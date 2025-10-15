แม่มะกันวิปริต โดน 41 กระทง บังคับลูกวัย 11 ปี ถ่ายคลิปอนาจารร่วมกับสัตว์
แม่มะกันวิปริต โดน 41 กระทง บังคับลูกวัย 11 ปี ถ่ายคลิปอนาจาร ก่อนส่งให้ชายอีกคนเป็นจำนวน 14 คลิป ในจำนวนดังกล่าวมีคลิปร่วมกับสัตว์ด้วย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาแม่ ชาวฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวน 41 กระทง ภายหลังจากที่เธอถูกกล่าวหาว่าบังคับให้ลูกสาววัย 11 ปี ทำกิจกรรมทางเพศบนวิดีโอ
โดยคดีดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมชายวัย 38 ปีได้ที่ครอบครองวิดีโออนาจารของลูกสาววัย 11 ปี โดยหญิงคนดังกล่าวส่งคลิปอุจาดจำนวน 14 คลิป ตั้งแค่ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และในจำนวนดังกล่าวมีคลิปอนาจารที่เกี่ยวข้องกับสุนัขในบ้านด้วย
นายบ๊อบ กัวลิเตอรี นายอำเภอกล่าวว่า สิ่งที่แม่ทำกับลูกสาวนั้นชั่วร้ายมาก นี่เป็นเคสทารุณเด็กที่เลวร้ายที่สุดคดีหนึ่ง เพราะนอกจากเด็กตกเป็นเหยื่อแล้ว แต่ผู้ก่อเหตุเป็นแม่แท้ๆที่ทำไปเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใหญ่
ทั้งนี้ตำรวจยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าแม่ส่งคลิปให้คนอื่นอีกด้วยหรือไม่ และกำลังตรวจสอบว่ามีการซื้อขายด้วยรึเปล่า เบื้องต้นตำรวจได้สั่งคุมขังแม่เด็ก พร้อมห้ามไม่ให้ติดต่อกับลูกสาวอีก อย่างไรก็ตามทางสำนักข่าวไม่เปิดเผยชื่อและอายุของผู้ก่อเหตุ เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการเปิดเผยตัวตนเหยื่อ
