“แพทองธาร” ลั่นไม่ทิ้งเพื่อไทย พร้อมสู้ บอกพรรคถูกกระทำให้เป็นฝ่ายค้าน
อิ๊งค์ แพทองธาร ลั่นไม่ทิ้งเพื่อไทย พร้อมสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ บอกพรรคถูกกระทำให้เป็นฝ่ายค้าน ไม่เชื่อพรรคเพื่อไทยสูญพันธุ์
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ที่แห่งนี้เป็นมากกว่าพรรคการเมือง ที่นี่คือบ้านของพรรคเพื่อไทย ที่นี่คือบ้านของคนเพื่อไทย เราจะไม่ทิ้งกันไปไหน ดิฉันขอขอบคุณจากหัวใจค่ะ
ดิฉันพร้อม พรรคเพื่อไทยพร้อม
ดิฉันและผู้เสนอตัวลงสมัครทุกท่าน จะทำให้เต็มที่ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ยืนสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับทุกท่านจนสุดทาง และมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ถ้าเราทุ่มเทจนสุดทาง เราจะมีโอกาส เพื่อไปสร้างโอกาสที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ”
ทั้งนี้ น.ส.แพทองธาร เปิดตัว 185 ผู้เสนอตัวเป็นผู้สมัคร สส. ชุดแรก จากทั่วประเทศ เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งปี 69 พร้อมกล่าวด้วยว่า”รัฐบาลพรรคเพื่อไทยถูกกระทำให้เป็นฝ่ายค้าน “ทักษิณ ชินวัตร” ผู้ก่อตั้งพรรคอยู่ในเรือนจำ โดยคดีที่ตั้งต้นด้วยอำนาจรัฐประหาร มีคำพูดที่บอกกันว่าพรรคเพื่อไทย มาถึงทางตัน พรรคเพื่อไทยตายแน่นอน พรรคเพื่อไทยสูญพันธุ์แน่นอน ตนไม่เคยเชื่ออย่างนั้นเลย
ถ้าพรรคเพื่อไทยจะสูญพันธุ์ พรรคเพื่อไทยสูญพันธุ์ไปนานแล้ว เราเป็นพรรคการเมืองที่มีผลงานเป็นรูปธรรมมากที่สุด และต้องเผชิญชะตากรรมทางการเมืองสาหัสที่สุด พรรคนี้โดนรัฐประหารมาแล้วสองครั้ง ถูกยุบพรรคไปแล้ว 2 พรรค กรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์เกือบ 200 คน นายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้งถึง 6 คน
ดิฉันพร้อมสู้ และพรรคเพื่อไทยก็พร้อมสู้ ประเทศไทยต้องการการเมืองที่สร้างสรรค์ ต้องการการเมืองที่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชน”
