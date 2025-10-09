สาวจีนคลั่ง วิ่งแก้ผ้าบนบันไดเลื่อน กลางด่านมาเก๊า ชาวเน็ตคาด เสียพนันจนหมดตัว

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 14:21 น.
สาวจีนคลั่ง วิ่งแก้ผ้าบันไดเลื่อน กลางด่านมาเก๊า ก่อนล้มหัวฟาดขั้นบันได ล่าสุดอาการปลอดภัย ชาวเน็ตคาด อาจเสียพนันจนหมดตัว

สื่อจีนรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ด่านพรมแดนกงเป่ยในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า เมื่อช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของคืนวันที่ 6 ต.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุพบหญิงสาววัยประมาณ 25 ปี อยู่ในสภาพเปลือยกายและได้รับบาดเจ็บที่หน้าผากจากการล้มบนบันไดเลื่อน

ตามรายงานเบื้องต้น สันนิษฐานว่าหญิงสาวคนดังกล่าวกำลังวิ่งไปในสภาพเปลือยกาย ก่อนจะเสียการทรงตัวและล้มลงบนบันไดเลื่อน เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกับหน่วยกู้ภัยนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน โดยล่าสุดมีรายงานว่าอาการของเธอปลอดภัยแล้ว

ภาพเบลอของเหตุการณ์ขณะหญิงสาวล้มอยู่บนบันไดเลื่อนที่ด่านกงเป่ย
ภาพจาก: MIRROR MEDIA

หลังจากภาพเหตุการณ์ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และคาดเดาถึงสาเหตุไปต่าง ๆ นานา โดยสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ เธออาจจะเล่นพนันจนหมดตัว ขณะที่บางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีคนจ้างให้เธอทำพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างกระแส อย่างไรก็ตาม ได้มีภาพจากที่เกิดเหตุเผยให้เห็นเสื้อผ้าและข้าวของของเธอกระจัดกระจายอยู่ ซึ่งอาจบอกได้ว่าเธอน่าจะถอดเสื้อผ้าเองและไม่ได้ถูกใครบังคับ

ภาพจาก: MIRROR MEDIA

ท่ามกลางการสงสัยของชาวเน็ตนั้น ยังมีชาวเน็ตอีกหลายคนที่เข้ามาแสดงความเห็นใจและอวยพรขอให้หญิงสาวปลอดภัย พร้อมเรียกร้องให้สังคมหยุดวิพากษ์วิจารณ์และรอฟังข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ที่มา: MIRROR MEDIA

