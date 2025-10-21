หนุ่มวัยแค่ 23 ถูกยุงกัด สุดท้ายป่วยอัมพาต พูด-กลืนไม่ได้ ทรุดในไม่กี่วัน
ครอบครัวหนุ่มอาริโซนาเตือนภัย ยุงกัดทำลูกชายวัย 23 ปีเป็นอัมพาต ทรุดลงไม่กี่วัน พูด กลืนไม่ได้
สำนักข่าวสหรัฐรายงาน หนุ่มวัย 23 ปี ชื่อ เคล (Cale) กลายเป็นอัมพาตหลังจากถูกยุงกัด
เจนนี แนช (Jenny Nash) แม่ของเคล เล่าว่า เรื่องเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายน 2568 เคลกับภรรยาไปจัดงานประกาศเพศลูกที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเมืองแชนด์เลอร์ เพียงไม่กี่วันต่อมา สุขภาพของเขาก็ทรุดลงอย่างรวดเร็ว
ภรรยาของเคลเล่าว่า ตอนเขานอนหลับ ตัวเขาสั่นอย่างแรงจนหัวเตียงสั่นสะเทือน เหงื่อออกท่วมตัว ครอบครัวจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เคลถูกส่งเข้าห้องไอซียู แพทย์ทำการทดสอบหลายอย่าง แต่อาการของเขาก็แย่ลงเรื่อยๆ เขาสูญเสียความสามารถในการพูด หลังจากผ่านไปสองสัปดาห์ ผลตรวจยืนยันว่าเขาติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์
ปัจจุบัน เคลมีอาการอัมพาตบริเวณลำคอ ทำให้เขาไม่สามารถกลืนหรือไอได้ ต้องใส่ท่อช่วยหายใจถึงสองครั้ง เจนนี ผู้เป็นแม่ กล่าวว่า เธอไม่เคยคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับลูกของเธอ
รายงานระบุว่า ในปีนี้ มีผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ในเทศมณฑลมาริโคปา รัฐอาริโซนา แล้ว 53 คน ไวรัสชนิดนี้มักแพร่เชื้อสู่คนผ่านการกัดของยุงที่ติดเชื้อ
ไวรัสเวสต์ไนล์ (WNV) เป็นเชื้อไวรัสในตระกูลฟลาวิไวรัส เช่นเดียวกับไวรัสไข้เลือดออก ไวรัสซิกา ไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มีนกเป็นแหล่งรังโรคหลัก เชื้อไวรัสชนิดนี้แพร่เชื้อสู่คนผ่านยุงที่ไปกัดนกที่ติดเชื้อก่อนมากัดคน
ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ประมาณ 80% จะไม่แสดงอาการใดๆ ขณะที่ประมาณ 20% อาจมีอาการไม่รุนแรงคล้ายไข้หวัดทั่วไป เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ซึ่งเรียกว่า “ไข้เวสต์ไนล์”
แต่ความน่ากลัวคือ ในกลุ่มผู้ติดเชื้อส่วนน้อยมาก (น้อยกว่า 1% หรือประมาณ 1 ใน 150 คน) ไวรัสสามารถลุกลามเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลาง ก่อให้เกิดโรครุนแรง เช่น ภาวะสมองอักเสบ หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งอาจนำไปสู่อาการชัก สับสน เป็นอัมพาตถาวร หรือเสียชีวิตได้
ปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสหรือวัคซีนสำหรับป้องกันในคนโดยตรง การรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการ
สำหรับในประเทศไทย ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคและสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ระบุว่า ยังไม่พบรายงานการแพร่เชื้อหรือผู้ป่วยโรคนี้ในประเทศ แต่ยังคงเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ต้องเฝ้าระวัง
