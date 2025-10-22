ข่าวต่างประเทศ

สาวอังกฤษ ชีวิตพลิก หลังป่วยเส้นเลือดสมองแตก ฟื้นขึ้นมาพูด อังกฤษสำเนียงไทยแทน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 07:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 17:37 น.
สาวอังกฤษ วัย 29 ปี ตื่นขึ้นมาพูดอังกฤษสำเนียงไทย หลังเป็นอัมพาตจากเส้นเลือดสมองแตกขณะเที่ยวต่างประเทศ แม้ทำกายภาพแล้ว

แคธี วอร์เรน วัย 29 ปี นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ได้ประสบกับเหตุการณ์ในขณะเดินทางไปพักผ่อนที่เฟทิเย ประเทศตุรกี เพื่อฉลองวันเกิดปีที่ 28 แคธีกำลังจะไปรับประทานอาหารเย็น แต่จู่ ๆ กลับรู้สึกวิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรง ขาไม่สามารถขยับได้ ทำให้เดินไม่ได้ โดดยก่อนหน้านั้นมีเพียงอาการปวดศีรษะอย่างหนัก ซึ่งแคธีเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าตนเป็นโรคลมแดด

เพื่อนจึงรีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ แคธีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้ารับการสแกนหลายครั้ง ผลตรวจยืนยันว่า แคธีมีภาวะหลอดเลือดในสมองแตก วันต่อมา แคธีตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาล พบว่าร่างกายซีกซ้ายเป็นอัมพาต และตกใจเมื่อพบว่า สำเนียงภาษาอังกฤษแฮมเชียร์ของเธอเปลี่ยนไปเป็นสำเนียงไทย และฟังดูคล้ายสำเนียงของแม่เธอที่เป็นชาวไทยด้วย

ในเดือนมีนาคม 2025 แพทย์วินิจฉัยว่า แคธีเป็น Foreign Accent Syndrome (โรคสำเนียงต่างประเทศเฉียบพลัน) ภาวะนี้พบได้ยากมาก ทำให้คำพูดของบุคคลเปลี่ยนไปใช้สำเนียงที่แตกต่างจากปกติ ทำให้คนอื่นคิดว่าพูดสำเนียงต่างประเทศ

แคธีเข้ารับการบำบัดด้านการพูดตั้งแต่นั้นมา แต่สำเนียงยังไม่กลับมาเป็นปกติ ด้านแพทย์ไม่อาจรับประกันว่าจะหายได้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่พบได้ยากมาก แคธีกล่าวว่าเธอรู้สึก “สูญเสียส่วนหนึ่งของตัวตนไป”

แคธี วอร์เรน สาวชาวอังกฤษ
ภาพจาก: METRO

แคธีใช้เวลาหนึ่งเดือนรักษาตัวที่โรงพยาบาลในตุรกีก่อนที่แพทย์จะอนุญาตให้เดินทางกลับสหราชอาณาจักรในเดือนตุลาคม 2024 เมื่อกลับถึงอังกฤษ เธอใช้เวลาอีกสองเดือนเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตามด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพอีกสามเดือน

แคธีต้องเรียนรู้ที่จะเดินอีกครั้ง โดยเริ่มจากต้องมีคนช่วยเดินสามคนในตอนแรก ใช้เวลาวันละประมาณห้านาทีต่อวันเป็นเวลาหนึ่งเดือน จากนั้นเธอจึงเดินด้วยอุปกรณ์ช่วยเดินที่แตกต่างกัน เช่น ไม้สามขา ไม้ค้ำยัน และตอนนี้เธอสามารถเดินได้ด้วยตัวเองแล้ว

ภาพจาก: METRO

ผู้หญิงชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งชื่อ โซอี้ โคลส์ วัย 36 ปี มีปัญหานี้เช่นกัน เมื่อเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับสำเนียงเวลส์ ทำให้เธอรู้สึกกังวลที่จะออกจากบ้านในเมืองสแตมฟอร์ด ลิงคอล์นเชอร์ เพราะรู้สึกว่า “ไม่เข้าพวกอีกต่อไป”

โซอี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Functional Neurological Disorder (FND) หรือความผิดปกติทางระบบประสาทที่ส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย ในเดือนมกราคม 2022 ภาวะนี้ทำให้สมองมีปัญหาในการส่งและรับสัญญาณ เธอจึงมีอาการกระตุก ปัญหาด้านความจำ พูดไม่ชัด และปวดขา

ที่มา: METRO

