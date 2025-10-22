ข่าวการเมือง

“วิสุทธิ์” ยันไม่มีใครบีบ “อิ๊งค์” ออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรค เดินหน้าสู้เลือกตั้ง

เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 10:00 น.
60

วิสุทธิ์ ยันไม่มีใครบีบ อิ๊งค์ แพทองธาร ออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรค แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า ตอนนี้ยังไม่ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ และประธาน สส.พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่า น.ส.แพทองธารพูดชัดเจนตั้งแต่วันเปิดตัวผู้สมัคร สส.เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่าต้องการให้พรรคเดินหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า เพื่อให้พรรคเปลี่ยนผู้บริหาร รวมทั้งปรับปรุงทุกอย่าง ตั้งแต่กรรมการสรรหา ทีมที่ช่วยปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครทุกคน น.ส.แพทองธารต้องการให้เป็นรูปแบบคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันจะรักษาการไปก่อน

และจะเลือกตั้งใหม่ภายในเดือนพ.ย.ก็ไม่มีอะไรเป็นข้อกังวล เพราะเป็นความตั้งใจของ น.ส.แพทองธารมานานแล้ว เมื่อวันที่ 21 ต.ค.จึงตัดสินใจว่าจะลาออกในวันนี้ ซึ่งเหมาะสมที่สุด จะชี้แจงที่มาที่ไป จะได้ทำความเข้าใจ ว่าน.ส.แพทองธารยังอยู่เพื่อไทยเหมือนเดิม ไม่ได้ทิ้งพรรคไปไหน

เมื่อถามว่า ข้อบังคับพรรคไปสอดคล้องหรือขัดแย้งกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คดีคลิปเสียงอย่างไรถึงกังวลเรื่องนี้ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ทุกคนบอกสารพัด บางคนก็นึกไปเองว่าคนนั้นมาบีบ คนนี้มาบีบ ไม่มีใครบีบ น.ส.แพทองธาร เพราะมีความตั้งใจว่าต้องการให้พรรคเดินหน้า และสนับสนุนการทำงานของพรรคในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างเต็มที่ ก็ไม่มีอะไรเป็นข้อกังวล

เมื่อถามว่า ข้อบังคับพรรคไม่ได้ห้ามเรื่องมาตรฐานจริยธรรมใช่หรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ไม่ได้ห้าม ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ ก็คิดว่าเพื่อไม่ให้ใครมีปัญหา หรือไปร้องเรียนอะไร รวมถึงคนที่ปรารถนาดีต่อพรรคก็ไม่อยากให้เป็นข้อกังวลในการทำหน้าที่ของหัวหน้าพรรค

เมื่อถามว่า เป็นเพราะเหตุผลที่ประเมินว่าจะยุบสภาก่อนครบ 4 เดือนหรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า เป็นการเตรียมความพร้อมมากกว่าในการสรรหาผู้สมัคร และทำหน้าที่ทางการเมือง เพราะต่อจากนี้ไปสมาชิกพรรคจะออกไปปราศรัย พบปะและรับฟังความคิดเห็นประชาชนว่า หากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลต้องการให้ทำอะไร เราเชื่อมั่นใจว่าพรรคจะเดินหน้าได้อย่างเต็มที่

เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธารยืนยันใช่หรือไม่ว่าครอบครัวชินวัตรยังสนับสนุนพรรคเพื่อไทยต่อไป นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า แน่นอนว่ายังอยู่ และอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะเมื่อลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็ยังทำงานในฐานะสมาชิกพรรค และเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทย

เมื่อถามว่า ได้พูดถึงหัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วหรือยัง นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ยัง ตอนนี้ให้รักษาการก่อน ส่วนเรื่องหัวหน้าพรรคคนใหม่กรรมการบริหารพรรค และ สส.พรรคจะต้องพิจารณาร่วมกันเพื่อเป็นมติของพรรค

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

