สะพัด! “แพทองธาร” เตรียมลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ในที่ประชุมวันนี้
จับตาท่ามกลางกระแสข่าวลือว่า แพทองธาร ชินวัตร เตรียมลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในที่ประชุมวันนี้ ผลพวงคลิปเสียงฮุนเซน
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานถึงกระแสข่าวว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมลาออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในวันนี้ (22 ต.ค. 68) เพื่อเป็นการเปิดทางให้มีการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ โดยจะได้มีการกำหนดวันประชุมวิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เบื้องต้นมีรายงานว่า น.ส.แพทองธาร จะเรียกประชุมในเวลา 8.30 น. และเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในเวลา 09.30 น.
สำหรับที่ลาออกนั้นมีรายงานว่า น.ส.แพทองธาร เนื่องจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ให้ น.ส.แพทองธาร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะขาดคุณสมบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีคลิปเสียงสนทนากับ ฮุนเซน กรณีชายแดนไทย-กัมพูชา
แม้ว่าตามข้อบังคับพรรคจะไม่ได้มีการกำหนดไว้ แต่ในการเลือกตั้ง สส. หัวหน้าพรรคจะต้องไปเซ็นรับรองผู้สมัคร จึงทำให้ในอนาคตอาจจะมีผู้ไปร้องต่อศาลหรือองค์กรต่างๆ ได้ ซึ่งหากมีผู้ไปร้อง ผู้สมัครของเราก็จะไม่สามารถสมัครได้ จึงถือเป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อพรรคในอนาคต
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “แพทองธาร” ลั่นไม่ทิ้งเพื่อไทย พร้อมสู้ บอกพรรคถูกกระทำให้เป็นฝ่ายค้าน
- เปิดคลิป อดีตนายกฯ แพทองธาร นำทีมพท. ลุยน้ำท่วมอุตรดิตถ์ช่วยผู้ประสบภัย
- “แพทองธาร” พร้อมครอบครัว ถึงคลองเปรม เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” เป็นวันแรก หลังพ้นกักโรค
ติดตาม The Thaiger บน Google News: