แห่แชร์ คนไทยในอังกฤษ เล่านาทีชีวิต “ถูกผลักให้รถบัสชน” หดหู่โดนทำร้ายซ้ำก่อนได้คนช่วย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 ต.ค. 2568 10:48 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2568 10:48 น.
แฟ้มภาพ

คนไทยในอังกฤษถูกคนแปลกหน้าจงใจฆาตกรรม เล่าประสบการณ์เลวร้ายในต่างแดนเหตุเจอตั้งใจผลักให้รถบัสเหยียบ ใจกลางกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

กำลังเป็นกรณีวิพากษ์วิจารณ์หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก @Tanapachara Richard Chusong เขียนเล่าเนื้อหาซึ่งแฝงความไม่ชอบมาพากล โดยระบุ รบกวนแชร์ออกไปทีนะคะ *** สวัสดีค่ะ วันนี้อยากจะมาเล่าและตามหาทนายที่ประเทศอังกฤษช่วยเราเรื่องนี้หน่อยค่ะ

เมื่อคืน 15/10/2025 เวลาประมาณ 1 ทุ่มตามเวลาประเทศอังกฤษ เราเกือบโดนคนแปลกหน้าฆ่า ! ตรงบริเวณพิคาดิลีเซอร์คัส (Piccadilly Circus) ใจกลางกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยพยายามผลักเราให้รถบัสชนค่ะ หลังจากเราล้มแล้วชายคนนั้นก็พยายามเข้ามาทำร้ายร่างกายเราต่ออีกค่ะ ชุดเราพังหมดเลยทั้ง pants, shirt and suit โชคดีที่มีพลเมืองดีเข้ามาแยกและเราโทรแจ้งตำรวจ หลังจากนั้นประมาณ 10 นาทีตำรวจมาถึง

พยาน 4 คนใจดีมากๆ เขาไม่ยอมไปไหนจนกว่าตำรวจจะมาถึง คนเป็นแม่เข้ามากอดเราแน่นสุดๆ (เราคิดถึงม่าม๊ามากเลย) พยานที่เห็นเหตุการณ์ก็อธิบายทุกอย่างพร้อมรูปพรรณของคนร้ายให้ตำรวจ ด้วยความที่เรายังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยไม่ได้ขอช่องทางติดต่อ (Contact) ของพยานเอาไว้ (แต่เราคิดว่าตำรวจมี Video Record เอาไว้ตอนพูดคุยกับพยาน)

ตำรวจให้เราขึ้นรถ ขับรถวนที่เกิดเหตุประมาณ 20 นาที ก็ไม่สามารถระบุพิกัดคนร้ายได้เลยค่ะ เขาเลยมาส่งที่สถานีรถไฟวอเตอร์ลู (Waterloo station) ให้เรานั่งรถไฟกลับบ้านเอง ด้วยชุดที่พังและบาดเจ็บเหมือนที่เห็นในรูปเลยค่ะ ตำรวจได้บันทึกทุกอย่างไว้และบอกว่าจะติดต่อกลับมา

“แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้รับอัปเดตความคืบหน้าใดๆ จากตำรวจเลย แม้กระทั่ง “Criminal reference number” ขอความกรุณาแชร์โพสต์นี้ให้ทีนะคะ เพราะเราอยากทวงคืนความยุติธรรมให้ตัวเองค่ะ เรามาอยู่อังกฤษคนเดียว ถ้าไม่มีใครช่วย เราคงตัวช่วยตัวเองค่ะ รบกวนขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะ”

ต่อมามีคนเข้ามพิมพ์คอมเมนต์แนะนำใต้โพสต์ด้วยว่า “ในเฟสจะมีกลุ่มชื่อสะใภ้อังกฤษ UK ตัวเองลองเข้ากลุ่มเเละโพสในกลุ่มนะคะ จะมีพี่ๆคนไทยในนั้นเยอะมาก ทั้งทนายความหรือช่วยเหลือในเคสต่างๆ พี่ๆเขาอาจมีวิธีหรือให้คำแนะนำในการตามเรื่องได้ค่ะ”

นอกจากนี้ยังมีอีกรายเสริมข้อมูลอีกด้าน โดยระบุ “บอกตรงค่ะว่าจ้างทนายไม่มีประโยชน์ เพราะคุณยังไม่รู้เลยว่าคนร้ายคือใคร จะให้ทะนายฟ้องใคร มันไม่ใช่คดีคอขาดบาดตาย และคุณไม่ได้บาดเจ็บอะไรตำรวจจะถือว่าไม่ใช่คดีสำคัญ แนะนำให้จ้าง private detective สืบเอาเอง ถ้าเจอตัวคนร้าย แล้วค่อยไปบอกตำรวจ”.

แชตสนทนา สาวไทยถูกผลักให้รถชน
ภาพ @Facebook

