ยืนยัน “คนละครึ่ง” มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน

ครม. เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เปิดไทม์ไลน์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เริ่มใช้ปลายเดือน ต.ค. พร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค.
ข่าวดีสำหรับประชาชนทั่วประเทศ! กระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยไทม์ไลน์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยจะมีการเปิดโครงการ คนละครึ่งพลัส ให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน และ เติมเงินพิเศษเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับผู้มีรายได้น้อย
สำหรับประชาชนทั่วไป โครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’
โครงการร่วมจ่าย 50:50 ที่ทุกคนรอคอยกลับมาอีกครั้ง โดยมีกำหนดการดังนี้
- เปิดลงทะเบียน : 20 – 26 ตุลาคม 2568 (รวม 7 วัน)
- เริ่มใช้สิทธิ : ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป (ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน)
ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเดิมสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ได้เลย ส่วนผู้สมัครใหม่จะต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่รัฐบาลจะประกาศอีกครั้ง
โครงการคนละครึ่ง สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษี
: รัฐร่วมจ่าย 50% โดยสนับสนุนวงเงินสูงสุด 2,400 บาท ต่อคน (รวมมูลค่าใช้จ่าย 4,800 บาท) พฤศจิกายน – ธันวาคม 2568 (2 เดือน) โดยใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน (ส่วนของรัฐ 100 บาท, ประชาชน 100 บาท)
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง หากใช้วงเงินในแต่ละวันไม่หมด สามารถทบยอดที่เหลือไปใช้ในวันถัดไปได้ แต่ต้องใช้ให้หมดภายในระยะเวลา 2 เดือนของโครงการ
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 13 ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ รวม 1,700 บาท ตลอดระยะเวลา 2 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เติมเงินเพิ่มเดือนละ 850 บาท ในเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2568
- เมื่อรวมกับวงเงินเดิม 300 บาท จะทำให้ได้รับเงินเข้าบัตร เดือนละ 1,150 บาท
- ข้อสำคัญ : เงินจำนวนนี้สามารถ กดออกมาเป็นเงินสดได้
สรุปง่าย ๆ คือ 1,150 บาท คือยอดเงิน ต่อ 1 เดือน (เงินเก่า + เงินใหม่) ส่วน 1,700 บาท คือยอดเงิน เฉพาะส่วนที่เติมให้ใหม่ 2 เดือนรวมกัน
เช็กลิสต์เตรียมตัวก่อนลงทะเบียนคนละครึ่ง
- ตรวจสอบบัตรประชาชนว่ายังไม่หมดอายุ
- อัปเดตแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
- เตรียมเบอร์โทรศัพท์มือถือและบัญชีธนาคารให้พร้อมสำหรับการยืนยันตัวตน
สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขการใช้สิทธิ์คนละครึ่ง เช่น วงเงินสูงสุดต่อวัน และประเภทสินค้าที่เข้าร่วม ขอให้ประชาชนรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังอีกครั้งในช่วงใกล้เปิดลงทะเบียน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โครงการคนละครึ่ง เข้า ครม. สัปดาห์หน้า ดีเดย์ใช้สิทธิ์ได้ 29 ต.ค.
- ลงทะเบียนคนละครึ่ง เงื่อนไข 3 กลุ่ม บัตรคนจน-คนทั่วไป-คนยื่นภาษี ได้ไม่เท่ากัน
- รมว.คลัง เผย คนละครึ่ง ไม่ทันประชุม ครม. วันนี้ ทันเดือนตุลาคมแน่นอน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: