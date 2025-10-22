ข่าว

สะพัด! “แพทองธาร” เตรียมลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ในที่ประชุมวันนี้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 07:57 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 08:00 น.
58

จับตาท่ามกลางกระแสข่าวลือว่า แพทองธาร ชินวัตร เตรียมลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในที่ประชุมวันนี้ ผลพวงคลิปเสียงฮุนเซน

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานถึงกระแสข่าวว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมลาออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในวันนี้ (22 ต.ค. 68) เพื่อเป็นการเปิดทางให้มีการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ โดยจะได้มีการกำหนดวันประชุมวิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อีกครั้งหนึ่ง

เบื้องต้นมีรายงานว่า น.ส.แพทองธาร จะเรียกประชุมในเวลา 8.30 น. และเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในเวลา 09.30 น.

สำหรับที่ลาออกนั้นมีรายงานว่า น.ส.แพทองธาร เนื่องจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ให้ น.ส.แพทองธาร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะขาดคุณสมบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีคลิปเสียงสนทนากับ ฮุนเซน กรณีชายแดนไทย-กัมพูชา

แม้ว่าตามข้อบังคับพรรคจะไม่ได้มีการกำหนดไว้ แต่ในการเลือกตั้ง สส. หัวหน้าพรรคจะต้องไปเซ็นรับรองผู้สมัคร จึงทำให้ในอนาคตอาจจะมีผู้ไปร้องต่อศาลหรือองค์กรต่างๆ ได้ ซึ่งหากมีผู้ไปร้อง ผู้สมัครของเราก็จะไม่สามารถสมัครได้ จึงถือเป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อพรรคในอนาคต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แพทองธารลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ข่าว

ด่วน! “แพทองธาร” ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยกเครื่องเล็งชนะเลือกตั้ง

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลตุรกี บังคับอดีตสามีจ่ายเงินชดใช้ เหตุตั้งชื่ออดีตภรรยาในมือถือว่า “อ้วน”

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพจดัง ขอโทษ “พลเอกวิชญ์” โพสต์ทำเข้าใจผิด เอี่ยวสแกมเมอร์เขมร

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อัยการเปิดมูลค่า อัญมณีถูกขโมยจากลูฟวร์ หวั่นถูกทำลายไปแล้ว

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เคสแรกในไทย หนุ่มกู้ภัยดับ บุหรี่ไฟฟ้าระเบิด นิ้วขาด ชิ้นส่วนพุ่งโดนหัวใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นเปิดตัว &quot;เครื่องซักมนุษย์&quot; กลางงาน Expo กับเทคโนโลยีสุดล้ำ เหมือนมีสปาส่วนตัว ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเปิดตัว “เครื่องซักมนุษย์” กลางงาน Expo พร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำ เหมือนมีสปาส่วนตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สะพัด! “แพทองธาร” เตรียมลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ในที่ประชุมวันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ที่ประชุม IPU เห็นชอบ “ปราบสแกมเมอร์” เป็นวาระเร่งด่วน เขมรไม่ร่วมประชุม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศ. เชิญชวนผู้กู้ยืมปรับโครงสร้างหนี้ ก.ย. 67 เศรษฐกิจ

กยศ. ไม่อนุมัติเงินกู้ “เด็กซิ่ว” เกือบ 3,000 ราย ชี้ติดเงื่อนไข “ห้ามซิ่ว” หวั่นหลุดระบบการศึกษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวอังกฤษ ชีวิตพลิก หลังป่วยเส้นเลือดสมองแตก ฟื้นขึ้นมาพูด อังกฤษสำเนียงไทยแทน ข่าวต่างประเทศ

สาวอังกฤษ ชีวิตพลิก หลังป่วยเส้นเลือดสมองแตก ฟื้นขึ้นมาพูด อังกฤษสำเนียงไทยแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังเลื่อนเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ต้นปีหน้า เช็กคุณสมบัติผู้มีสิทธิ เศรษฐกิจ

