ข่าวต่างประเทศ

สาวทุ่ม 8 แสน ผ่าจมูก 3 หน รีวิวจุดพลาดเจอแซะแรงเหมือน “ไมเคิล แจ็คสัน”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 18:35 น.
51
ศัลยกรรมจมูก ไมเคิลแจ็คสัน
แฟ้มภาพ

“มีดหมอ” ไม่อาจเยียวยาบาดแผลจากคำพูด เรื่องราวของหญิงสาวผู้ทุ่มเงิน 8 แสนบาท ศัลยกรรมเสริมจมูก เลาะซี่โครงสร้างจมูกใหม่เพื่อลบปมด้อยวัยเด็ก

“เลย์” (Lay) หญิงสาวจากสหราชอาณาจักร ตัดสินใจว่าเธอต้องเปลี่ยนแปลงจมูกของตัวเอง ตั้งแต่อายุเพียง 13 ปี และนับตั้งแต่นั้นมา เจ้าตัวก็ได้เริ่มต้นการเดินทางอันยาวนานภายใต้คมมีดศัลยกรรมถึง 3 ครั้ง ทุ่มเงินไปกว่า 18,000 ปอนด์ (ราว 830,000 บาท) เพื่อไล่ตามภาพลักษณ์ในอุดมคติ

แต่เรื่องราวของเธอ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของการทำศัลยกรรม แต่มันคือภาพสะท้อนอันน่าเศร้าของบาดแผลที่ฝังลึกจากคำพูดและการดิ้นรนเพื่อเป็นที่ยอมรับในสังคม

เลย์ย้อนความหลังว่า เธอโตขึ้นมาในเซาท์แมนเชสเตอร์ซึ่งเป็นย่านของคนผิวขาวเป็นส่วนใหญ่ ในชั้นเรียนมักมีเด็กกลุ่มชาติพันธุ์แค่ 3 คน ทุกอย่างเรียบร้อยดีจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นและเริ่มตระหนักว่า หน้าตาของเธอไม่เหมือนคนอื่น

“ผู้คนเริ่มวิจารณ์ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง ฉันถูกตีตราว่าแตกต่าง มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก บอกตามตรงว่านั่นคือจุดที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตของฉัน” เลย์ ระบุ

สาวต่างชาติศัลยกรรมจมูก 3 ครั้ง
@laylanabid
ภาพ TikTok @laylanabid

การเดินทาง 3 ครั้ง ใต้คมมีด

บาดแผลจากวัยเยาว์ได้ผลักดันให้เธอขึ้นเตียงผ่าตัดครั้งแรกในวัย 20 ปี แต่ด้วยความรีบร้อน เธอแทบไม่ได้ศึกษาข้อมูลของคลินิกเลย “ฉันแค่ค้นหาคำว่า ศัลยกรรมจมูก แมนเชสเตอร์ ในอินเทอร์เน็ต คลินิกแรกที่เด้งขึ้นมาฉันก็จองคิวเลย ไม่ได้เช็กแม้กระทั่งรีวิว”

“ตอนแรกมันก็ดูดี แต่ไม่กี่เดือนต่อมา จมูกของฉันก็ยุบลงมา”

ทั้งนี้ศัลยแพทย์ได้นำกระดูกอ่อนและกระดูกออกไปมากเกินไป ทำให้โครงสร้างจมูกของเธอพังทลายลง ด้วยเหตุนี้การผ่าตัดครั้งที่สองจึงเป็นการแก้ไขที่ซับซ้อนกว่าเดิมมาก

“ครั้งที่สองฉันทำที่ตุรกี พวกเขาต้องเลาะกระดูกซี่โครงของฉันออกมาเพื่อสร้างจมูกของฉันขึ้นมาใหม่” แม้จะดีขึ้น แต่เลย์ก็ยังไม่ได้จมูกทรง “พิกซี่” (Pixie) ที่ใฝ่ฝัน เธอจึงตัดสินใจผ่าตัดเป็นครั้งที่สามและในวันนี้ (20 ต.ค.) แม้เธอจะรักจมูกใหม่ของเธอมาก แต่เธอก็เริ่มวางแผนที่จะยกกระชับตาและแก้มต่อไป

Lay revealed she had three nose
ภาพ TikTok @laylanabid

เสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์ระหว่างคำชื่นชม-เย้ยหยัน

เลย์เลือกที่จะเปิดเผยเรื่องราวของเธออย่างตรงไปตรงมาบนโซเชียลมีเดีย แต่โลกดิจิทัลก็เปรียบเสมือนดาบสองคม “ไมเคิล แจ็คสันกลับมาแล้ว” เลย์อ่านคอมเมนต์หนึ่งให้ฟัง “เอาจริงๆ ฉันถือว่านั่นเป็นคำชมนะ เขามีจมูกเล็กๆ ที่สวยดี”

“คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนบนโลกนี้พอใจได้หรอก” เธอกล่าวอย่างท้าทาย “ทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำก็พอ”

แต่ความคิดเห็นส่วนใหญ่จากผู้ชมวิดีโอของเธอกลับเต็มไปด้วยความกังวล “เธอดูดีแล้วนะ ! ยิ่งผ่าตัดมากเท่าไหร่ยิ่งเสี่ยงที่จะได้ผลลัพธ์ที่แย่ลงเท่านั้น” ผู้หลุดคำชมรายหนึ่งกล่าว

ขณะที่อีกคนเสริม “เธอกำลังก้าวลงสู่หุบเหวแห่งความบ้าคลั่งศัลยกรรมที่หลายคนต้องมาเสียใจทีหลัง”.

@laylanabid

Don’t trust the media ppl #fyp

♬ Predador de Perereca – BLOW RECORDS & Mc Jhey

ภาพ TikTok @laylanabid
ภาพ TikTok @laylanabid
ภาพ TikTok @laylanabid
ภาพ TikTok @laylanabid
ภาพ TikTok @laylanabid
ดูเทคนิคศัลยกรรมจมูก ต่างประเทศ
ภาพ TikTok @laylanabid
ภาพ TikTok @laylanabid
ภาพ TikTok @laylanabid
ภาพ TikTok @laylanabid
ภาพ TikTok @laylanabid
เลย์ ปัจจุบัน
ภาพ TikTok @laylanabid

อ่านข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แฟนคลับช็อก! นางเอกดัง ต้องสงสัยพัวพันยาเสพติด หอบข้าวของหนีออกนอกประเทศ บันเทิง

แฟนคลับช็อก! นางเอกดัง ต้องสงสัยพัวพันยาเสพติด หอบข้าวของหนีออกนอกประเทศ

30 วินาที ที่แล้ว
ศัลยกรรมจมูก ไมเคิลแจ็คสัน ข่าวต่างประเทศ

สาวทุ่ม 8 แสน ผ่าจมูก 3 หน รีวิวจุดพลาดเจอแซะแรงเหมือน “ไมเคิล แจ็คสัน”

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหลือจะเชื่อ หนุ่มจีนป่วย “นิ่วในไต” เที่ยว USJ ขึ้นรถไฟเหาะ 3 รอบ สรุปนิ่วหลุด หายเป็นปลิดทิ้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกตลอดชีวิตครูหญิง ฆ่าโหดนักเรียนวัย 8 ขวบ ข่าวต่างประเทศ

คุกตลอดชีวิต ครูโหดแทงเด็ก 8 ขวบดับ อ้างป่วยซึมเศร้า เผยคำสารภาพสุดช็อก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แจกของดี! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 พฤศจิกายน 2568 คอหวยส่องด่วนก่อนใคร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิชิอิ มาดามแป้ง ข่าวกีฬา

อิชิอิ เดือด! ทีมชาตไทยปลดฟ้าผ่า ซัดแรงสมาคมบอล “ไม่จริงใจเอาเสียเลย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภาฯ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 309 เสียง ข่าว

