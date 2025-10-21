สาวทุ่ม 8 แสน ผ่าจมูก 3 หน รีวิวจุดพลาดเจอแซะแรงเหมือน “ไมเคิล แจ็คสัน”
“มีดหมอ” ไม่อาจเยียวยาบาดแผลจากคำพูด เรื่องราวของหญิงสาวผู้ทุ่มเงิน 8 แสนบาท ศัลยกรรมเสริมจมูก เลาะซี่โครงสร้างจมูกใหม่เพื่อลบปมด้อยวัยเด็ก
“เลย์” (Lay) หญิงสาวจากสหราชอาณาจักร ตัดสินใจว่าเธอต้องเปลี่ยนแปลงจมูกของตัวเอง ตั้งแต่อายุเพียง 13 ปี และนับตั้งแต่นั้นมา เจ้าตัวก็ได้เริ่มต้นการเดินทางอันยาวนานภายใต้คมมีดศัลยกรรมถึง 3 ครั้ง ทุ่มเงินไปกว่า 18,000 ปอนด์ (ราว 830,000 บาท) เพื่อไล่ตามภาพลักษณ์ในอุดมคติ
แต่เรื่องราวของเธอ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของการทำศัลยกรรม แต่มันคือภาพสะท้อนอันน่าเศร้าของบาดแผลที่ฝังลึกจากคำพูดและการดิ้นรนเพื่อเป็นที่ยอมรับในสังคม
เลย์ย้อนความหลังว่า เธอโตขึ้นมาในเซาท์แมนเชสเตอร์ซึ่งเป็นย่านของคนผิวขาวเป็นส่วนใหญ่ ในชั้นเรียนมักมีเด็กกลุ่มชาติพันธุ์แค่ 3 คน ทุกอย่างเรียบร้อยดีจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นและเริ่มตระหนักว่า หน้าตาของเธอไม่เหมือนคนอื่น
“ผู้คนเริ่มวิจารณ์ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง ฉันถูกตีตราว่าแตกต่าง มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก บอกตามตรงว่านั่นคือจุดที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตของฉัน” เลย์ ระบุ
การเดินทาง 3 ครั้ง ใต้คมมีด
บาดแผลจากวัยเยาว์ได้ผลักดันให้เธอขึ้นเตียงผ่าตัดครั้งแรกในวัย 20 ปี แต่ด้วยความรีบร้อน เธอแทบไม่ได้ศึกษาข้อมูลของคลินิกเลย “ฉันแค่ค้นหาคำว่า ศัลยกรรมจมูก แมนเชสเตอร์ ในอินเทอร์เน็ต คลินิกแรกที่เด้งขึ้นมาฉันก็จองคิวเลย ไม่ได้เช็กแม้กระทั่งรีวิว”
“ตอนแรกมันก็ดูดี แต่ไม่กี่เดือนต่อมา จมูกของฉันก็ยุบลงมา”
ทั้งนี้ศัลยแพทย์ได้นำกระดูกอ่อนและกระดูกออกไปมากเกินไป ทำให้โครงสร้างจมูกของเธอพังทลายลง ด้วยเหตุนี้การผ่าตัดครั้งที่สองจึงเป็นการแก้ไขที่ซับซ้อนกว่าเดิมมาก
“ครั้งที่สองฉันทำที่ตุรกี พวกเขาต้องเลาะกระดูกซี่โครงของฉันออกมาเพื่อสร้างจมูกของฉันขึ้นมาใหม่” แม้จะดีขึ้น แต่เลย์ก็ยังไม่ได้จมูกทรง “พิกซี่” (Pixie) ที่ใฝ่ฝัน เธอจึงตัดสินใจผ่าตัดเป็นครั้งที่สามและในวันนี้ (20 ต.ค.) แม้เธอจะรักจมูกใหม่ของเธอมาก แต่เธอก็เริ่มวางแผนที่จะยกกระชับตาและแก้มต่อไป
เสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์ระหว่างคำชื่นชม-เย้ยหยัน
เลย์เลือกที่จะเปิดเผยเรื่องราวของเธออย่างตรงไปตรงมาบนโซเชียลมีเดีย แต่โลกดิจิทัลก็เปรียบเสมือนดาบสองคม “ไมเคิล แจ็คสันกลับมาแล้ว” เลย์อ่านคอมเมนต์หนึ่งให้ฟัง “เอาจริงๆ ฉันถือว่านั่นเป็นคำชมนะ เขามีจมูกเล็กๆ ที่สวยดี”
“คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนบนโลกนี้พอใจได้หรอก” เธอกล่าวอย่างท้าทาย “ทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำก็พอ”
แต่ความคิดเห็นส่วนใหญ่จากผู้ชมวิดีโอของเธอกลับเต็มไปด้วยความกังวล “เธอดูดีแล้วนะ ! ยิ่งผ่าตัดมากเท่าไหร่ยิ่งเสี่ยงที่จะได้ผลลัพธ์ที่แย่ลงเท่านั้น” ผู้หลุดคำชมรายหนึ่งกล่าว
ขณะที่อีกคนเสริม “เธอกำลังก้าวลงสู่หุบเหวแห่งความบ้าคลั่งศัลยกรรมที่หลายคนต้องมาเสียใจทีหลัง”.
