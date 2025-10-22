ข่าว

ด่วน! “แพทองธาร” ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยกเครื่องเล็งชนะเลือกตั้ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 09:14 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 09:15 น.
69
แพทองธารลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

แพทองธาร ชินวัตร ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยกเครื่องเล็งชนะเลือกตั้ง ยืนยันยังเป็นสมาชิกพรรคเหมือนเดิม พร้อมยืนเคียงข้างประชาชน

พรรคเพื่อไทย โพสต์แถลงการณ์ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า “เรียน เพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทย ผู้สนับสนุนพรรค และพี่น้องประชาชนทุกคน

วันนี้ดิฉันตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ด้วยความตั้งใจว่าเป็นการเริ่มต้นยกเครื่องพรรคเพื่อไทย ตามที่ดิฉันประกาศไว้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ กล้าหาญในการเปลี่ยนแปลง เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน เราอยู่ในยุคที่สังคมโลกเปราะบาง ซับซ้อน อ่อนไหว คาดเดาได้ยาก ประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่สุดในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ดังนั้นพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองหลักของประเทศจึงจำเป็นต้องยกเครื่อง พลิกโฉม เปลี่ยนโครงสร้าง กระบวนการ และวิธีคิดใหม่ทั้งหมด เพื่อให้พรรคสามารถชนะเลือกตั้ง แล้วไปยกเครื่อง พลิกฟื้นประเทศไทยต่อไป

ดิฉันเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงพรรคเพื่อไทยต้องเริ่มต้นโดยเร็วที่สุด ดิฉันจึงเลือกการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคยกเครื่องได้อย่างอิสระ และสร้างพรรคใหม่ที่สมบูรณ์แบบ

แม้ดิฉันลาออกในวันนี้ แต่ดิฉันยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และจะร่วมกับพวกเราทุกคน สร้างพรรคเพื่อไทยยุคใหม่ ที่พร้อมจะยืนเคียงข้างประชาชน และทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อประเทศชาติที่รักของเราทุกคน

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;หมอวรงค์&quot; จี้ &quot;อนุทิน&quot; จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต. ข่าว

“หมอวรงค์” จี้ “อนุทิน” จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต.

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มหาดไทย สั่งห้ามเล่น “โป๊กเกอร์-ไพ่เผ” ตามนโยบายปราบพนันจริงจัง

18 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

สื่อญี่ปุ่นออกโรงแฉ “รัน ทาคาฮาชิ” นักวอลเลย์บอลซูเปอร์สตาร์ แอบซุ่มคบกับอินฟลูฯ สาวคนดัง

19 นาที ที่แล้ว
เพื่อไทย ตั้ง &quot;ชูศักดิ์&quot; นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนนัดประชุม เลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้ ข่าวการเมือง

เพื่อไทย ตั้ง “ชูศักดิ์” นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนเลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้

25 นาที ที่แล้ว
ราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 จู่ๆ ร่วง 2100 บาท รูปพรรณหยุดที่บาทละ 64,950 บ.

29 นาที ที่แล้ว
รวบไกด์ชาวกัมพูชา หลังโพสต์วิจารณ์-ปลุกระดม โค่นรัฐบาล อ้างเลียนแบบม็อบเนปาล ข่าวต่างประเทศ

รวบไกด์ชาวกัมพูชา หลังโพสต์วิจารณ์-ปลุกระดม โค่นรัฐบาล อ้างเลียนแบบม็อบเนปาล

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อีกแล้ว! พบศพชาวจีน ถูกฆ่ายัดกระสอบ ทิ้งข้างถนน ชานเมืองพนมเปญ

32 นาที ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ได้รับรางวัลจาก TikTok หลังทำยอดคนดูทะลุ 1.2 ล้าน บันเทิง

เจนนี่ รับรางวัล หลังไลฟ์คนดูทะลุ 1.2 ล้าน ลั่น ที่หนึ่งในเอเชีย ดีใจเกิดเป็นคนไทย

34 นาที ที่แล้ว
ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย เศรษฐกิจ

ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

วรภัค จ่อแถลงบ่ายนี้ ลั่นเอาผิดคนป้ายสีโยง แก๊งสแกมเมอร์ แฉลามปามถึงภรรยารับสินบนคริปโต

47 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เพจดังแจ้ง “คนละครึ่งพลัส” สั่ง “ฟู้ดเดลิเวอรี่” ได้แล้วผ่าน G-Wallet

49 นาที ที่แล้ว
อิชิอิโดนปลด โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ ข่าวกีฬา

กระแสปลด “อิชิอิ” เสียงติงแฟนบอลเอกฉันฑ์ แฉเบื้องหลังคนสั่งปลด เพจดังหลุดสัมฯ นักเตะ

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สุริยะ” แง้มคุณสมบัติหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ไม่ใช่คนตระกูล “ชินวัตร”

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงข้ามเพศอินเดีย 24 คน ซดน้ำยาล้างพื้น หวังฆ่าตัวตายหมู่ เรียกร้องความเป็นธรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เคาะแล้วเที่ยวลดหย่อนภาษี สูงสุด 20,000 บาท เริ่ม 29 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

สายเที่ยวเฮ เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 20000 เริ่ม 29 ต.ค.68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป๊ก ผลิตโชค เตรียมเข้าพบตร. หลังผลตรวจสารเสพติดออก ทนายรณรงค์ เคลื่อนไหวทันที บันเทิง

เป๊ก ผลิตโชค เตรียมเข้าพบตร. หลังผลตรวจสารเสพติดออก ทนายรณรงค์ เคลื่อนไหวทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเตือน ขายสิทธิคนละครึ่งพลัส เข้าข่ายฉ้อโกง เจอโทษคุกไม่เกิน 3 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อิ๊งค์ เปิดใจกลางที่ประชุม เปิดสาเหตุลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมตัวให้พร้อม วันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน ชวนส่องไฮไลต์งานใหญ่ทั้งกรุงเทพฯ สุโขทัย เชียงใหม่ พร้อมทิปส์เที่ยวแบบครบ-คม-ล้ำ ท่องเที่ยว

ลอยกระทง 2568 ตรงกับวันไหน? ชวนส่องไฮไลต์ งานใหญ่ทั่วไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ห้ามพลาด! “สุกี้ตี๋น้อย” จัดโปร “คนละครึ่งพลัส” ไม่ต้องลงทะเบียน คืนนี้คืนเดียวเท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ คนที่ 31 หลังประกาศ “ลาออก” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจพัทยาคุมตัวนทท.ญี่ปุ่น คุกคามช่างผมสาวแล้ว ข่าว

คุมตัว 3 นทท. ญี่ปุ่น คุกคามช่างผมสาว ลั่น ‘อยากขอโทษ’ ถูกแจ้งข้อหา โทษปรับไม่เกิน 5 พัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วิสุทธิ์” ยันไม่มีใครบีบ “อิ๊งค์” ออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรค เดินหน้าสู้เลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองคำดิ่งหนักเช้านี้ (22 ต.ค.) ทั้งในและต่างประเทศ หลังพุ่งทำสถิติสูงสุด นักวิเคราะห์ชี้ปัจจัยหลักมาจากแรงเทขายทำกำไร-ปัจจัยทางเทคนิค ไม่ใช่สัญญาณเศรษฐกิจทรุด ราคาทองวันนี้

ทองร่วงแรง 2,500 บาท คาด เทขายทำกำไร ไม่ใช่สัญญาณเศรษฐกิจทรุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มีดพับถูกยึดจากสนามบิน ข่าว

โหนกระแสต้องเข้า ถกวุ่น “มีดพับยึดจากสนามบิน โผล่ขายออนไลน์จี้สุวรรณภูมิตอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 09:14 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 09:15 น.
69
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คู่มือจำนำรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และรถมอเตอร์ไซค์ เตรียมตัวอย่างไร ให้โอกาสอนุมัติผ่านเพิ่มขึ้น

คู่มือจำนำรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และรถมอเตอร์ไซค์ เตรียมตัวอย่างไร ให้โอกาสอนุมัติผ่านเพิ่มขึ้น

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

มหาดไทย สั่งห้ามเล่น “โป๊กเกอร์-ไพ่เผ” ตามนโยบายปราบพนันจริงจัง

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

สื่อญี่ปุ่นออกโรงแฉ “รัน ทาคาฮาชิ” นักวอลเลย์บอลซูเปอร์สตาร์ แอบซุ่มคบกับอินฟลูฯ สาวคนดัง

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
เพื่อไทย ตั้ง &quot;ชูศักดิ์&quot; นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนนัดประชุม เลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้

เพื่อไทย ตั้ง “ชูศักดิ์” นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนเลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button