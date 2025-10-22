ข่าว

คุมตัว 3 นทท. ญี่ปุ่น คุกคามช่างผมสาว ลั่น ‘อยากขอโทษ’ ถูกแจ้งข้อหา โทษปรับไม่เกิน 5 พัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 10:03 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 10:03 น.
63
ตำรวจพัทยาคุมตัวนทท.ญี่ปุ่น คุกคามช่างผมสาวแล้ว

ตำรวจพัทยาคุมตัว นทท.ญี่ปุ่น เปิดกระโปรง-คุกคามช่างผมสาวไทย ลั่น ‘อยากขอโทษ’ ล่าสุดถูกแจ้งข้อหาอนาจารในที่สาธารณะ โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

จากกรณีดราม่าร้อนแรงที่เจ้าของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาออกมาโพสต์คลิปแฉพฤติกรรมกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 3 รายที่เข้ามาก่อกวน หยิบอุปกรณ์ภายในร้าน ทั้งปัตตาเลี่ยนและกรรไกรมาเล่นกัน, คุกคามด้วยการพยายามเปิดกระโปรง, เหยียดลูกค้า LGBTQ ภายในร้าน และหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยาได้ติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาสอบสวนแล้ว

ความคืบหน้าล่าสุด ร.ต.ท.อนิรุจน์ เจ๊ะเหราะ รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองพัทยา นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าเชิญตัวกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นทั้ง 4 คน จากโรงแรมที่พักย่านพัทยาสายสองมายังโรงพักเพื่อสอบปากคำ แต่ทันทีที่นักท่องเที่ยว 3 คนในกลุ่มผู้ก่อเหตุเห็นผู้สื่อข่าวก็พยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยและรีบเดินหนีเข้าไปในห้องสอบสวนทันที

หลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่พักใหญ่ ทั้งหมดก็ได้ยอมเปิดปาก กล่าวผ่านแอปพลิเคชันแปลภาษาเพียงสั้น ๆ ว่า “อยากขอโทษ” พร้อมทั้งยกมือไหว้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่ขอเปิดเผยถึงสาเหตุหรือเรื่องราวอื่นใด

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ น.ส.กนกกาญจน์ (สงวนนามสกุล) เจ้าของร้านผู้เสียหาย ได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า เธอต้องอดทนอย่างมากขณะให้บริการลูกค้า ในสมองคิดอยู่ตลอดเวลาว่าควรจะหยุดตัดผมแล้วเคลียร์ปัญหาก่อนดีหรือไม่ แต่สุดท้ายก็อดทนจนตัดเสร็จ และต้องกลั้นน้ำตาไว้ภายใต้แมสก์

เจ้าตัวยืนยันว่าต้องการดำเนินคดีเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและต้องการให้เป็นบทเรียนว่าไม่ควรดูถูกหรือกระทำพฤติกรรมเช่นนี้กับใครก็ได้

ฝั่ง ร.ต.ท.อนิรุจน์ เผยว่า เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 ฐานกระทำการอันเป็นที่น่ารังเกียจแก่ศีลธรรมในที่สาธารณะหรือกระทำการลามกอนาจารอย่างอื่น ซึ่งเป็นความผิดลหุโทษ มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ทั้งนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวได้แสดงความประสงค์ที่จะขอโทษผู้เสียหายด้วยตนเอง แต่เนื่องจาก น.ส.กนกกาญจน์ เดินทางไปต่างจังหวัด จึงคาดว่าจะมีการนัดหมายเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (22 ตุลาคม 2568)

นักท่องเที่ยวญี่ปุ้นลวนลามช่างทำผมไทยนักท่องเที่ยวเปิดกางเกงช่างตัดผมนักท่องเที่ยวเปิดกางเกงช่างตัดผม-2

@k.k_pty #อย่าทำแบบนี้กับใครอีก ควรให้เกียรติผู้หญิงหน่อยมั้ย อย่าคิดว่าจะ ปฏิบัติแบบนี้กับใครก็ได้ ##นักท่องเที่ยวนิสัยไม่ดี##ช่างตัดผมพัทยา##ช่างตัดผมโดนล ♬ เสียงต้นฉบับ – K.K Hairstyles @Pattaya

63
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

