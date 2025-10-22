กยศ. ไม่อนุมัติเงินกู้ “เด็กซิ่ว” เกือบ 3,000 ราย ชี้ติดเงื่อนไข “ห้ามซิ่ว” หวั่นหลุดระบบการศึกษา

ปารมี ไวจงเจริญ เผยข้อมูล กยศ. ปฏิเสธอนุมัติเงินกู้กลุ่ม “กู้เกินหลักสูตร” เกือบ 3,000 ราย ชี้ติดเงื่อนไขข้อ 6 “ห้ามซิ่ว” แม้ เรียนไม่ตรงความถนัด เรียกร้อง รมว.อว. ประสานมหาวิทยาลัยหาทุน ฉุกเฉินช่วยด่วน
ปารมี ไวจงเจริญ จากพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งความคืบหน้ากรณีเงินกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ระบุว่า ตนได้รับข้อมูลล่าสุดจากผู้บริหาร กยศ. ผู้กู้รายเก่าทั้งที่เลื่อนชั้นปี เปลี่ยนระดับการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ น่าจะได้รับอนุมัติเงินกู้ ปัจจุบัน กยศ. กำลังเร่งรัดการอนุมัติอยู่
อย่างไรก็ตาม เกิดประเด็นกับผู้กู้ประเภท “กู้เกินหลักสูตร” ในวันนี้ กยศ. ได้ปฏิเสธการอนุมัติเงินกู้ผู้กู้กลุ่มนี้จำนวนเกือบ 3,000 คน
ปารมี เปิดเผยว่า ตนได้สอบถามผู้บริหาร กยศ. พบว่า ผู้กู้ประเภทนี้มีหลักเกณฑ์ที่ กยศ. ประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2566 ผู้กู้เกินหลักสูตรต้องเข้าเงื่อนไข 2 กรณี และ 6 คุณสมบัติ
2 กรณีที่อนุญาตให้กู้เกินหลักสูตรได้ คือ
ผู้กู้เจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ จนต้องพักการเรียน ทำให้เรียนไม่จบตามหลักสูตร
ผู้กู้ลงทะเบียนเรียนตามหลักเกณฑ์ของสถานศึกษาได้ไม่ครบ เช่น ต้องเรียนวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) จึงจะเรียนวิชาถัดไปได้ ทำให้เรียนไม่จบตามหลักสูตร
นอกจากนี้ ผู้กู้ยังต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 6 เงื่อนไข ดังนี้
1.กำลังจะสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี
2. มีหน่วยกิตที่เหลือไม่เกิน 36 หน่วยกิต
3. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
4. ทำประโยชน์สาธารณะ หรือจิตอาสา 36 ชั่วโมง
5. ต้องมีชื่อในระบบ DSL ของ กยศ. เรียบร้อยแล้ว
6. (เงื่อนไขสำคัญ) ต้องเรียนในสาขาวิชาเดิมอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร โดยไม่ลาออกและไม่สมัครใหม่ หรือ “ห้ามซิ่ว”
ปารมี ระบุว่า กลุ่มผู้กู้ที่ถูกปฏิเสธในวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม “เด็กซิ่ว” ซึ่งขัดกับเงื่อนไขข้อ 6 ตนเข้าใจหัวอกของผู้กู้กลุ่มนี้ การที่พวกเขาซิ่ว เป็นเพราะเรียนไปแล้วไม่ตรงกับความถนัดของตนเอง นักศึกษาควรมีสิทธิเลือกเรียนได้ตามความถนัด
ปารมีมองว่า ระบบหลายอย่างในประเทศไทยยังไม่สมบูรณ์ ระบบเครดิตแบงก์ (Credit Bank) ที่จะช่วยให้นักศึกษาโอนหน่วยกิตวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยไม่ต้องเรียนซ้ำ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
ปารมี จึงเรียกร้องให้รัฐบาล กยศ. หาทางออกในการช่วยเหลือเยียวยาผู้กู้กลุ่มเด็กซิ่วเกือบ 3,000 รายนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ต้องเร่งประสานงานไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง
ข้อเรียกร้องคือ ให้เร่งช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มนี้ก่อนที่พวกเขาจะหลุดออกจากระบบการศึกษา ควรเร่งจัดหาเงินกู้ฉุกเฉิน หรือจัดหาทุนการศึกษา รวมถึงผ่อนผันค่าเทอมให้กับนักศึกษากลุ่มนี้โดยด่วน
