สาวอังกฤษ ชีวิตพลิก หลังป่วยเส้นเลือดสมองแตก ฟื้นขึ้นมาพูด อังกฤษสำเนียงไทยแทน
สาวอังกฤษ วัย 29 ปี ตื่นขึ้นมาพูดอังกฤษสำเนียงไทย หลังเป็นอัมพาตจากเส้นเลือดสมองแตกขณะเที่ยวต่างประเทศ แม้ทำกายภาพแล้ว
แคธี วอร์เรน วัย 29 ปี นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ได้ประสบกับเหตุการณ์ในขณะเดินทางไปพักผ่อนที่เฟทิเย ประเทศตุรกี เพื่อฉลองวันเกิดปีที่ 28 แคธีกำลังจะไปรับประทานอาหารเย็น แต่จู่ ๆ กลับรู้สึกวิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรง ขาไม่สามารถขยับได้ ทำให้เดินไม่ได้ โดดยก่อนหน้านั้นมีเพียงอาการปวดศีรษะอย่างหนัก ซึ่งแคธีเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าตนเป็นโรคลมแดด
เพื่อนจึงรีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ แคธีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้ารับการสแกนหลายครั้ง ผลตรวจยืนยันว่า แคธีมีภาวะหลอดเลือดในสมองแตก วันต่อมา แคธีตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาล พบว่าร่างกายซีกซ้ายเป็นอัมพาต และตกใจเมื่อพบว่า สำเนียงภาษาอังกฤษแฮมเชียร์ของเธอเปลี่ยนไปเป็นสำเนียงไทย และฟังดูคล้ายสำเนียงของแม่เธอที่เป็นชาวไทยด้วย
ในเดือนมีนาคม 2025 แพทย์วินิจฉัยว่า แคธีเป็น Foreign Accent Syndrome (โรคสำเนียงต่างประเทศเฉียบพลัน) ภาวะนี้พบได้ยากมาก ทำให้คำพูดของบุคคลเปลี่ยนไปใช้สำเนียงที่แตกต่างจากปกติ ทำให้คนอื่นคิดว่าพูดสำเนียงต่างประเทศ
แคธีเข้ารับการบำบัดด้านการพูดตั้งแต่นั้นมา แต่สำเนียงยังไม่กลับมาเป็นปกติ ด้านแพทย์ไม่อาจรับประกันว่าจะหายได้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่พบได้ยากมาก แคธีกล่าวว่าเธอรู้สึก “สูญเสียส่วนหนึ่งของตัวตนไป”
แคธีใช้เวลาหนึ่งเดือนรักษาตัวที่โรงพยาบาลในตุรกีก่อนที่แพทย์จะอนุญาตให้เดินทางกลับสหราชอาณาจักรในเดือนตุลาคม 2024 เมื่อกลับถึงอังกฤษ เธอใช้เวลาอีกสองเดือนเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตามด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพอีกสามเดือน
แคธีต้องเรียนรู้ที่จะเดินอีกครั้ง โดยเริ่มจากต้องมีคนช่วยเดินสามคนในตอนแรก ใช้เวลาวันละประมาณห้านาทีต่อวันเป็นเวลาหนึ่งเดือน จากนั้นเธอจึงเดินด้วยอุปกรณ์ช่วยเดินที่แตกต่างกัน เช่น ไม้สามขา ไม้ค้ำยัน และตอนนี้เธอสามารถเดินได้ด้วยตัวเองแล้ว
ผู้หญิงชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งชื่อ โซอี้ โคลส์ วัย 36 ปี มีปัญหานี้เช่นกัน เมื่อเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับสำเนียงเวลส์ ทำให้เธอรู้สึกกังวลที่จะออกจากบ้านในเมืองสแตมฟอร์ด ลิงคอล์นเชอร์ เพราะรู้สึกว่า “ไม่เข้าพวกอีกต่อไป”
โซอี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Functional Neurological Disorder (FND) หรือความผิดปกติทางระบบประสาทที่ส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย ในเดือนมกราคม 2022 ภาวะนี้ทำให้สมองมีปัญหาในการส่งและรับสัญญาณ เธอจึงมีอาการกระตุก ปัญหาด้านความจำ พูดไม่ชัด และปวดขา
ที่มา: METRO
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แห่แชร์ คนไทยในอังกฤษ เล่านาทีชีวิต “ถูกผลักให้รถบัสชน” หดหู่โดนทำร้ายซ้ำก่อนได้คนช่วย
- แม่มะกันวิปริต โดน 41 กระทง บังคับลูกวัย 11 ปี ถ่ายคลิปอนาจารร่วมกับสัตว์
- สาวจีนคลั่ง วิ่งแก้ผ้าบนบันไดเลื่อน กลางด่านมาเก๊า ชาวเน็ตคาด เสียพนันจนหมดตัว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: