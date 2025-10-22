คลังเลื่อนเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ต้นปีหน้า เช็กคุณสมบัติเบื้องต้น

คลังเลื่อนเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ต้นปี 69 จากเดิม พ.ย. 68 เร่ง Quick Big Win ก่อน พร้อมทบทวนเกณฑ์ผู้มีสิทธิ ประชาชนรอแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง
กระทรวงการคลังยืนยันการเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่จากเดิมจะเปิดให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน 2568 นี้ แต่จำเป็นต้องเลื่อนไปในช่วงต้นปี 2569 ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เนื่องจากรัฐบาลเร่งเดินหน้านโยบาย Quick Big Win หลายรายการเพื่อพยุงเศรษฐกิจระยะสั้นให้แล้วเสร็จก่อน
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ย้ำว่า บัตรสวัสดิการรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะต้องมีการทบทวนสิทธิและเงื่อนไขของผู้มีสิทธิใหม่อีกครั้ง เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการคัดกรองให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งยังยกเครื่องให้ขั้นตอนการดำเนินงานราบรื่นขึ้นกว่าเดิม
เกณฑ์คุณสมบัติหลัก (ตามกรอบที่ใช้อยู่เดิม รอกำหนดฉบับทบทวน)
- สัญชาติไทย
- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- บุคคลรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท และครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
- ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ โดยบุคคล ทรัพย์สินทางการเงิน ณ วันที่ตรวจสอบไม่เกิน 100,000 บาท และครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคน ณ วันที่ตรวจสอบไม่เกิน 100,000 บาท
- ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณ์ เช่น วงเงินกู้บ้าน น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถร้อยกว่า 1 ล้านบาท
- ต้องไม่มีบัตรเครดิต
- ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด เป็นต้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คนจนเฮ ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียน “บัตรคนจน” รอบใหม่ได้
- ยืนยัน “คนละครึ่ง” มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน
- บัตรคนจนเฮ แจกเงิน 2000 บาท คนละครึ่ง เงินเข้า ตุลาคม 68
ติดตาม The Thaiger บน Google News: