ยืนยัน "คนละครึ่ง" มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน

ครม. เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เปิดไทม์ไลน์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เริ่มใช้ปลายเดือน ต.ค. พร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค.

ข่าวดีสำหรับประชาชนทั่วประเทศ! กระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยไทม์ไลน์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยจะมีการเปิดโครงการ คนละครึ่งพลัส ให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน และ เติมเงินพิเศษเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับผู้มีรายได้น้อย

สำหรับประชาชนทั่วไป โครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’

โครงการร่วมจ่าย 50:50 ที่ทุกคนรอคอยกลับมาอีกครั้ง โดยมีกำหนดการดังนี้

  • เปิดลงทะเบียน : 20 – 26 ตุลาคม 2568 (รวม 7 วัน)
  • เริ่มใช้สิทธิ : ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป (ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน)

ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเดิมสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ได้เลย ส่วนผู้สมัครใหม่จะต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่รัฐบาลจะประกาศอีกครั้ง

โครงการคนละครึ่ง สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษี

: รัฐร่วมจ่าย 50% โดยสนับสนุนวงเงินสูงสุด 2,400 บาท ต่อคน (รวมมูลค่าใช้จ่าย 4,800 บาท) พฤศจิกายน – ธันวาคม 2568 (2 เดือน) โดยใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน (ส่วนของรัฐ 100 บาท, ประชาชน 100 บาท)

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง หากใช้วงเงินในแต่ละวันไม่หมด สามารถทบยอดที่เหลือไปใช้ในวันถัดไปได้ แต่ต้องใช้ให้หมดภายในระยะเวลา 2 เดือนของโครงการ

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 13 ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ รวม 1,700 บาท ตลอดระยะเวลา 2 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เติมเงินเพิ่มเดือนละ 850 บาท ในเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2568
  • เมื่อรวมกับวงเงินเดิม 300 บาท จะทำให้ได้รับเงินเข้าบัตร เดือนละ 1,150 บาท
  • ข้อสำคัญ : เงินจำนวนนี้สามารถ กดออกมาเป็นเงินสดได้

สรุปง่าย ๆ คือ 1,150 บาท คือยอดเงิน ต่อ 1 เดือน (เงินเก่า + เงินใหม่) ส่วน 1,700 บาท คือยอดเงิน เฉพาะส่วนที่เติมให้ใหม่ 2 เดือนรวมกัน

เช็กลิสต์เตรียมตัวก่อนลงทะเบียนคนละครึ่ง

  • ตรวจสอบบัตรประชาชนว่ายังไม่หมดอายุ
  • อัปเดตแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
  • เตรียมเบอร์โทรศัพท์มือถือและบัญชีธนาคารให้พร้อมสำหรับการยืนยันตัวตน

สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขการใช้สิทธิ์คนละครึ่ง เช่น วงเงินสูงสุดต่อวัน และประเภทสินค้าที่เข้าร่วม ขอให้ประชาชนรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังอีกครั้งในช่วงใกล้เปิดลงทะเบียน

