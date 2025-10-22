การเงินเศรษฐกิจ

คลังเลื่อนเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ต้นปีหน้า เช็กคุณสมบัติเบื้องต้น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 07:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 17:57 น.
59
คลังเลื่อนเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ต้นปีหน้า เช็กคุณสมบัติผู้มีสิทธิ

คลังเลื่อนเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ต้นปี 69 จากเดิม พ.ย. 68 เร่ง Quick Big Win ก่อน พร้อมทบทวนเกณฑ์ผู้มีสิทธิ ประชาชนรอแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง

กระทรวงการคลังยืนยันการเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่จากเดิมจะเปิดให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน 2568 นี้ แต่จำเป็นต้องเลื่อนไปในช่วงต้นปี 2569 ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เนื่องจากรัฐบาลเร่งเดินหน้านโยบาย Quick Big Win หลายรายการเพื่อพยุงเศรษฐกิจระยะสั้นให้แล้วเสร็จก่อน

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ย้ำว่า บัตรสวัสดิการรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะต้องมีการทบทวนสิทธิและเงื่อนไขของผู้มีสิทธิใหม่อีกครั้ง เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการคัดกรองให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งยังยกเครื่องให้ขั้นตอนการดำเนินงานราบรื่นขึ้นกว่าเดิม

เกณฑ์คุณสมบัติหลัก (ตามกรอบที่ใช้อยู่เดิม รอกำหนดฉบับทบทวน)

  1. สัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  3. บุคคลรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท และครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
  4. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ โดยบุคคล ทรัพย์สินทางการเงิน ณ วันที่ตรวจสอบไม่เกิน 100,000 บาท และครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคน ณ วันที่ตรวจสอบไม่เกิน 100,000 บาท
  5. ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณ์ เช่น วงเงินกู้บ้าน น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถร้อยกว่า 1 ล้านบาท
  6. ต้องไม่มีบัตรเครดิต
  7. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด เป็นต้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แพทองธารลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ข่าว

ด่วน! “แพทองธาร” ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยกเครื่องเล็งชนะเลือกตั้ง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลตุรกี บังคับอดีตสามีจ่ายเงินชดใช้ เหตุตั้งชื่ออดีตภรรยาในมือถือว่า “อ้วน”

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพจดัง ขอโทษ “พลเอกวิชญ์” โพสต์ทำเข้าใจผิด เอี่ยวสแกมเมอร์เขมร

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อัยการเปิดมูลค่า อัญมณีถูกขโมยจากลูฟวร์ หวั่นถูกทำลายไปแล้ว

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เคสแรกในไทย หนุ่มกู้ภัยดับ บุหรี่ไฟฟ้าระเบิด นิ้วขาด ชิ้นส่วนพุ่งโดนหัวใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นเปิดตัว &quot;เครื่องซักมนุษย์&quot; กลางงาน Expo กับเทคโนโลยีสุดล้ำ เหมือนมีสปาส่วนตัว ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเปิดตัว “เครื่องซักมนุษย์” กลางงาน Expo พร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำ เหมือนมีสปาส่วนตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สะพัด! “แพทองธาร” เตรียมลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ในที่ประชุมวันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ที่ประชุม IPU เห็นชอบ “ปราบสแกมเมอร์” เป็นวาระเร่งด่วน เขมรไม่ร่วมประชุม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศ. เชิญชวนผู้กู้ยืมปรับโครงสร้างหนี้ ก.ย. 67 เศรษฐกิจ

กยศ. ไม่อนุมัติเงินกู้ “เด็กซิ่ว” เกือบ 3,000 ราย ชี้ติดเงื่อนไข “ห้ามซิ่ว” หวั่นหลุดระบบการศึกษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวอังกฤษ ชีวิตพลิก หลังป่วยเส้นเลือดสมองแตก ฟื้นขึ้นมาพูด อังกฤษสำเนียงไทยแทน ข่าวต่างประเทศ

สาวอังกฤษ ชีวิตพลิก หลังป่วยเส้นเลือดสมองแตก ฟื้นขึ้นมาพูด อังกฤษสำเนียงไทยแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังเลื่อนเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ต้นปีหน้า เช็กคุณสมบัติผู้มีสิทธิ เศรษฐกิจ

คลังเลื่อนเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ต้นปีหน้า เช็กคุณสมบัติเบื้องต้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มวัยแค่ 23 ถูกยุงกัด สุดท้ายป่วยอัมพาต พูด-กลืนไม่ได้ ทรุดในไม่กี่วัน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดแกร่ง! นักวิ่งทีมชาติ เวเนซุเอลา ดีกรีแชมป์ อุ้มท้อง 7 เดือน ลงแข่งวิ่งไกล 10 กม. ข่าวต่างประเทศ

สุดแกร่ง! นักวิ่งทีมชาติ เวเนซุเอลา ดีกรีแชมป์ อุ้มท้อง 7 เดือน ลงแข่งวิ่งไกล 10 กม.

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับช็อก! นางเอกดัง ต้องสงสัยพัวพันยาเสพติด หอบข้าวของหนีออกนอกประเทศ บันเทิง

แฟนคลับช็อก! นางเอกดัง ต้องสงสัยพัวพันยาเสพติด หอบข้าวของหนีออกนอกประเทศ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศัลยกรรมจมูก ไมเคิลแจ็คสัน ข่าวต่างประเทศ

สาวทุ่ม 8 แสน ผ่าจมูก 3 หน รีวิวจุดพลาดเจอแซะแรงเหมือน “ไมเคิล แจ็คสัน”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหลือจะเชื่อ หนุ่มจีนป่วย “นิ่วในไต” เที่ยว USJ ขึ้นรถไฟเหาะ 3 รอบ สรุปนิ่วหลุด หายเป็นปลิดทิ้ง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกตลอดชีวิตครูหญิง ฆ่าโหดนักเรียนวัย 8 ขวบ ข่าวต่างประเทศ

คุกตลอดชีวิต ครูโหดแทงเด็ก 8 ขวบดับ อ้างป่วยซึมเศร้า เผยคำสารภาพสุดช็อก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แจกของดี! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 พฤศจิกายน 2568 คอหวยส่องด่วนก่อนใคร

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิชิอิ มาดามแป้ง ข่าวกีฬา

อิชิอิ เดือด! ทีมชาตไทยปลดฟ้าผ่า ซัดแรงสมาคมบอล “ไม่จริงใจเอาเสียเลย”

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภาฯ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 309 เสียง ข่าว

ผ่านแล้ว! ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เอาผิดผู้ก่อมลพิษ คาดแล้วเสร็จก่อนยุบสภา ปี 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สภาฯ มีมติ 184 ต่อ 133 เสียง ค้านนิรโทษกรรมเยาวชน-ผู้ต้องหาคดี 112 แบบมีเงื่อนไข

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บียาร์เรอัล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พีเอสวี พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลังประชารัฐนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ ข่าวการเมือง

เปิด 3 นโยบายเรือธง “พปชร.” เบี้ยผู้สูงอายุ 5000 มารดาประชารัฐ-เรียนฟรี ตั้งครรภ์รับ 37000 บ.

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 07:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 17:57 น.
59
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แพทองธารลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ด่วน! “แพทองธาร” ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยกเครื่องเล็งชนะเลือกตั้ง

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

ศาลตุรกี บังคับอดีตสามีจ่ายเงินชดใช้ เหตุตั้งชื่ออดีตภรรยาในมือถือว่า “อ้วน”

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

เพจดัง ขอโทษ “พลเอกวิชญ์” โพสต์ทำเข้าใจผิด เอี่ยวสแกมเมอร์เขมร

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

อัยการเปิดมูลค่า อัญมณีถูกขโมยจากลูฟวร์ หวั่นถูกทำลายไปแล้ว

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button