการบาดเจ็บที่มาจากการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้า จากสหรัฐอเมริกา ปี 2015 – 2017 พบว่า มีผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากบุหรี่ไฟฟ้า ราว 164 ราย ด้วยสาเหตุจากการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งในขณะใช้งานและขณะไม่ได้เปิดเครื่อง โดยส่งผลให้ผู้สูบได้รับบาดเจ็บบริเวณมือ ใบหน้าอย่างรุนแรง เกิดแผลฉีกขาดบริเวณปาก จมูกและฟันหัก บางรายได้รับผลกระทบรุนแรงต่ออวัยวะสำคัญของร่างกาย ทำให้เกิดการเสียเลือด ช็อค และเสียชีวิต

นอกจากนี้ แบตเตอรี่บุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีลิเทียมไอออน ทำให้เกิดบาดแผลไหม้ และเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนรุนแรงได้ ทั้งนี้ ยังพบผู้ป่วย จำนวนกว่า 7,000 ราย ที่ต้องเจ็บป่วยจากการได้รับสารเคมีที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจากการสัมผัส การกลืน และการสูดดม

นพ.มณเฑียร กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ขอเน้นย้ำว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าอันตราย ไม่ปลอดภัย จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน หลีกเลี่ยงการทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบเพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดและผลกระทบต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน เฝ้าระวังการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า หากพบเห็นการจำหน่ายผ่านร้านค้าหรือช่องทางออนไลน์ สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางแอพพลิเคชั่น “ทางรัฐ” ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วน 1600 เพราะบุหรี่ไฟฟ้าไม่เพียงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่อาจเป็น “ระเบิดพกพา” คร่าชีวิตได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ป๋าเต็ด ยุทธนา โพสต์แรง ตั้งคำถามเกณฑ์เลือกโค้ชบอลไทย ใช่ผลงานหรือแค่ถูกใจ? พร้อมจี้รัฐบาลเคลียร์สถานะ &quot;ไพ่&quot; เป็นกีฬาหรือการพนัน ข่าว

ป๋าเต็ด ซัดแรง รัฐบาล-ส.ฟุตบอล แยก “ไพ่กีฬา” กับ “โค้ชที่ดี” ไม่ออก

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายเกาหลีใต้ ขอความช่วยเหลือกลางถนนสีหนุวิลล์ วอนนำตัวส่งสถานทูต

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมควบคุมโรค เตือนปมบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ยกเคสสหรัฐฯ บาดเจ็บ 164 ราย

42 นาที ที่แล้ว
กรมบัญชีกลางแจงกำหนดการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 800 บาท รอบเก็บตก เศรษฐกิจ

24 ต.ค.68 โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รอบเก็บตก เช็กวิธีแก้ไข-ตรวจสอบสิทธิ์

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ชัดเจน! กัน จอมพลัง รับ เป็นแค่ที่ปรึกษา ไม่ใช่เจ้าของมูลนิธิ “ช่วยสู้”

51 นาที ที่แล้ว
แอนโธนีฮัดสัน โค้ชทีมชาติไทย ข่าวกีฬา

ลือหนัก “แอนโธนี ฮัดสัน” เต็ง 1 โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ สมาคมเรียกประชุมบ่ายนี้

52 นาที ที่แล้ว
ศาลอาญา ยกฟ้อง &quot;กอล์ฟ ธัญญ์วาริน&quot; พ้นผิดคดีหุ้นสื่อ ชี้โจทก์พิสูจน์เจตนาไม่ได้ ข่าว

ศาลอาญา ยกฟ้อง “กอล์ฟ ธัญญ์วาริน” พ้นผิดคดีหุ้นสื่อ ชี้โจทก์พิสูจน์เจตนาไม่ได้

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ย้อนรอยปล้นพระมหาพิชัยมงกุฎจำลอง ร.4 กลางพระราชวังในประเทศฝรั่งเศส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชากังวลอภิสิทธิ์คัมแบ็กหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หวั่นไฟชายแดนปะทุ ข่าว

กัมพูชา กังวล ‘อภิสิทธิ์’ คัมแบ็ก อดีตเคยขัดแย้งกัน หวั่นปัญหาชายแดนปะทุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

นอกใจแฟน? “รัน ทากาฮาชิ” ถูกแฉต่อเนื่อง แอบนัดเจอดารา AV ตัวท็อป ทั้งที่มีแฟนอยู่แล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เทศบาลปากเกร็ดแจงแล้ว ปมปรับพ่อค้าไก่ปิ้งมหาโหด 1.5 แสนบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาดามแป้งอิชิอิ ข่าวกีฬา

หลุดสัมฯ “นักเตะทีมชาติไทยยุคอิชิอิ” ทำไมเสียดายโค้ชญี่ปุ่น เพจดังถามสมาคมใช้อะไรคิด!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอวรงค์&quot; จี้ &quot;อนุทิน&quot; จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต. ข่าว

“หมอวรงค์” จี้ “อนุทิน” จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มหาดไทย สั่งห้ามเล่น “โป๊กเกอร์-ไพ่เผ” ตามนโยบายปราบพนันจริงจัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

รัน ทาคาฮาชิ โดนแฉ แอบซุ่มคบแฟน อินฟลูฯ สาวคนดัง อึ้งซ้ำ นอกใจแฟน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทย ตั้ง &quot;ชูศักดิ์&quot; นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนนัดประชุม เลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้ ข่าวการเมือง

เพื่อไทย ตั้ง “ชูศักดิ์” นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนเลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 จู่ๆ ร่วง 2100 บาท รูปพรรณหยุดที่บาทละ 64,950 บ.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบไกด์ชาวกัมพูชา หลังโพสต์วิจารณ์-ปลุกระดม โค่นรัฐบาล อ้างเลียนแบบม็อบเนปาล ข่าวต่างประเทศ

รวบไกด์ชาวกัมพูชา หลังโพสต์วิจารณ์-ปลุกระดม โค่นรัฐบาล อ้างเลียนแบบม็อบเนปาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อีกแล้ว! พบศพชาวจีน ถูกฆ่ายัดกระสอบ ทิ้งข้างถนน ชานเมืองพนมเปญ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ได้รับรางวัลจาก TikTok หลังทำยอดคนดูทะลุ 1.2 ล้าน บันเทิง

เจนนี่ รับรางวัล หลังไลฟ์คนดูทะลุ 1.2 ล้าน ลั่น ที่หนึ่งในเอเชีย ดีใจเกิดเป็นคนไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย เศรษฐกิจ

ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วรภัค จ่อแถลงบ่ายนี้ ลั่นเอาผิดคนป้ายสีโยง แก๊งสแกมเมอร์ แฉลามปามถึงภรรยารับสินบนคริปโต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เพจดังแจ้ง “คนละครึ่งพลัส” สั่ง “ฟู้ดเดลิเวอรี่” ได้แล้วผ่าน G-Wallet

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิชิอิโดนปลด โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ ข่าวกีฬา

กระแสปลด “อิชิอิ” เสียงติงแฟนบอลเอกฉันฑ์ แฉเบื้องหลังคนสั่งปลด เพจดังหลุดสัมฯ นักเตะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สุริยะ” แง้มคุณสมบัติหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ไม่ใช่คนตระกูล “ชินวัตร”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 13:47 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 13:47 น.
55
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชายเกาหลีใต้ ขอความช่วยเหลือกลางถนนสีหนุวิลล์ วอนนำตัวส่งสถานทูต

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
กรมบัญชีกลางแจงกำหนดการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 800 บาท รอบเก็บตก

24 ต.ค.68 โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รอบเก็บตก เช็กวิธีแก้ไข-ตรวจสอบสิทธิ์

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
แอนโธนีฮัดสัน โค้ชทีมชาติไทย

ลือหนัก “แอนโธนี ฮัดสัน” เต็ง 1 โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ สมาคมเรียกประชุมบ่ายนี้

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
กัมพูชากังวลอภิสิทธิ์คัมแบ็กหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หวั่นไฟชายแดนปะทุ

กัมพูชา กังวล ‘อภิสิทธิ์’ คัมแบ็ก อดีตเคยขัดแย้งกัน หวั่นปัญหาชายแดนปะทุ

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button