ผ่านแล้ว! ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เอาผิดผู้ก่อมลพิษ คาดแล้วเสร็จก่อนยุบสภา ปี 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สภาฯ มีมติ 184 ต่อ 133 เสียง ค้านนิรโทษกรรมเยาวชน-ผู้ต้องหาคดี 112 แบบมีเงื่อนไข

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บียาร์เรอัล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พีเอสวี พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลังประชารัฐนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ ข่าวการเมือง

เปิด 3 นโยบายเรือธง “พปชร.” เบี้ยผู้สูงอายุ 5000 มารดาประชารัฐ-เรียนฟรี ตั้งครรภ์รับ 37000 บ.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. เตือนภัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอซีพบไซบูทรามีน อันตรายถึงแก่ชีวิต ข่าว

อย. เตือน อาหารเสริมลดน้ำหนักดัง พบไซบูทรามีน ส่งผลระบบหัวใจ อันตรายถึงชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคเปนเฮเก้น พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูนียง แซงต์-ฌิลลัวส์ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขนส่งฯ ผุดไอเดีย QR Code ข้างรถ แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร-อัพราคา สแกนปุ๊บแจ้งได้เลย ข่าว

ขนส่งฯ ผุดไอเดียติด QR Code ข้างรถ แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร-อัปราคา สแกนปุ๊บแจ้งได้เลย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวเกาหลีหวังจุดไฟเผา “แมลงสาบ” สุดท้ายไฟไหม้ลุกลาม เพื่อนบ้านหนีตายพลัดตกตึก เสียชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ เบนฟิก้า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคู่มือ วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ทุกช่องทาง เตรียมพร้อมก่อนใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เศรษฐกิจ

เปิดคู่มือ วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ทุกช่องทาง เตรียมพร้อมก่อนใช้ “คนละครึ่งพลัส”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นริศร ทองธิราช อดีต สส.สกลนคร 2 สมัย เสียชีวิตในวัย 65 ปี ข่าว

อาลัย นริศร ทองธิราช อดีต สส.เพื่อไทย หัวใจล้มเหลว เสียชีวิตในวัย 65 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.มหาดไทยกัมพูชา โต้ข่าวเอี่ยว &#039;กาสิโนจินเป่ย&#039; ยันข้อมูลเท็จบ่อนทำลายชื่อเสียงโดยตรง ข่าว

รมว.มหาดไทย โต้ข่าวเอี่ยว ‘กาสิโนจินเป่ย’ ยันข้อมูลเท็จบ่อนทำลายชื่อเสียงโดยตรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โอลิมเปียกอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“อนุทิน” เผย คนละครึ่งพลัส มีเฟส 2 หลัง 20 ล้านสิทธิหมดเกลี้ยง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติ ยกครัว 3 ศพ ข่าวอาชญากรรม

ฟังจากปากแม่บ้าน เล่าปมอดีตนักยิงปืนทีมชาติไทย ดับยกครัว 3 ศพ ในบ้าน “พ.ต.อ.”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 18:35 น.
51
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แฟนคลับช็อก! นางเอกดัง ต้องสงสัยพัวพันยาเสพติด หอบข้าวของหนีออกนอกประเทศ

แฟนคลับช็อก! นางเอกดัง ต้องสงสัยพัวพันยาเสพติด หอบข้าวของหนีออกนอกประเทศ

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568

แจกของดี! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 พฤศจิกายน 2568 คอหวยส่องด่วนก่อนใคร

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
อิชิอิ มาดามแป้ง

อิชิอิ เดือด! ทีมชาตไทยปลดฟ้าผ่า ซัดแรงสมาคมบอล “ไม่จริงใจเอาเสียเลย”

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
สภาฯ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 309 เสียง

ผ่านแล้ว! ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เอาผิดผู้ก่อมลพิษ คาดแล้วเสร็จก่อนยุบสภา ปี 69

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
Back to top button