คลังเลื่อนเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ต้นปีหน้า เช็กคุณสมบัติเบื้องต้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มวัยแค่ 23 ถูกยุงกัด สุดท้ายป่วยอัมพาต พูด-กลืนไม่ได้ ทรุดในไม่กี่วัน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดแกร่ง! นักวิ่งทีมชาติ เวเนซุเอลา ดีกรีแชมป์ อุ้มท้อง 7 เดือน ลงแข่งวิ่งไกล 10 กม. ข่าวต่างประเทศ

สุดแกร่ง! นักวิ่งทีมชาติ เวเนซุเอลา ดีกรีแชมป์ อุ้มท้อง 7 เดือน ลงแข่งวิ่งไกล 10 กม.

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับช็อก! นางเอกดัง ต้องสงสัยพัวพันยาเสพติด หอบข้าวของหนีออกนอกประเทศ บันเทิง

แฟนคลับช็อก! นางเอกดัง ต้องสงสัยพัวพันยาเสพติด หอบข้าวของหนีออกนอกประเทศ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศัลยกรรมจมูก ไมเคิลแจ็คสัน ข่าวต่างประเทศ

สาวทุ่ม 8 แสน ผ่าจมูก 3 หน รีวิวจุดพลาดเจอแซะแรงเหมือน “ไมเคิล แจ็คสัน”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหลือจะเชื่อ หนุ่มจีนป่วย “นิ่วในไต” เที่ยว USJ ขึ้นรถไฟเหาะ 3 รอบ สรุปนิ่วหลุด หายเป็นปลิดทิ้ง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกตลอดชีวิตครูหญิง ฆ่าโหดนักเรียนวัย 8 ขวบ ข่าวต่างประเทศ

คุกตลอดชีวิต ครูโหดแทงเด็ก 8 ขวบดับ อ้างป่วยซึมเศร้า เผยคำสารภาพสุดช็อก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แจกของดี! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 พฤศจิกายน 2568 คอหวยส่องด่วนก่อนใคร

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิชิอิ มาดามแป้ง ข่าวกีฬา

อิชิอิ เดือด! ทีมชาตไทยปลดฟ้าผ่า ซัดแรงสมาคมบอล “ไม่จริงใจเอาเสียเลย”

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภาฯ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 309 เสียง ข่าว

ผ่านแล้ว! ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เอาผิดผู้ก่อมลพิษ คาดแล้วเสร็จก่อนยุบสภา ปี 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สภาฯ มีมติ 184 ต่อ 133 เสียง ค้านนิรโทษกรรมเยาวชน-ผู้ต้องหาคดี 112 แบบมีเงื่อนไข

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บียาร์เรอัล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พีเอสวี พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลังประชารัฐนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ ข่าวการเมือง

เปิด 3 นโยบายเรือธง “พปชร.” เบี้ยผู้สูงอายุ 5000 มารดาประชารัฐ-เรียนฟรี ตั้งครรภ์รับ 37000 บ.

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 07:57 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 08:00 น.
58
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลตุรกี บังคับอดีตสามีจ่ายเงินชดใช้ เหตุตั้งชื่ออดีตภรรยาในมือถือว่า “อ้วน”

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

เพจดัง ขอโทษ “พลเอกวิชญ์” โพสต์ทำเข้าใจผิด เอี่ยวสแกมเมอร์เขมร

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

อัยการเปิดมูลค่า อัญมณีถูกขโมยจากลูฟวร์ หวั่นถูกทำลายไปแล้ว

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
ญี่ปุ่นเปิดตัว &quot;เครื่องซักมนุษย์&quot; กลางงาน Expo กับเทคโนโลยีสุดล้ำ เหมือนมีสปาส่วนตัว

ญี่ปุ่นเปิดตัว “เครื่องซักมนุษย์” กลางงาน Expo พร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำ เหมือนมีสปาส่วนตัว

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button